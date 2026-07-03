Christine Lagarde készül a francia elnökválasztásra, egészen határozott kijelentést tett a terveiről

Christine Lagarde, az Európai Központi Bank elnöke nem zárta ki, hogy mandátuma 2027 októberi lejárta előtt is megszólaljon a francia politikai vitában, ha úgy látja, hogy Franciaország európai szerepe kerül veszélybe – derül ki a Les Echosnak adott interjújából. Azt sem zárta ki a jegybanki vezető, hogy mandátuma előtt távozzon a posztjáról. A francia lapnak arról beszélt, hogy az elnökválasztás előtt „francia és európai hangként” szeretné elmondani:

Franciaországnak döntő szerepet kell játszania Európa gazdasági jövőjében, és az európai beágyazottság nélkül az ország kilátásai jóval bizonytalanabbak lennének.

Lagarde az interjúban megerősítette, hogy mandátuma 2027 októberében jár le, és jelenleg az EKB legfontosabb feladatának továbbra is az árstabilitás fenntartását tartja. Úgy fogalmazott, hogy a mostani turbulens időszakban „az EKB hajójának kapitányának a fedélzeten kell maradnia”. Arra a kérdésre ugyanakkor, hogy ha a helyzet megnyugszik, elképzelhető-e a korábbi távozása, azt válaszolta:

lehetséges.

Szerinte ha a francia elnökválasztási kampányban olyan irány jelenne meg, amely Franciaország európai helyének gyengítését célozza, el kell magyarázni, miért lenne ez fájdalmas út az ország és az állampolgárok számára.

Az EKB elnöke azt sem zárta ki, hogy a következő hónapokban nyíltan beszéljen egyes francia elnökjelöltekkel.

A Les Echos kérdésére azt mondta, nagyon is lehetségesnek tartja, hogy őszinte beszélgetéseket folytasson velük. Lagarde szerint Franciaországnak nehéz ügyekben kell bátor döntéseket hoznia, az elnökjelölteknek pedig kötelességük ezekkel szembenézni, és valódi megoldásokat javasolni. Hozzátette: a francia választók pontosan érzik a helyzet súlyát, és igaz beszédet, illetve megoldásokat várnak.

Az interjú nagy része gazdaságpolitikai kérdésekről szólt, Lagarde például megvédte az EKB június 11-i kamatemelését, amely szerinte helyes döntés volt. Indoklása szerint az eurózóna külső kínálati sokkal néz szembe, amely már átszivárog a gazdaság többi részébe is, miközben figyelni kell a másodkörös inflációs hatások kockázatára. A maginfláció 2,2 százalékról 2,5 százalékra emelkedett, a szolgáltatások drágulása pedig 3,5 százalék volt, vagyis magasabb a vártnál.

Az EKB előrejelzése szerint az infláció 2026-ban 3 százalék, 2027-ben 2,3 százalék, 2028-ban pedig 2 százalék lehet.

Lagarde szerint ilyen pálya mellett a monetáris politikai döntés egyértelmű volt, a gazdasági növekedésre gyakorolt hatást mérsékeltnek látja: az EKB júniusban mindössze 0,1 százalékponttal, 0,9 százalékról 0,8 százalékra rontotta az idei eurózónás növekedési előrejelzését. Az EKB-elnök kiemelte, hogy a munkanélküliség történelmi mélypont közelében van, a bankrendszer tőkeerős, és nem látszik komoly pénzügyi stabilitási kockázat.

A francia gazdaság legnagyobb gyengeségének Lagarde nem önmagában a költségvetési helyzetet, hanem a reformképtelen politikai patthelyzetet nevezte.

Szerinte a költségvetési probléma súlyos, de az érdemi nehézség inkább az, hogy Franciaország nem tud végigvinni olyan strukturális reformokat, amelyek siker esetén a költségvetési helyzetet is javítanák. Az eurózóna egészét nézve a tagállami államadósság nagyjából a GDP 88 százaléka körül van, de jelentősek az országok közötti különbségek: más helyzetben van Görögország, Olaszország, Belgium és Franciaország, mint például Luxemburg, Észtország vagy Írország.

Lagarde élesen beszélt Európa gazdasági mozgásteréről is, a kontinenst szerinte túl gyakran írják le „agyaglábú óriásként”, miközben az EU 450 millió fogyasztóval, az eurózóna pedig 360 millió lakossal jelentős gazdasági térség.

Kiemelte, hogy Európában mintegy 35 ezermilliárd eurónyi megtakarítás van lekötve, amelyet nem fektetnek be kellő mértékben a kontinensen. Az EKB-elnök szerint a Draghi-jelentés reformjainak és a Letta-jelentés belső piacot erősítő javaslatainak végrehajtása sokkal erősebbé tenné Európát.

A digitális euróról Lagarde azt mondta, az nemcsak technológiai, hanem szuverenitási kérdés is. A digitális euróval a polgárok üzletekben, online vásárlásoknál és egymás közötti fizetéseknél is használhatnák a jegybankpénzt, miközben a kereskedők a jelenleginél alacsonyabb díjakkal szembesülnének. Az EKB-elnök szerint nem igazak azok a populista állítások, hogy a digitális euróval az állam rálátna minden költésre, vagy programozható módon korlátozhatná, mire lehet pénzt költeni. A bankok aggodalmaira reagálva arról beszélt, hogy a várhatóan 3000 euró körüli felső tartási limit mellett a digitális euró állománya elenyésző lenne a bankbetétek teljes volumenéhez képest.

A geopolitikai és pénzügyi kockázatok között Lagarde külön kitért Kínára, az Egyesült Államokra és a mesterséges intelligenciára. A jüanról azt mondta, komolyan kell venni azokat az IMF-becsléseket, amelyek szerint a kínai deviza mintegy 16 százalékkal alulértékelt lehet. Az AI-t egyszerre nevezte jelentős termelékenységi lehetőségnek és komoly kockázatnak, különösen a kiberbiztonság területén. Szerinte a mesterséges intelligencia fejlődése olyan gyors, hogy a védekezés eszközei és finanszírozása még nem állnak készen, ezért nemzetközi szabályozási keretre lenne szükség.

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