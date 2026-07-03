Kapitány István új energiapályázatokat jelentett be – itt vannak a részletek a több száz milliárd forintos programokról

Megnyílt az energetikai pályázatok benyújtási lehetősége – írta Facebook-bejegyzésében Kapitány István gazdasági és energiaügyi miniszter.
Bejegyzésében arról írt a tárcavezető, hogy Magyarország a családok és vállalkozások fejlesztéseinek köszönhetően a napenergia hasznosításában már a nemzetközi élmezőnybe került, de a hálózati hiányosságok és a korábbi elmaradások miatt további jelentős beruházásokra van szükség.
A frissen elindult, uniós forrásokból finanszírozott programok ezt a célt szolgálják: az áramhálózat korszerűsítését és az okosmérők telepítését támogatják.
Kapitány szerint egy friss piaci jelentés alapján Magyarország az egy főre jutó napelemes teljesítményben a világ első tíz országa között van, és a SolarPower Europe adatai szerint tavaly is legalább 1 gigawattal nőtt a hazai naperőművi kapacitás. A bejegyzésében ugyanakkor arra is kitér, hogy a megújuló energia további térnyerésének ma már korlátot szabnak a kimerült hálózati csatlakozási lehetőségek.
Az Orbán-kormány felé intézett kritikaként megjegyzi, hogy a szélerőművek telepítését tíz évvel ezelőtt adminisztratív akadályok nehezítették, ezért a magyar megújulóenergia-fejlesztések szerkezete féloldalassá vált.
A most megnyíló, több mint 500 milliárd forint értékű energetikai pályázatok célja, hogy a villamosenergia-hálózat rugalmasabbá váljon, és több megújuló energiaforrást lehessen biztonságosan a rendszerbe kapcsolni. Kapitány azt írta, hogy az elosztókkal és a rendszerirányítóval közösen 2030-ig a jelenlegi teljesítmény másfélszeresének kiépítésére válhat képessé az ország.
A fejlesztésektől kiegyensúlyozottabb, környezetbarátabb energiamixet, biztonságosabb ellátást és alacsonyabb vállalati energiaköltségeket várnak.
Ahogy a miniszter jelezte, az állami pályázati portálon valóban megjelentek az új kiírások, melyekből az első felhívás az okos villamosenergia-fogyasztásmérők beszerzését és telepítését támogatja.
A konstrukció teljes keretösszege 26,65 milliárd forint, a támogatás vissza nem térítendő, intenzitása 100 százalékos.
A pályázatokat 2026. július 15-ig lehet benyújtani, a maximálisan igényelhető támogatás 18 milliárd forint, a támogatható projektek száma 3 és 6 között lehet.
A másik, jóval nagyobb keretösszegű program a rugalmas és biztonságos villamosenergia-hálózat kialakítását célozza az időjárásfüggő megújuló energiaforrások integrálása érdekében. A felhívás teljes forrása 479,7 milliárd forint, a támogatás szintén vissza nem térítendő, de legfeljebb 90 százalékos támogatási intenzitással.
Egy projekt maximum 230 milliárd forint támogatást kaphat, a támogatható projektek száma 2 és 7 között lehet.
Mindkét pályázat kedvezményezettjei vállalkozások lehetnek, a támogatás elnyerése standard eljárásban, döntés-előkészítő bizottság nélkül, támogatási szerződés kötésével történik. A felhívások célja közös: a magyar villamosenergia-rendszer fejlesztése, az okosabb fogyasztásmérés elterjesztése, valamint az, hogy a hálózat nagyobb arányban legyen képes befogadni a nap- és más megújuló energiatermelést.
A tételeket a helyreállítási és ellenállóképességi alap (RRF) forrásaiból, 100 százalékos uniós támogatással hívhatja le a magyar költségvetés.
Címlapkép forrása: MTI/EPA/Olivier Hoslet
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