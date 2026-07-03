Fordulat történt a Doktor24 ügyében

A Fővárosi Törvényszék visszamenőleges hatállyal megszüntette a Doktor24 elleni felszámolási eljárást, miután a vállalat igazolta, hogy maradéktalanul rendezte korábban vitatott tartozását. A bíróság elfogadta a cég igazolási kérelmét és a benyújtott kiegészítő dokumentumokat, amelyek bizonyították, hogy a Doktor24 már a felszámolás elrendelésekor sem volt fizetésképtelen. A jogvita egy évekkel ezelőtti, 30–40 millió forintos beszállítói követelésből indult, amelyet a közel 20 milliárd forintos árbevételű társaság jogi alapon vitatott.

A Fővárosi Törvényszék visszamenőleges hatállyal megszüntette a Doktor24 elleni felszámolási eljárást, miután a vállalat igazolta, hogy maradéktalanul rendezte a korábban vitatott tartozását - közölte a Doktor24.

A bíróság Gazdasági Kollégiuma arról tájékoztatta a társaság jogi képviselőjét, hogy helyt adott a benyújtott igazolási kérelemnek, és elfogadta a kiegészítő dokumentumokat.

Üdvözöljük a döntést, melynek értelmében nem "bírói műhiba" történt, hanem a cég által benyújtott igazolási kérelem és újabb iratok megfelelően bizonyították, hogy a Doktor24 a korábban vitatott tartozását maradéktalanul megfizette

Az iratok egyértelműen bizonyították, hogy a Doktor24 már a felszámolás elrendelésének időpontjában sem volt fizetésképtelen. Mivel a cég a tartozását teljes egészében kiegyenlítette, a törvényszék megállapította, hogy a felszámolási eljárás lefolytatása nem indokolt.

A döntés értelmében a bíróság hatályon kívül helyezte a felszámolást elrendelő végzést, a vállalat pedig mentesült az ezzel járó valamennyi jogkövetkezmény alól.

Mi történt?

Ahogy a Portfolio is megírta: felszámolási eljárás indult a Doktor24 Medicina Zrt. ellen, azonban a társaság szerint nem fizetőképességi gondok, hanem súlyos eljárásjogi hibák állnak a döntés hátterében. A társaság állítása szerint a jogvita egy évekkel ezelőtti, 30–40 millió forintos beszállítói követelésből indult, amelyet jogi alapon vitatott. Kóka János társalapító szerint a másodfokú határozatot jelentős késéssel kapták meg, miközben a felszámolási végzés már megjelent a Cégközlönyben, így megfosztották őket attól a lehetőségtől, hogy a tartozás rendezésével elkerüljék a felszámolást. A cég közlése szerint a határozat kézhezvétele után két órán belül kifizette a teljes követelést, és a hitelezővel együtt kezdeményezte az eljárás megszüntetését. A társaság hangsúlyozta, hogy pénzügyileg stabil, közel 20 milliárd forintos éves árbevétellel működik, ezért a felszámolási végzés visszavonását és a jogszerű állapot helyreállítását kéri.

Mit mondott a Fővárosi Törvényszék?

Lapunknak Szabó József Tamás, a Fővárosi Törvényszék szóvivője arról beszélt, hogy a Doktor24 kifogása megalapozatlan volt, a felszámolási eljárás a hatályos jogszabályoknak megfelelően zajlott. A bíróság szóvivője hangsúlyozta, hogy a másodfokú döntéssel a felszámolást elrendelő határozat automatikusan jogerőre emelkedik, ezt törvény írja elő, és nem a kézbesítés időpontjától függ. A gazdasági társaságok elektronikus kapcsolattartásra kötelesek, a bíróság pedig a határozat elektronikus tárhelyre feltöltésével teljesíti közlési kötelezettségét, ezért nem felelős azért, ha a jogi képviselő csak napokkal később tölti le az iratot.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images