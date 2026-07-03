Már nincsenek meg a megyetáblák

Már nincsenek meg a 2023-ban leszerelt megyetáblák, így ha a vármegyék ismét megyék lesznek, új táblákat kell gyártani – derült ki a Magyar Közút RTL Híradónak adott tájékoztatásából.
A téma azt követően került ismét napirendre, hogy Magyar Péter bejelentette: a kormány visszaállítaná a megye és a kormánymegbízott elnevezést, vagyis megszűnne a vármegye és a főispán megnevezés. A miniszterelnök azt is felvetette, hogy a korábban leszerelt táblákat ismét fel lehetne használni.
A Magyar Közút azonban közölte, hogy erre nincs lehetőség. A társaság szerint a régi táblákat a leszerelés után átfordították és átalakították, majd forgalomtereléseknél és egyéb útlezárásoknál használták fel, ezért már nem állnak rendelkezésre.
A közútkezelőnek jelenleg összesen 589 darab megyehatárt jelző táblája van.
Becslése szerint ezek cseréje közel 50 millió forintba kerülne.
Magyar Péter ugyanakkor úgy véli, létezhet olcsóbb megoldás is. Javaslata szerint a „vár” szót egy piros szív alakú matricával lehetne letakarni. A Magyar Közút szerint azonban ezt a jelenlegi útügyi szabályok nem teszik lehetővé, bár az illetékes szakmai bizottság kivételt engedélyezhet.
A vármegye és a főispán elnevezést az Orbán-kormány 2023. január 1-jétől vezette vissza. A névváltoztatás akkor is költségekkel járt: a Magyar Közút adatai szerint a megyehatár-táblák cseréje 36 millió forintba került, míg a Nemzeti Választási Irodánál a választási szoftverek módosítása több mint 16 millió forintba került. Emellett számos középület tábláját és hivatalos pecsétjét is lecserélték. Egy esetleges újabb névváltoztatás teljes költsége egyelőre nem ismert.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Máthé Zoltán
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