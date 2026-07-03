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Ekkor kell boltba menni, ha időt spórolnánk: elárulta a titkot az Aldi
Gazdaság

Ekkor kell boltba menni, ha időt spórolnánk: elárulta a titkot az Aldi

Portfolio
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A brit Aldi közzétette, hogy mikor a legkevésbé zsúfoltak az áruházai, így a családok a nyári szünetben elkerülhetik a legforgalmasabb időszakokat, amivel időt és pénzt takaríthatnak meg - tudósított a The Retail Bulletin.

Az áruházlánc forgalmi adatai szerint hétköznapokon jellemzően

a reggel 10 óra előtti, valamint az este 8 óra utáni időszak a legalkalmasabb a bevásárlásra,

a hétvégi vásárlóknak pedig a szombat esti órák kínálnak nyugodtabb vásárlási élményt.

Julie Ashfield, az Aldi UK kereskedelmi igazgatója elmondta, hogy a nyári szünet rendkívül zsúfolt és költséges időszak a családok számára, ezért a vállalat igyekszik a lehető legegyszerűbbé és legolcsóbbá tenni a bevásárlást, hiszen a csendesebb időszakok kihasználásával a vásárlók jelentős időt és pénzt takaríthatnak meg.

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Magyarországon az Aldi-áruházak komoly átalakításon mennek keresztül. A cég új üzletkoncepcióval módosítja magyarországi boltjainak mintegy háromnegyedét. Az átalakítás – amely belső átrendezést jelent, nem alapterület-változást – egy évek óta készülő globális terv része. Erről korábban Bernhard Haider, az Aldi Magyarország Élelmiszer Bt. országos ügyvezető igazgatója beszélt a Portfolio-nak.

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