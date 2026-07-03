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Kapitány István új energiapályázatokat jelentett be – itt vannak a részletek a több száz milliárd forintos programokról
Gazdaság

Kapitány István új energiapályázatokat jelentett be – itt vannak a részletek a több száz milliárd forintos programokról

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Július 2-án megnyílt két, összesen több mint 500 milliárd forint értékű energetikai pályázat benyújtási lehetősége – jelentette be Kapitány István. A vissza nem térítendő uniós forrásokból finanszírozott programok az okosmérők telepítését és a villamosenergia-hálózat korszerűsítését támogatják, hogy a rendszer több megújuló energiaforrást tudjon befogadni. A beruházásoktól kiegyensúlyozottabb energiamixet, biztonságosabb ellátást és alacsonyabb vállalati energiaköltségeket várnak.
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Megnyílt az energetikai pályázatok benyújtási lehetősége – írta Facebook-bejegyzésében Kapitány István gazdasági és energiaügyi miniszter.

Bejegyzésében arról írt a tárcavezető, hogy Magyarország a családok és vállalkozások fejlesztéseinek köszönhetően a napenergia hasznosításában már a nemzetközi élmezőnybe került, de a hálózati hiányosságok és a korábbi elmaradások miatt további jelentős beruházásokra van szükség.

A frissen elindult, uniós forrásokból finanszírozott programok ezt a célt szolgálják: az áramhálózat korszerűsítését és az okosmérők telepítését támogatják.

Kapitány szerint egy friss piaci jelentés alapján Magyarország az egy főre jutó napelemes teljesítményben a világ első tíz országa között van, és a SolarPower Europe adatai szerint tavaly is legalább 1 gigawattal nőtt a hazai naperőművi kapacitás. A bejegyzésében ugyanakkor arra is kitér, hogy a megújuló energia további térnyerésének ma már korlátot szabnak a kimerült hálózati csatlakozási lehetőségek.

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Az Orbán-kormány felé intézett kritikaként megjegyzi, hogy a szélerőművek telepítését tíz évvel ezelőtt adminisztratív akadályok nehezítették, ezért a magyar megújulóenergia-fejlesztések szerkezete féloldalassá vált.

A most megnyíló, több mint 500 milliárd forint értékű energetikai pályázatok célja, hogy a villamosenergia-hálózat rugalmasabbá váljon, és több megújuló energiaforrást lehessen biztonságosan a rendszerbe kapcsolni. Kapitány azt írta, hogy az elosztókkal és a rendszerirányítóval közösen 2030-ig a jelenlegi teljesítmény másfélszeresének kiépítésére válhat képessé az ország.

A fejlesztésektől kiegyensúlyozottabb, környezetbarátabb energiamixet, biztonságosabb ellátást és alacsonyabb vállalati energiaköltségeket várnak.

Ahogy a miniszter jelezte, az állami pályázati portálon valóban megjelentek az új kiírások, melyekből az első felhívás az okos villamosenergia-fogyasztásmérők beszerzését és telepítését támogatja.

A konstrukció teljes keretösszege 26,65 milliárd forint, a támogatás vissza nem térítendő, intenzitása 100 százalékos.

A pályázatokat 2026. július 15-ig lehet benyújtani, a maximálisan igényelhető támogatás 18 milliárd forint, a támogatható projektek száma 3 és 6 között lehet.

A másik, jóval nagyobb keretösszegű program a rugalmas és biztonságos villamosenergia-hálózat kialakítását célozza az időjárásfüggő megújuló energiaforrások integrálása érdekében. A felhívás teljes forrása 479,7 milliárd forint, a támogatás szintén vissza nem térítendő, de legfeljebb 90 százalékos támogatási intenzitással.

Egy projekt maximum 230 milliárd forint támogatást kaphat, a támogatható projektek száma 2 és 7 között lehet.

Mindkét pályázat kedvezményezettjei vállalkozások lehetnek, a támogatás elnyerése standard eljárásban, döntés-előkészítő bizottság nélkül, támogatási szerződés kötésével történik. A felhívások célja közös: a magyar villamosenergia-rendszer fejlesztése, az okosabb fogyasztásmérés elterjesztése, valamint az, hogy a hálózat nagyobb arányban legyen képes befogadni a nap- és más megújuló energiatermelést.

A tételeket a helyreállítási és ellenállóképességi alap (RRF) forrásaiból, 100 százalékos uniós támogatással hívhatja le a magyar költségvetés.

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Olivier Hoslet

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