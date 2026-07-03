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„Ez még csak a történet eleje” – újabb bizonyítékot mutatott Magyar Péter
Gazdaság

„Ez még csak a történet eleje” – újabb bizonyítékot mutatott Magyar Péter

Portfolio
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Magyar Péter miniszterelnök újabb Facebook-bejegyzésben reagált Áder János korábbi felszólítására, amelyben a volt köztársasági elnök bizonyítékokat kért az ellene megfogalmazott vádak alátámasztására. A kormányfő ezúttal egy, állítása szerint közpénzből felújított szolgálati villáról tett közzé felvételt, amelyeket az első bizonyítéknak nevezett.

A bejegyzés szerint az egykori államfő egy 720 négyzetméteres, adófizetői pénzből felújított villában lakik, miközben saját tulajdonú rózsadombi ingatlanokkal is rendelkezik. Magyar Péter azt is állítja, hogy a felújítás során a zöldterület beépíthetőségét is megemelték.

A miniszterelnök azt írta, hogy Áder János éves rezsiköltsége 21 millió forintba kerül az adófizetőknek. Emellett állítása szerint a volt köztársasági elnököt házi alkalmazott, gépkocsi, sofőr, titkárság és havi 6 millió forintos juttatás is megilleti. Egyúttal felajánlotta, hogy a volt államfő megmutathatja a villát belülről is a nyilvánosságnak.

A bejegyzés kitér a Kék Bolygó Alapítványra is. Magyar Péter szerint az alapítvány egy milliárdos értékű pasaréti villával rendelkezik, és közpénzből működik. Azt írta, hogy a történet ezzel még nem ér véget:

„Ez még csak a történet eleje”

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– fogalmazott.

Az ügy előzménye, hogy Áder János korábban arra szólította fel Magyar Pétert, hogy tegye közzé az őt érintő állításokat alátámasztó bizonyítékokat, vagy kérjen bocsánatot. A vita azt követően bontakozott ki, hogy a volt köztársasági elnök élesen bírálta a Sulyok Tamást érintő kormányzati lépéseket, Magyar Péter pedig a Kék Bolygó Alapítvány működését és Áder János közpénzből finanszírozott juttatásait kritizálta.

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