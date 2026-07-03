Egyre sötétebbek Oroszország kilátásai, Putyin sem erre a hírre várt

Júniusban tovább zsugorodott az orosz szolgáltatószektor, miután a gyengülő kereslet miatt meredekebben esett vissza a kibocsátás és az új megrendelések állománya is – derül ki az S&P Global pénteken közzétett üzleti felméréséből.

A szolgáltatóipari beszerzésimenedzser-index (bmi) a májusi 48,7 pontról júniusban 48,2 pontra süllyedt. Mivel a növekedést a visszaeséstől elválasztó határvonal 50 pontnál húzódik, a legfrissebb adat az ágazat zsugorodásának folytatódását mutatja.

A kibocsátás immár a negyedik egymást követő hónapban csökkent, ráadásul 2025 szeptembere óta a leggyorsabb ütemben.

A piaci szereplők a visszafogott kereslettel és a megrendelések folyamatos apadásával indokolták a helyzet romlását. Az új megrendelések volumene harmadik hónapja zsugorodik, a visszaesés mértéke pedig 2022 decembere óta nem volt ilyen jelentős. A vállalatok a gyengébb értékesítési mutatókat a partnerek mérséklődő vásárlóerejével és pénzügyi nehézségeivel magyarázták.

A foglalkoztatottság szintje ötödik hónapja mérséklődik, mivel a vállalatok költségcsökkentési célból nem pótolták a távozó munkaerőt.

A létszámleépítés üteme három és fél éve nem látott mértéket ért el, miközben a hátralékos munkák állománya 2022 decembere óta a második leggyorsabb ütemben apadt.

Az árnyomás tovább enyhült a szektorban: a beszerzési árak növekedési üteme ötödik hónapja lassult, elérve az idei év legalacsonyabb szintjét, miközben az értékesítési árak emelkedése 2021 januárja óta a legvisszafogottabb volt, mivel a szolgáltatók egy része árengedményekkel igyekezett fenntartani az értékesítési volument.

A cégek a következő tizenkét hónap kibocsátási kilátásait illetően továbbra is optimisták, bár a bizalom csak minimálisan javult a májusi, közel három és fél éves mélyponthoz képest. Az összetett beszerzésimenedzser-index szintén csökkenést mutatott, így a magánszektor teljes kibocsátása három hónapja nem tapasztalt ütemben esett vissza.

Forrás: Reuters

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