Bilincsben vittek el egy kormányhivatali dolgozót: milliókat kért zsebbe a hatalmas támogatásokért cserébe

Minősített vesztegetés miatt gyanúsított meg és vett őrizetbe egy kormányhivatali osztályvezetőt a Debreceni Regionális Nyomozó Ügyészség. A gyanú szerint az osztályvezető egy közvetítőn keresztül kenőpénzt fogadott el egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei vállalkozótól, aki közel egymilliárd forintos pályázata pozitív elbírálásáért cserébe az elnyert összeg 3 százalékát ajánlotta fel. A vállalkozó egy újabb, 400 milliós pályázat kapcsán is fizetett, a kenőpénz átadása után a Terrorelhárítási Központ közreműködésével fogták el az elkövetőket. Az ügyészek több helyszínen kutatást tartottak, és több millió forintnyi kenőpénzt foglaltak le.

Meggyanúsított és őrizetbe vett egy kormányhivatali osztályvezetőt minősített vesztegetés miatt a Debreceni Regionális Nyomozó Ügyészség pénteken - tudatta a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF).

A megalapozott gyanú szerint egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei vállalkozó közel egymilliárd forintos pályázatot nyújtott be egy vidéki megyeszékhely kormányhivatalához.

A vállalkozó a pályázat elnyerése érdekében egy közvetítőn keresztül megállapodott a kormányhivatal egyik osztályvezetőjével, hogy pozitív elbírálás esetén az elnyert összeg 3 százalékát juttatja nekik.

A vállalkozó sikeresen szerepelt a pályázaton, így az előzetes megállapodásnak megfelelően 2026 április elején átadott a közvetítőnek 12 millió 600 ezer forintot, a közvetítő pedig ebből 5 millió forintot továbbadott a hivatalos személynek.

Ezután az osztályvezető értesült arról, hogy a vesztegetési pénzt átadó vállalkozó ismét pályázatot nyújtott be a kormányhivatalhoz, ezúttal 400 milliós nagyságrendben. Az osztályvezető tájékoztatta a közvetítőként közreműködő férfit, aki megkereste a vállalkozót és újra felajánlotta segítségüket. A pályázó az osztályvezető és társa segítségéért ezúttal 6 millió forintot ajánlott, amit csütörtökön adott át.

Pénteken a közvetítő eljuttatta az osztályvezetőnek a kenőpénzt, a nyomozó ügyészek ezután fogták el a Terrorelhárítási Központ közreműködésével az elkövetőket. Az ügyészek több helyszínen kutatást végeztek és bizonyítási eszközöket valamint több millió forintnyi kenőpénzt foglaltak le.

A Debreceni Regionális Nyomozó Ügyészség a közvetítőként eljáró férfit bűnsegédként elkövetett minősített hivatali vesztegetés elfogadása, míg az osztályvezetőt minősített hivatali vesztegetés elfogadása miatt hallgatta ki gyanúsítottként.

A nyomozó ügyészek a Nemzeti Védelmi Szolgálat felderítése alapján indult eljárásban a hivatalos személyt őrizetbe vették és kezdeményezik letartóztatásának elrendelését - közölte a KNYF.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images