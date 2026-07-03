POR
Portugália 2 1 Horvátország
CRO
 Vége
32-es főtábla
SUI
Svájc 2 0 Algéria
ALG
 Vége
32-es főtábla
AUS
Ausztrália Egyiptom
EGY
 Ma 20:00
32-es főtábla
ARG
Argentína Zöld-foki Köztársaság
CPV
 Szombat 00:00
32-es főtábla
  • Megjelenítés
Büntetést hozott a hatvanpusztai uradalom
Gazdaság

Büntetést hozott a hatvanpusztai uradalom

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Egy évre eltiltotta a tervezéstől első fokon a Magyar Építész Kamara Etikai-fegyelmi Bizottsága Taraczky Dánielt, a hatvanpusztai uradalom műemlék istállóépületeinek lebontása miatt. Az építész nem fogadta el a döntést, fellebbezett, a másodfokú eljárás pedig június 23-án indult meg – számolt be a hvg.hu.

A kamara etikai-fegyelmi testülete május végén hozta meg elsőfokú elmarasztaló határozatát a hatvanpusztai, Orbán Viktor leváltott miniszterelnök édesapjának tulajdonában lévő ingatlan építkezései miatt.

A bizottság megállapította, hogy Taraczky jogszabályokat és etikai előírásokat is megsértett.

A határozat szerint a műemléki épületek lebontása visszafordíthatatlan jogsértést okozott, ami súlyosbította az építész fegyelmi felelősségét.

Hadházy Ákos korábban panaszt tett Taraczky Dániel ellen a Magyar Építész Kamaránál, a független országgyűlési képviselő szerint Taraczky jelentős összegeket keresett azzal, hogy részt vett a mintegy 150 éves műemléki épületek elbontásában, és ezzel megsértette a szakma alapvető szabályait.

Még több Gazdaság

Végre felszámolják a lassújeleket az egyik hazai vasútvonalon, de előtte komoly lezárások jönnek

Tisza-kormány: sorra jönnek az új bejelentések az állami vezetői posztokról, érkezik egy új támogatás

Kapitány István új energiapályázatokat jelentett be – itt vannak a részletek a több száz milliárd forintos programokról

Hadházy a büntetést enyhének tartja, ugyanakkor szimbolikusan fontosnak nevezte a kamarai döntést.

Szerinte az ügy jelentősége túlmutat Taraczky személyén, mert azt mutatja meg, hogy egy építésznek akkor is van szakmai felelőssége, ha egy beruházás formálisan engedélyek alapján valósul meg.

Taraczky Dániel korábban azzal érvelt, hogy a hatvanpusztai épületek jogerős építési engedélyek alapján készültek el. Hadházy szerint azonban ez nem mentesíti őt a szakmai felelősség alól, és reméli, hogy a megindított nyomozás az engedélyek kiadásának körülményeit is feltárja.

Kapcsolódó cikkünk

Tisza-kormány: sorra jönnek az új bejelentések az állami vezetői posztokról, érkezik egy új támogatás

Címlapkép forrása: John Moore/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Kész, ennyi volt: eltűnik a népszerű boltlánc Magyarországról
Kiszivárgott dokumentum: a felszínen barátkozik, a színfalak mögött gőzerővel készül a háborúra Amerika
Tisza-kormány: megjöttek a részletek az iskolakezdési támogatásról, új vezető a közmédia élén
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility