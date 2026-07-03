Bezárja egy amerikai palackozóüzemét a Coca-Cola

A northamptoni gyár a vállalat szénsavmentes italait, például a Minute Maid és a Powerade termékeit palackozta. A leállás nem jött váratlanul, hiszen a Coca-Cola már 2021-ben jelezte, hogy 2023-ban bezárná az üzemet, a döntést azonban végül elhalasztották. Mivel a cég Northampton legnagyobb vízfogyasztója volt, a tervezett lépés ellenállást váltott ki a helyi lakosok körében,

akik a közüzemi díjak emelkedésétől tartottak.

A vállalat közleménye szerint a dolgozók régóta tudtak a tervekről, a formális értesítéseket pedig azért adták ki, hogy minél hosszabb felkészülési időt biztosítsanak számukra. A cég hozzátette, hogy támogatja a munkavállalókat az átmenet során, és az állami hatóságokkal együttműködve keres számukra új elhelyezkedési lehetőségeket. A leépítéseket a bejelentés szerint augusztusban és novemberben hajtják végre.

A Coca-Cola legutóbb 12 százalékos árbevétel-növekedésről számolt be, így a forgalma elérte a 12,5 milliárd dollárt, amit a sűrítményértékesítés bővülése és egy 2 százalékos áremelés is támogatott. A vállalat az utóbbi időben több átszervezésen is átesett, legutóbb például az észak-amerikai régió elnökének leváltását jelentette be. Az új vezérigazgató, Henrique Braun emellett új HR-vezetőt nevezett ki, és létrehozta a digitális igazgatói pozíciót is, hogy új növekedési lehetőségeket találjon a társaság számára.

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