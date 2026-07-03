Egyre sötétebbek Oroszország kilátásai, Putyin sem erre a hírre várt

A szolgáltatóipari beszerzésimenedzser-index (bmi) a májusi 48,7 pontról júniusban 48,2 pontra süllyedt. Mivel a növekedést a visszaeséstől elválasztó határvonal 50 pontnál húzódik, a legfrissebb adat az ágazat zsugorodásának folytatódását mutatja.
A kibocsátás immár a negyedik egymást követő hónapban csökkent, ráadásul 2025 szeptembere óta a leggyorsabb ütemben.
A piaci szereplők a visszafogott kereslettel és a megrendelések folyamatos apadásával indokolták a helyzet romlását. Az új megrendelések volumene harmadik hónapja zsugorodik, a visszaesés mértéke pedig 2022 decembere óta nem volt ilyen jelentős. A vállalatok a gyengébb értékesítési mutatókat a partnerek mérséklődő vásárlóerejével és pénzügyi nehézségeivel magyarázták.
A foglalkoztatottság szintje ötödik hónapja mérséklődik, mivel a vállalatok költségcsökkentési célból nem pótolták a távozó munkaerőt.
A létszámleépítés üteme három és fél éve nem látott mértéket ért el, miközben a hátralékos munkák állománya 2022 decembere óta a második leggyorsabb ütemben apadt.
Az árnyomás tovább enyhült a szektorban: a beszerzési árak növekedési üteme ötödik hónapja lassult, elérve az idei év legalacsonyabb szintjét, miközben az értékesítési árak emelkedése 2021 januárja óta a legvisszafogottabb volt, mivel a szolgáltatók egy része árengedményekkel igyekezett fenntartani az értékesítési volument.
A cégek a következő tizenkét hónap kibocsátási kilátásait illetően továbbra is optimisták, bár a bizalom csak minimálisan javult a májusi, közel három és fél éves mélyponthoz képest. Az összetett beszerzésimenedzser-index szintén csökkenést mutatott, így a magánszektor teljes kibocsátása három hónapja nem tapasztalt ütemben esett vissza.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Shutterstock
Betelt a pohár a kormánynál: rendkívül szigorú szabályok és egy új főhatóság jön az akkumulátorgyárak miatt
Gajdos László videóban üzent.
Földrengésszerű változások után beálltak az új pártviszonyok
Egy domináns párt, egy középpárt és egy kispárt van Magyarországon.
Jó hír az autósoknak: nagyot eshet az olajár
Lecseng a hormuzi sokk.
Furcsa front éri el az országot: szinte eső nélkül, de erős széllel érkezik a változás
Jelentett a HungaroMet.
SpaceX-részvényeket vár Trump Elon Musktól az új projektjéhez
Egyre több cég áll be Trump új megtakarítási programja mögé.
A gazdag amerikaiak között hódíthat a legnagyobb svájci bank
A vagyonkezelés mellett a daily banking szolgáltatásokba is betörnek.
Globális fizetési startup érkezett Magyarországra, innen hódítanák meg az európai piacot
Engedélyt szereztek a Magyar Nemzeti Banktól.
AI, rugalmasság, vezetői kultúra: új korszakban a szolgáltatóközpontok
Vendégünk volt Illés Gábor, a Syngenta Budapesti Szolgáltató Központjának vezetője.
Sikeres cégeladás: miért kulcsfontosságú a tudatos M&A tárgyalási stratégia?
Egy cégeladás vagy vállalatértékesítés során az M&A-tranzakció egyik legérzékenyebb szakasza a tárgyalás. Ekkor dől el, hogy az előzetesen meghatározott vállalatérték, az eladó szá
Pénzváltás brókernél? Vagy mégis máshol?
Sokakban felmerül a gondolat, hogy ha már a brókerük olyan nagyon jól vált pénzt, akkor azon, vagy valamelyik Fintech cégen keresztül oldják meg akár egy komolyabb vásárlás fedezetét vagy a
Eljött a korrekció az ingatlanpiacon: csökkentek a lakásárak 2026. I. negyedévében
A KSH adatai alapján 2026 I. negyedévében 2,2 százalékkal mérséklődtek a lakásárak az előző negyedévhez képest. Az előző év azonos időszakához képest is érdemben lassult az áremelked
Regős Gábor: óvatosan kell bánni az árrésstop kivezetésével
Az Index az élelmiszerekre vonatkozó árrésstop esetleges kivezetésének inflációs hatásairól kérdezte Regős Gábort, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászát. The post Regős Gábor: óvato
Magyarország akkor torpant meg, amikor a legtöbb szomszéd nagyot lépett előre
A régió országai az elmúlt húsz évben látványosan visszaszorították a korai iskolaelhagyást, de nem mindenki haladt ugyanazzal a tempóval: Magyarország éppen azokban az években torpant... Th
Közműátírás ingatlanvásárlás után: határidő, költségek, vita esetén ki fizet?
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Közműátírás ingatlanvásárlás után: határidő, költségek, vita esetén ki fizet? Sokan úgy lélegeznek fel az adásvételi szerződés aláírása
Az osztalék portfólióm - 2026. június
Kevés osztalék, kicsi nyereség egy eladás után, mit ne mondjak, nem egy izmos hónap volt ez a június.VáltozásokVersant Media Group, Inc. (VSNT): Ez a cég egy Comcast spin-off, írtam róla sokat.
Szigorúbb zöld pályára állítaná a mezőgazdaságot az új dán kormány
A dán agrárpolitika történelmi léptékű zöld fordulatot vesz.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
AI, rugalmasság, vezetői kultúra: új korszakban a szolgáltatóközpontok
Vendégünk volt Illés Gábor, a Syngenta Budapesti Szolgáltató Központjának vezetője.
Ketyeg az óra: 200–300 milliárdos számviteli veszteség fenyegeti a bankszektort
A bankok szerint sürgős döntésre lenne szükség.
A bivaly mentheti meg a pusztuló termőföldeket? Egyre többen tartják őket
Szabó László beszélt agrárprojektjéről.