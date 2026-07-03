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Hivatalos: régen tényleg nem voltak ennyire gyilkos nyarak
Gazdaság

Hivatalos: régen tényleg nem voltak ennyire gyilkos nyarak

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A hivatalos meteorológiai adatok egyértelműen bizonyítják, hogy a hőhullámok jóval gyakoribbá, tartósabbá és intenzívebbé váltak az elmúlt évtizedekben. A felmelegedés következtében a legfiatalabb generációk tagjai már életük első éveiben is nagyságrendekkel több extrém forró nappal szembesülnek, mint a szüleik vagy a nagyszüleik - jelentette a HungaroMet Nonprofit Zrt..

Gyakran hallani egymásnak ellentmondó véleményeket arról, miként alakultak a korábbi évtizedek nyarai a maiakhoz képest, a statisztikák viszont egyértelmű tendenciát mutatnak. Ha azokat a hőségnapokat vizsgáljuk, amelyeken a napi maximumhőmérséklet eléri vagy meghaladja a 35 Celsius-fokot, szembeötlő a drasztikus növekedés. Míg

  • az X generáció tagjainak születési időszakában mindössze három,
  • az Y generációnál 27,
  • a Z generációnál pedig 56 ilyen nap fordult elő,
  • addig az Alfa generáció esetében ez a szám már elérte a 92-t.

Ez azt jelenti, hogy a legfiatalabbak születési időszakában több rendkívül forró nap adódott, mint a megelőző három generációéban összesen. Így teljesen érthető, hogy a különböző korosztályoknak eltérő tapasztalataik és emlékeik vannak a nyári időjárásról.

Budapest belterületének több mint száz évet felölelő adatsorai is azt igazolják, hogy a hőségterhelés jelentősen megnőtt. A korábbi évtizedekben ritkábban alakultak ki komolyabb hőhullámok, az utóbbi években viszont nemcsak a 25 és 27 Celsius-fok közötti, valamint a 27 fokot meghaladó napi középhőmérsékletű napok száma ugrott meg, hanem ezek egyre gyakrabban rendeződnek hosszú, összefüggő periódusokba. A fővárosban 1991 óta több tartós hőségperiódust is regisztráltak.

A leghosszabb, harminc napig tartó kánikulát 2018-ban jegyezték fel, míg a legintenzívebb a 2024-es volt.

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Az idei év egyik legkiemelkedőbb forrósága ráadásul június 29-én tetőzött, amikor a napi középhőmérséklet elérte a 34 Celsius-fokot.

A tartósan magas hőmérséklet, különösen a sűrűn beépített városi környezetben, rendkívüli módon megterheli az emberi szervezetet. Az egyre hosszabbra nyúló és fokozódó hőségperiódusok miatt a forró napokon elengedhetetlenné válik a bőséges folyadékbevitel, a tűző nap kerülése, valamint a fokozott odafigyelés saját magunk és környezetünk egészségére.

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