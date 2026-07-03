Hegedűs Zsolt feljelentést tesz a MedCenter-ügyben

A miniszter szerint az ügyben olyan döntések és mulasztások történhettek, amelyek jelentős vagyoni hátrányt okozhattak a kórháznak. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a büntetőjogi felelősség megállapítása a nyomozó hatóságok és a bíróság feladata, miniszterként pedig
kötelessége megtenni a szükséges jogi lépéseket, ha a közpénzek vagy a betegellátás sérelmének gyanúja merül fel.
Hegedűs Zsolt közölte, hogy az egészségügyben minden közpénznek a betegek gyógyulását, az ellátás biztonságát és az intézmények működését kell szolgálnia. Hozzátette: nem maradhatnak következmények nélkül azok az esetek, amikor valaki felelőtlenül bánik a közvagyonnal.
A Medcenter Kft. és a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház közötti jogvita egy eredetileg mintegy 490 millió forintos követelésből indult, amelyből előbb több mint 800 millió forintos jogerős fizetési kötelezettség lett, miközben egy másik, jelenleg is folyamatban lévő perben a követelés már 14,5 milliárd forintra nőtt a késedelmi kamatok és az évek óta tartó eljárások miatt - írja az Elitmed.hu.
Címlapkép forrása: Portfolio
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