Kimondták a magyar bírák: hatalmas kockázatot hordoz magában Magyar Péter új terve

Magyar Péter miniszterelnök parlamenti felszólalása alapján a visszahívást a bírák kétharmadának kellene kezdeményeznie.
A gyakorló bírók ugyanakkor komoly egzisztenciális kockázatot látnak ebben a megoldásban, hiszen a kétharmados többség elérése rendkívül nehéz.
Tartanak attól, hogy egy sikertelen visszahívási kísérlet végleg derékba törheti a kezdeményezők szakmai karrierjét, így ez a jogkör valószínűleg még a legkevésbé népszerű vezetők, például Varga Zs. András esetében sem lenne működőképes. Többen úgy vélik, hogy miközben az új kormány más területeken végrehajtja a politikai fordulatot, az igazságszolgáltatásban magára hagyja a szakmát, amikor a csúcsvezetők elmozdításának feladatát a bírákra hárítja.
A Res Iudicata Bírói Egyesület jogi szempontból is aggályosnak tartja a felvázolt elképzelést:
álláspontjuk szerint a jogbiztonság elvéből fakadóan egy tisztségviselőt csak az a szerv hívhatna vissza, amelyik megválasztotta.
Mivel a Kúria és az OBH jelenlegi elnökét még az előző Országgyűlés választotta meg a bírák közreműködése nélkül, az egyesület szerint az új szabályokat kizárólag a jövőre nézve, megfelelő garanciák mellett szabadna bevezetni. Magát az elvet, hogy a bírók érdemben vegyenek részt saját vezetőik kiválasztásában, egyébként támogatják.
A tervezett módosítás előzménye, hogy választási győzelmét követően Magyar Péter lemondásra szólította fel a Fidesz által kinevezett közjogi méltóságokat. Varga Zs. András, a Kúria elnöke és Senyei György, az OBH elnöke azonban eddig nem tettek eleget a miniszterelnöki felszólításnak. A felmentésüket lehetővé tevő javaslatról egyelőre egyik érintett sem nyilatkozott érdemben, de mindketten jelezték, hogy a későbbiekben ismertetik hivatalos álláspontjukat.
Címlapkép forrása: EU
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