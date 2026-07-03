Beszállt a Decathlon a méregdrága kerékpárokat gyártó cégbe

A Decathlon 10, a BA Capital pedig 5 százalékos tulajdonrészt szerzett a brit vállalatban, a két tranzakció együttes értékét mintegy 18 millió fontra becsülik. Az új tőkebevonás lehetővé teszi, hogy a munkavállalók – köztük Will Butler-Adams vezérigazgató – és a korábbi befektetők egy része likviditáshoz jusson. A partnerség emellett friss piaci ismereteket, hatékonyabb ellátási láncot és új technológiai megoldásokat is biztosít a cég számára.

A Decathlon kockázati tőkeága, a Decathlon Pulse korábban olyan márkák mögé állt be, mint a Magene kerékpáros computerek vagy a Coros sportórák gyártója. A BA Capital, amely a Tenways kerékpármárkában és a Labubu-figurákat gyártó Pop Martban is részesedéssel bír, a vezérigazgató szerint elsősorban a kínai piaci jelenlét erősítésében nyújthat segítséget, hiszen mára Kína vált a Brompton legnagyobb felvevőpiacává.

A Brompton kerékpárjai – amelyek ára az 999 fontos belépő szinttől a csúcskategóriás, titánvázas elektromos modellek csaknem 6000 fontos áráig terjed – első alkalommal jelennek meg kiemelt "Brompton-sarkokban" egyes Decathlon-áruházakban.

Butler-Adams kifejtette, hogy a partnerség célja a márka szélesebb fogyasztói rétegekhez való eljuttatása. A cégvezető úgy látja, hogy az ágazat a pandémia alatti keresletrobbanást követő visszaesés után már "túl van a nehezén", és a kerékpározás népszerűsége ismét növekszik, amit a világvárosokban zajló intenzív bicikliút-fejlesztések is támogatnak.

A vezérigazgató rámutatott, hogy sok részvényesük évtizedek óta elkötelezett a vállalat mellett, hiszen még a cégalapító Andrew Ritchie-t támogatták, aki 1975-ben egy kerti fészerben tervezte meg az első ikonikus modellt, és mindmáig a társaság legnagyobb tulajdonosa.

Mivel azonban a korai befektetők közül sokan már a nyolcvanas éveikben járnak, vagy gyermekeikre hagyták a tulajdonrészüket, időszerűvé vált számukra a kiszállási lehetőség biztosítása.

Butler-Adams éles kritikával illette a brit kormányt, mivel véleménye szerint nem támogatja megfelelően a hazai vállalkozásokat. Hozzátette, hogy a hatóságoknak szigorúbban kellene fellépniük a silány minőségük miatt balesetveszélyes – esetenként akkumulátortüzet is okozó – illegális elektromos kerékpárok forgalmazása ellen. A megemelkedett munkáltatói járulékok miatt a vállalat kénytelen volt mintegy 50 fővel, 790 dolgozóra csökkenteni a létszámát. A 2025 márciusával záruló üzleti évben az értékesített kerékpárok száma 7,5 százalékkal, 78 530 darabra esett vissza, aminek következtében az árbevétel 1 százalékkal, 121,5 millió fontra mérséklődött, az adózás előtti eredmény viszont a szigorú költségcsökkentési intézkedéseknek köszönhetően 130 476 fontra javult.

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