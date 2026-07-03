Földrengésszerű változások után beálltak az új pártviszonyok

Míg a májusi adatok még óriási változásokat mutattak – a Fidesz akkor 13 százalékpontot esett az áprilisi választáshoz képest, a Tisza pedig pontosan ugyanennyit erősödött –, a mostani számok már csak hibahatáron belüli, minimális változást jeleznek. Ez alapján tartósnak bizonyultak az olyan hatások, mint a kormánypárt peremszavazóinak választási sokkja, az új győztes felé húzás, valamint a Fidesz választás utáni erőtlensége, illetve az új kormánypárt könnyebben megmutatható aktivizmusa.

Mostanra kijelenthető, hogy a Tisza domináns párttá vált, a Fidesz egy középpárt támogatottságával rendelkezik, de a lemorzsolódásA mostanra megállt.

A részvételüket biztosra ígérők biztos szavazók körében a Tisza 67, a Fidesz pedig 23 százalékon áll. A Mi Hazánk ugyanebben a körben 7 százalékon áll, a többi párt támogatottsága legfeljebb 1 százalékos.

A teljes népesség körében a Tisza támogatottsága 57%, a Fidesz a szavazóképes lakosság ötödének népszerű , a Mi Hazánk a huszadának.

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