Brutális dugóra figyelmeztet a rendőrség

Komoly torlódásokra és jelentős menetidő-növekedésre figyelmezteti a Balatonról vasárnap hazatérőket az Országos Rendőrfőkapitányság a Facebook-oldalán közzétett felhívásában.

A hatóság tájékoztatása szerint a Budapest felé tartó utakon már a déli óráktól, de

különösen délután 14 órától

kezdődően intenzív forgalomra és fennakadásokra kell készülni. Az előrejelzések alapján a Balaton térségét elhagyó autósoknak átlagosan 50–90 perces késéssel kell számolniuk a hazatérés során, ezért az indulás időpontját érdemes ennek figyelembevételével megtervezni.

A várható várakozási idő miatt elengedhetetlen, hogy az útnak indulók elegendő ivóvízzel felszerelkezve vágjanak neki az útnak, és a megnövekedett menetidőt fokozott türelemmel, mérsékelt sebességgel vezetve kezeljék a biztonságos hazaérkezés érdekében

– hívta fel a figyelmet a hatóság.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images