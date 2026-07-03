Csak a bürokrácia nőtt, a haszon nem: megkongatták a vészharangot a hazai élelmiszeriparban

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A hazai mezőgazdaságban és élelmiszeriparban a csomagolás nem csupán logisztikai, hanem élelmiszer-biztonsági és marketingkérdés is. Legyen szó a zöldség- és gyümölcságazat fóliáiról és rekeszeiről, a borászatok üvegpalackjairól vagy a kistermelők lekvárosüvegeiről, a csomagolás mindenhol jelen van. Az az alapelképzelés, hogy a hulladékkezelési költségek beépüljenek a termékpályába, szakmailag teljesen megalapozott. A probléma ott kezdődik, hogy a gazdálkodók a gyakorlatban mindebből leginkább csak a kódkeresést, a bonyolult adminisztrációt és a díjfizetési kötelezettséget érzékelik - írja a szerző véleménycikkében.

Az EPR-szabályozás jelenleg ugyanarra az adminisztratív nyelvre igyekszik lefordítani egy országos élelmiszeripari nagyvállalatot és a helyi piacon értékesítő őstermelőt.

A kisebb szereplők számára a legnagyobb nehézséget sokszor nem is a fizetendő összeg, hanem a szabályok értelmezése és a bonyolult adatszolgáltatás jelenti. Azoknál a vállalkozásoknál, amelyek nem rendelkeznek önálló környezetvédelmi osztállyal, a rendszer nem a körforgásos gazdaságra való átállást gyorsítja fel, hanem csupán a jogszabályi megfelelés költségeit és időigényét növeli. Bár a borászati üvegcsomagolásoknál bevezetett díjátalány már mutatja az egyszerűsítési szándékot, ezt a logikát érdemes lenne kiterjeszteni. A környezetvédelmi célok egyáltalán nem sérülnének, ha a kis mennyiséget kibocsátó termelők előre meghatározott csomagolási tömegek és ágazati sablonok alapján, egyszerűsített formában számolhatnának el - áll a cikkben.

A rendszer másik komoly hiányossága a visszacsatolás elmaradása.

A gazdálkodók hozzászoktak ahhoz, hogy a befektetett munkának és adatszolgáltatásnak kézzelfogható eredménye van, hiszen például a talajvizsgálatból tápanyaggazdálkodási terv készül, a mérések alapján pedig pontosabbá válik az öntözés. Az EPR esetében azonban a vállalkozások csupán adatot szolgáltatnak és díjat fizetnek, de nem kapnak információt arról, hogy a kibocsátott csomagolóanyagok mekkora hányada hasznosul újra, vagy hol vannak a folyamat gyenge pontjai. Megfelelő ágazati és területi visszajelzés nélkül a díjfizetés nem ösztönzi a termelőket arra, hogy a hulladékterhelés és a saját költségeik csökkentése érdekében környezettudatosabb csomagolásra váltsanak.

Bár a kötelező visszaváltási díjas rendszer nem azonos az EPR-rel, tökéletes példája annak, hogy a környezetvédelmi intézkedések sikere a mindennapi gyakorlati működésen múlik.

Kovács Orsolya, a Budapesti Metropolitan Egyetem hallgatójának felmérése rávilágított arra, hogy a megkérdezettek közel kétharmada szembesült már technikai problémákkal, megtelt automatákkal vagy időrabló akadályokkal a visszaváltás során. A tanulság egyértelmű, hiszen a nemes környezetvédelmi cél önmagában kevés, ha a megvalósítás a gyakorlatban bosszúságot okoz a felhasználóknak. Ugyanez igaz az EPR-rendszerre is, amely elveszíti a hitelességét, ha a termelő úgy érzi, a szabályozás csak utólagos számonkérést jelent, de nem támogatja őt a jobb döntések meghozatalában.

A hatékonyabb és elfogadottabb működéshez elengedhetetlen lenne egy egységesebb digitális felület létrehozása.

A párhuzamos regisztrációk helyett a meglévő számlázási és készletadatokból előre kitöltött bevallások jelentősen csökkentenék a hibalehetőségeket és a felesleges adminisztrációt. Szintén fontos lenne, hogy a díjszabás valóban ösztönözze az újrahasználható vagy könnyen újrahasznosítható csomagolások alkalmazását, miközben a feleslegesen összetett, nehezen kezelhető anyagok használatát magasabb költségekkel bünteti.

A területi sajátosságokat is figyelembe kell venni, hiszen az aprófalvas térségekben vagy a helyi termelői közösségekben a nagyvárosi hulladékgyűjtési logika helyett közös gyűjtési napokra, mobil megoldásokra és termékpálya-szintű együttműködésekre lenne szükség. Emellett tisztázni kell a felelősségi viszonyokat az ellátási láncon belül, hogy a termelőtől a kiskereskedőig mindenki pontosan tudja, mikor és kire hárul a csomagolóanyagok utáni kötelezettség. Ehhez az általános tájékoztatók helyett konkrét ágazati útmutatókra és példákra van szükség.

A magyar agrárium jelenleg is a növekvő költségek, a kiszámíthatatlan időjárás és a munkaerőhiány szorításában működik. Ebben a környezetben az EPR-rendszer csak akkor válhat sikeressé, ha nem bürokratikus teherként, hanem a piaci alkalmazkodást elősegítő eszközként tekintenek rá. A cél nem az, hogy a gazdálkodók kibújjanak a kötelezettségek alól, hanem az, hogy ez a felelősségvállalás ne a felesleges papírmunkában merüljön ki, hanem ténylegesen a hulladék mennyiségének csökkentését és a fenntarthatóbb működést szolgálja - írja a szerző.

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