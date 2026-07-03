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Lesújtó jelentés érkezett Magyarországról: rendkívüli volt a meleg és a szárazság júniusban
Gazdaság

Lesújtó jelentés érkezett Magyarországról: rendkívüli volt a meleg és a szárazság júniusban

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A HungaroMet adatai szerint 2026 júniusa az 1901-ben kezdődő rendszeres meteorológiai mérések történetének második legmelegebb hónapja volt. Az országos középhőmérséklet 22,5 Celsius-fok volt, miközben a korábban történelminek is nevezett hőhullámnak köszönhetően a hónap végén 42 Celsius-fokkal megdőlt az abszolút országos melegrekord is. A HungaroMet elemzése szerint a szélsőséges hőséget júniusban jelentős csapadékhiány is kísérte.

A júniusi 22,5 Celsius-fokos országos középhőmérséklet 2,7 fokkal haladta meg a sokéves átlagot. Bár országos szinten a második legforróbb júniust regisztrálták, az Alföld középső tájain soha korábban nem mértek ilyen magas hőmérsékletet. A síkvidéken többfelé a 23,5 Celsius-fokot is elérte a havi középérték, miközben 20 fok alatti átlagokat kizárólag az északi völgyekben és a magasabb hegyvidékeken rögzítettek a műszerek.

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június 29-én a napi középhőmérséklet országos átlaga elérte a 30,2 Celsius-fokot, ami a legmagasabb érték a huszadik század kezdete óta.

Kép forrása: HungaroMet

Ezen a napon, valamint június 30-án a csúcshőmérsékletek országos átlaga megközelítette a 38,7 Celsius-fokot, ehhez fogható forróságra pedig korábban mindössze egyszer, 2007 júliusában volt példa.

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Kép forrása: HungaroMet

A rekkenő meleget súlyos aszály kísérte,

a havi csapadékösszeg országos átlagban mindössze 39,8 milliméter volt, ami 45 százalékkal marad el a megszokott éghajlati normáltól.

Kép forrása: HungaroMet

Területi eloszlásban az ország nagy részén csupán 25 és 50 milliméter közötti eső hullott, a középső országrészben pedig többfelé még a 20 millimétert sem érte el a csapadék mennyisége. Még a hagyományosan csapadékosabb régiókban is általában 80 milliméter alatt maradt a havi összeg, ennél többet csak elvétve, például a Bükk területén mértek a műszerek.

Júniusban így tovább erősödött, a már eleve súlyos szinten lévő, tavasz óta tartó aszály az országban. Ahogy azt a héten megjelent elemzésünkben is megírtuk, egy egész Balatonnak megfelelő mennyiségű víz hiányzik az Alföldön.

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