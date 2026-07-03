Büntetést hozott a hatvanpusztai uradalom

A kamara etikai-fegyelmi testülete május végén hozta meg elsőfokú elmarasztaló határozatát a hatvanpusztai, Orbán Viktor leváltott miniszterelnök édesapjának tulajdonában lévő ingatlan építkezései miatt.

A bizottság megállapította, hogy Taraczky jogszabályokat és etikai előírásokat is megsértett.

A határozat szerint a műemléki épületek lebontása visszafordíthatatlan jogsértést okozott, ami súlyosbította az építész fegyelmi felelősségét.

Hadházy Ákos korábban panaszt tett Taraczky Dániel ellen a Magyar Építész Kamaránál, a független országgyűlési képviselő szerint Taraczky jelentős összegeket keresett azzal, hogy részt vett a mintegy 150 éves műemléki épületek elbontásában, és ezzel megsértette a szakma alapvető szabályait.

Hadházy a büntetést enyhének tartja, ugyanakkor szimbolikusan fontosnak nevezte a kamarai döntést.

Szerinte az ügy jelentősége túlmutat Taraczky személyén, mert azt mutatja meg, hogy egy építésznek akkor is van szakmai felelőssége, ha egy beruházás formálisan engedélyek alapján valósul meg.

Taraczky Dániel korábban azzal érvelt, hogy a hatvanpusztai épületek jogerős építési engedélyek alapján készültek el. Hadházy szerint azonban ez nem mentesíti őt a szakmai felelősség alól, és reméli, hogy a megindított nyomozás az engedélyek kiadásának körülményeit is feltárja.

Címlapkép forrása: John Moore/Getty Images