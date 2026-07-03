Csak a bürokrácia nőtt, a haszon nem: megkongatták a vészharangot a hazai élelmiszeriparban

A hazai mezőgazdaságban és élelmiszeriparban a csomagolás nem csupán logisztikai, hanem élelmiszer-biztonsági és marketingkérdés is. Legyen szó a zöldség- és gyümölcságazat fóliáiról és rekeszeiről, a borászatok üvegpalackjairól vagy a kistermelők lekvárosüvegeiről, a csomagolás mindenhol jelen van. Az az alapelképzelés, hogy a hulladékkezelési költségek beépüljenek a termékpályába, szakmailag teljesen megalapozott. A probléma ott kezdődik, hogy a gazdálkodók a gyakorlatban mindebből leginkább csak a kódkeresést, a bonyolult adminisztrációt és a díjfizetési kötelezettséget érzékelik - írja a szerző véleménycikkében.
Az EPR-szabályozás jelenleg ugyanarra az adminisztratív nyelvre igyekszik lefordítani egy országos élelmiszeripari nagyvállalatot és a helyi piacon értékesítő őstermelőt.
A kisebb szereplők számára a legnagyobb nehézséget sokszor nem is a fizetendő összeg, hanem a szabályok értelmezése és a bonyolult adatszolgáltatás jelenti. Azoknál a vállalkozásoknál, amelyek nem rendelkeznek önálló környezetvédelmi osztállyal, a rendszer nem a körforgásos gazdaságra való átállást gyorsítja fel, hanem csupán a jogszabályi megfelelés költségeit és időigényét növeli. Bár a borászati üvegcsomagolásoknál bevezetett díjátalány már mutatja az egyszerűsítési szándékot, ezt a logikát érdemes lenne kiterjeszteni. A környezetvédelmi célok egyáltalán nem sérülnének, ha a kis mennyiséget kibocsátó termelők előre meghatározott csomagolási tömegek és ágazati sablonok alapján, egyszerűsített formában számolhatnának el - áll a cikkben.
A rendszer másik komoly hiányossága a visszacsatolás elmaradása.
A gazdálkodók hozzászoktak ahhoz, hogy a befektetett munkának és adatszolgáltatásnak kézzelfogható eredménye van, hiszen például a talajvizsgálatból tápanyaggazdálkodási terv készül, a mérések alapján pedig pontosabbá válik az öntözés. Az EPR esetében azonban a vállalkozások csupán adatot szolgáltatnak és díjat fizetnek, de nem kapnak információt arról, hogy a kibocsátott csomagolóanyagok mekkora hányada hasznosul újra, vagy hol vannak a folyamat gyenge pontjai. Megfelelő ágazati és területi visszajelzés nélkül a díjfizetés nem ösztönzi a termelőket arra, hogy a hulladékterhelés és a saját költségeik csökkentése érdekében környezettudatosabb csomagolásra váltsanak.
Bár a kötelező visszaváltási díjas rendszer nem azonos az EPR-rel, tökéletes példája annak, hogy a környezetvédelmi intézkedések sikere a mindennapi gyakorlati működésen múlik.
Kovács Orsolya, a Budapesti Metropolitan Egyetem hallgatójának felmérése rávilágított arra, hogy a megkérdezettek közel kétharmada szembesült már technikai problémákkal, megtelt automatákkal vagy időrabló akadályokkal a visszaváltás során. A tanulság egyértelmű, hiszen a nemes környezetvédelmi cél önmagában kevés, ha a megvalósítás a gyakorlatban bosszúságot okoz a felhasználóknak. Ugyanez igaz az EPR-rendszerre is, amely elveszíti a hitelességét, ha a termelő úgy érzi, a szabályozás csak utólagos számonkérést jelent, de nem támogatja őt a jobb döntések meghozatalában.
A hatékonyabb és elfogadottabb működéshez elengedhetetlen lenne egy egységesebb digitális felület létrehozása.
A párhuzamos regisztrációk helyett a meglévő számlázási és készletadatokból előre kitöltött bevallások jelentősen csökkentenék a hibalehetőségeket és a felesleges adminisztrációt. Szintén fontos lenne, hogy a díjszabás valóban ösztönözze az újrahasználható vagy könnyen újrahasznosítható csomagolások alkalmazását, miközben a feleslegesen összetett, nehezen kezelhető anyagok használatát magasabb költségekkel bünteti.
A területi sajátosságokat is figyelembe kell venni, hiszen az aprófalvas térségekben vagy a helyi termelői közösségekben a nagyvárosi hulladékgyűjtési logika helyett közös gyűjtési napokra, mobil megoldásokra és termékpálya-szintű együttműködésekre lenne szükség. Emellett tisztázni kell a felelősségi viszonyokat az ellátási láncon belül, hogy a termelőtől a kiskereskedőig mindenki pontosan tudja, mikor és kire hárul a csomagolóanyagok utáni kötelezettség. Ehhez az általános tájékoztatók helyett konkrét ágazati útmutatókra és példákra van szükség.
A magyar agrárium jelenleg is a növekvő költségek, a kiszámíthatatlan időjárás és a munkaerőhiány szorításában működik. Ebben a környezetben az EPR-rendszer csak akkor válhat sikeressé, ha nem bürokratikus teherként, hanem a piaci alkalmazkodást elősegítő eszközként tekintenek rá. A cél nem az, hogy a gazdálkodók kibújjanak a kötelezettségek alól, hanem az, hogy ez a felelősségvállalás ne a felesleges papírmunkában merüljön ki, hanem ténylegesen a hulladék mennyiségének csökkentését és a fenntarthatóbb működést szolgálja - írja a szerző.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Megszavazták: egyelőre nem kérnek a gyűlölt közlekedési eszközökből egy magyar településen
Nem adtak zöld utat a szolgáltatóknak sem.
Bemondták az elemzők, mennyit érhetnek valójában a magyar részvények
Több új elemzés is érkezett.
Vitézy Dávid mérleget vont: uniós pénzek, vasúti fordulat és százmilliárdos átvilágítás az első 50 napban
Ezután jöhet a bérlakásprogram, az úthálózat és a regionális vasút.
Mutatunk egy kitörés előtt álló részvényt - Itt indulhat a következő nagy árfolyamrakéta!
Olyan kitörés készül, amelyből hagyományosan a legnagyobb emelkedések szoktak indulni.
Újra indulhat az elektromosautó-vásárlásokat támogató program Magyarországon
A helyreállítási alapból érkező pénznél szorgalmazzák a lakosság támogatását is.
Keményen üzent Putyinnak a NATO-főtitkár: bármit lépnek, a válaszunk pusztító lenne
Mark Rutte sokkal óvatosabban reagált, amikor Donald Trumpról kérdezték.
Nem az számít, mennyi közpénzt költ el egy kormány, hanem az, mire és hogyan megy el az adófizetők pénze
Interjú Bertók Jánossal, az OECD közmenedzsmenttel foglalkozó igazgatóhelyettesével.
Sikeres cégeladás: miért kulcsfontosságú a tudatos M&A tárgyalási stratégia?
Egy cégeladás vagy vállalatértékesítés során az M&A-tranzakció egyik legérzékenyebb szakasza a tárgyalás. Ekkor dől el, hogy az előzetesen meghatározott vállalatérték, az eladó szá
Mennyit érsz saját magadnak?
Így számold ki, mekkora összegekre van szükséged életbiztosításból, balesetbiztosításból és jövedelempótló biztosításból! Bálint nem számolta ki - és majdnem ráfizetett Bálint 42 é
Élelmezési kérdés is lehet a korallzátonyok helyreállítása
A világ népessége mára meghaladta a 8,3 milliárd főt, miközben sok régióban továbbra is komoly problémát jelent az alultápláltság. Az élelmiszerforrások egyre szűk
Pénzváltás brókernél? Vagy mégis máshol?
Sokakban felmerül a gondolat, hogy ha már a brókerük olyan nagyon jól vált pénzt, akkor azon, vagy valamelyik Fintech cégen keresztül oldják meg akár egy komolyabb vásárlás fedezetét vagy a
Regős Gábor: óvatosan kell bánni az árrésstop kivezetésével
Az Index az élelmiszerekre vonatkozó árrésstop esetleges kivezetésének inflációs hatásairól kérdezte Regős Gábort, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászát. The post Regős Gábor: óvato
Magyarország akkor torpant meg, amikor a legtöbb szomszéd nagyot lépett előre
A régió országai az elmúlt húsz évben látványosan visszaszorították a korai iskolaelhagyást, de nem mindenki haladt ugyanazzal a tempóval: Magyarország éppen azokban az években torpant... Th
Közműátírás ingatlanvásárlás után: határidő, költségek, vita esetén ki fizet?
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Közműátírás ingatlanvásárlás után: határidő, költségek, vita esetén ki fizet? Sokan úgy lélegeznek fel az adásvételi szerződés aláírása
Az osztalék portfólióm - 2026. június
Kevés osztalék, kicsi nyereség egy eladás után, mit ne mondjak, nem egy izmos hónap volt ez a június.VáltozásokVersant Media Group, Inc. (VSNT): Ez a cég egy Comcast spin-off, írtam róla sokat.
AI, rugalmasság, vezetői kultúra: új korszakban a szolgáltatóközpontok
Vendégünk volt Illés Gábor, a Syngenta Budapesti Szolgáltató Központjának vezetője.
Ketyeg az óra: 200–300 milliárdos számviteli veszteség fenyegeti a bankszektort
A bankok szerint sürgős döntésre lenne szükség.
A bivaly mentheti meg a pusztuló termőföldeket? Egyre többen tartják őket
Szabó László beszélt agrárprojektjéről.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!