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Fejek hullanak az új lengyel botrányban: egy kórházépítés váltott ki heves vitákat
Gazdaság

Fejek hullanak az új lengyel botrányban: egy kórházépítés váltott ki heves vitákat

MTI
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Kormánypárti politikusokat érintő kórházi botrány robbant ki Lengyelországban, emiatt pénteken lemondott Rafal Trzaskowski varsói főpolgármester két helyettese, Donald Tusk kormányfő pedig sajtóértekezletén további személyi következmények levonását helyezte kilátásba, ha elmaradna a felelősségvállalás.
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Trzaskowski a fő kormánykoalíciós párt, a Polgári Koalíció (KO) alelnöke. Két helyettese, Renata Kaznowska és Aldona Machnowska-Góra amiatt nyújtotta be lemondását, hogy korrupció gyanúja merült fel a fővárosi önkormányzat 2021-ben felépült Déli Kórházával kapcsolatban, és ez heves társadalmi vitát váltott ki.

A népszerű Kanal Zero YouTube-csatornán június közepén ismertetett információk szerint a kórház sürgősségi osztályának munkáját a KO egyik fiatal politikusa, az ifjúsági tagozat volt elnöke, Dawid Kacprzyk felügyelte.

A SÜRGŐSSÉGI OSZTÁLY MELLETT LÉTESÍTETT "VIP-SZOBA" KÖZVETÍTÉSÉVEL A KO EGYES POLITIKUSAIT SORON KÍVÜL FOGADTÁK ORVOSI VIZSGÁLATON A MÉDIACSATORNÁKNAK NYILATKOZÓ TANÚK SZERINT.

Az altatóorvosi szakképesítését éppen megszerző Kacprzyk a vagyonnyilatkozata alapján tavaly 1,6 millió zlotyt (132 milliárd forint) keresett több kórházi állásban. Kacprzyk az ügy miatt lemondott párttagságáról.

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A Kanal Zero és az onet.pl hírportál arról is beszámolt, hogy a Déli Kórház patológiai osztálya törvényellenesen üzletelt az elhunyt páciensek holttestével, és zsarolta a hozzátartozókat. A kórház működését az ügyészség vizsgálja.

Donald Tusk pénteki sajtóértekezletén hangsúlyozta: minden állampolgárnak egyenlő eséllyel kell hozzáférnie az egészségügyi ellátáshoz. Véget kell vetni "a VIP-szobáknak, (…) annak, hogy (egyes orvosok) jogellenesen milliókat keresnek" - húzta alá a kormányfő. Az egészségügy működéséért felelős intézmények - az állami egészségügyi biztosító (NFZ) és az egészségügyi tárca - előtt álló legfontosabb feladatnak Tusk a rendszer megváltoztatását nevezte úgy, hogy "ne tegye lehetővé a visszaéléseket".

Bejelentette:

amennyiben keddig nem kap e téren "kielégítő és pontos" javaslatokat, szerdán "meghozza a megfelelő döntéseket, ezen belül személyieket is.

Az állami és az önkormányzati egészségügyi intézmények szakorvosi rendelőiben gyakran több hónapos várólisták vannak. Nem léteznek kormányzati kórházak, bár vezető politikusok a varsói katonai és a belügyminisztériumi kórházban is kaphatnak ellátást. Az államfői hivatalban és a parlamentben is működik orvosi rendelő. Emellett a közigazgatási intézmények kollektív megállapodások alapján kedvezményes költségű ellátást biztosítanak dolgozóiknak a magántulajdonban lévő egészségügyi intézményekben.

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