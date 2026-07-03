Bejelentette az EFOTT: új helyszínen rendezik meg a fesztivált 2027-től

Új helyszínre költözik az EFOTT 2027-ben – jelentette be a fesztivál szervezőcsapata a közösségi oldalán. A szervezők közlése szerint a jubileumi, 50. évforduló jó alkalmat teremt arra, hogy a rendezvény új fejezetet nyisson, így a Velencei-tó után egy új térség ad majd otthont a fesztiválnak.

A bejelentés szerint a pontos helyszínt egyelőre nem hozták nyilvánosságra, azt később ismertetik. A szervezők ugyanakkor hangsúlyozták, hogy az EFOTT alapvető küldetése és hangulata nem változik, csupán új környezetben folytatódik.

A fesztivál felidézte, hogy az elmúlt tíz évben több százezer egyetemista fordult meg a Velencei-tónál.

A posztban nem írják, hogy ennek köze lenne a Velencei-tó rendkívül alacsony vízszintjéhez.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Vasvári Tamás