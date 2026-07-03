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Fontos fejlesztést tervez a főváros az Örs vezér tere és a Dózsa György út metróállomás között
Gazdaság

Fontos fejlesztést tervez a főváros az Örs vezér tere és a Dózsa György út metróállomás között

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A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) társadalmi egyeztetést indított a 81-es trolibusz meghosszabbításáról, amely a tervek szerint a jövőben az Örs vezér tere és a Dózsa György út metróállomás között közlekedne. A fejlesztés új, átszállásmentes kapcsolatot teremtene Zugló és Angyalföld között, a budapestiek pedig július 15-ig mondhatják el a véleményüket a tervezett módosításról - írta a BKK.

A 2025 nyarán elindított, jelenleg az Örs vezér tere és a Mexikói út között járó 81-es trolibusz gyorsan népszerűvé vált a fővárosiak körében, ezért a BKK a vonal bővítését javasolja. A tervezet szerint

a járat a Kassai térig a jelenlegi útvonalán haladna, majd az Erzsébet királyné útján érintené a Mexikói út metróállomást, ahonnan az Állatkerti körúton át egészen a Dózsa György út metróállomásig közlekedne.

81-estrolibusz_te_terkep_bkk
Forrás: BKK

Ezzel a módosítással az Ungvár utca térségéből továbbra is közvetlenül elérhető maradna az M1-es metró, miközben közvetlen összeköttetés jönne létre Zugló és Angyalföld között. Az új útvonal jelentősen megkönnyítené a kerületek közötti közlekedést, ráadásul a Dózsa György út legforgalmasabb szakaszán tehermentesítené, egyúttal segítené a 75-ös és a 79-es trolibuszok üzemét is.

A meghosszabbítás műszaki feltételeit a Kacsóh Pongrác út, az Állatkerti körút és a Hermina út csomópontjában újonnan kiépített felsővezeték-szakasz, az úgynevezett állatkerti delta biztosítja. Ez a beruházás lehetővé teszi, hogy a járművek megszakítás nélkül, felsővezetékes üzemben kanyarodjanak a Kacsóh Pongrác út és az Állatkerti körút között, így az akkumulátoros hajtást a vezeték nélküli szakaszokra tartalékolhatják. A 81-es trolibusz útvonalának kiterjesztése az első olyan lépés, amely kifejezetten ezt az új hálózati kapcsolatot használja ki.

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A BKK a honlapján közzétett kérdőíven 2026. július 15-én éjfélig várja a lakosság észrevételeit a módosítással kapcsolatban, a végleges döntést pedig a beérkezett vélemények kiértékelése után hozzák meg. A hálózatbővítéssel párhuzamosan a járműpark is frissülhet, hiszen a társaság előkészítette a lehetőséget arra, hogy a szükséges források rendelkezésre állása esetén a jövőben akár 160 új, alacsonypadlós trolibusszal gyarapodhasson a fővárosi flotta.

Címlapkép forrása: BKK

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