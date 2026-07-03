Lesújtó jelentés érkezett Magyarországról: rendkívüli volt a meleg és a szárazság júniusban

A júniusi 22,5 Celsius-fokos országos középhőmérséklet 2,7 fokkal haladta meg a sokéves átlagot. Bár országos szinten a második legforróbb júniust regisztrálták, az Alföld középső tájain soha korábban nem mértek ilyen magas hőmérsékletet. A síkvidéken többfelé a 23,5 Celsius-fokot is elérte a havi középérték, miközben 20 fok alatti átlagokat kizárólag az északi völgyekben és a magasabb hegyvidékeken rögzítettek a műszerek.
Az Európán végigsöprő hőhullám a hónap végére Magyarországon is rendkívüli forróságot hozott. A szécsényi történelmi rekord mellett
június 29-én a napi középhőmérséklet országos átlaga elérte a 30,2 Celsius-fokot, ami a legmagasabb érték a huszadik század kezdete óta.
Ezen a napon, valamint június 30-án a csúcshőmérsékletek országos átlaga megközelítette a 38,7 Celsius-fokot, ehhez fogható forróságra pedig korábban mindössze egyszer, 2007 júliusában volt példa.
A rekkenő meleget súlyos aszály kísérte,
a havi csapadékösszeg országos átlagban mindössze 39,8 milliméter volt, ami 45 százalékkal marad el a megszokott éghajlati normáltól.
Területi eloszlásban az ország nagy részén csupán 25 és 50 milliméter közötti eső hullott, a középső országrészben pedig többfelé még a 20 millimétert sem érte el a csapadék mennyisége. Még a hagyományosan csapadékosabb régiókban is általában 80 milliméter alatt maradt a havi összeg, ennél többet csak elvétve, például a Bükk területén mértek a műszerek.
Júniusban így tovább erősödött, a már eleve súlyos szinten lévő, tavasz óta tartó aszály az országban. Ahogy azt a héten megjelent elemzésünkben is megírtuk, egy egész Balatonnak megfelelő mennyiségű víz hiányzik az Alföldön.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
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