Már nincsenek meg a megyetáblák

Ha a vármegyék ismét megyék lesznek, új táblákat kell gyártani, mivel a 2023-ban leszerelt régi megyetáblákat azóta átalakították és felhasználták – közölte a Magyar Közút az RTL Híradóval. A közútkezelőnek jelenleg 589 megyehatárt jelző táblája van, amelyek cseréje közel 50 millió forintba kerülne. Magyar Péter felvetette, hogy a "vár" szótagot matricával lehetne letakarni, ám a Magyar Közút szerint ezt a jelenlegi útügyi szabályok nem teszik lehetővé. A vármegye elnevezés 2023-as bevezetése is jelentős költségekkel járt: csak a táblacserék 36 millió forintba kerültek, a választási szoftverek módosítása pedig további 16 milliót emésztett fel.

Már nincsenek meg a 2023-ban leszerelt megyetáblák, így ha a vármegyék ismét megyék lesznek, új táblákat kell gyártani – derült ki a Magyar Közút RTL Híradónak adott tájékoztatásából.

A téma azt követően került ismét napirendre, hogy Magyar Péter bejelentette: a kormány visszaállítaná a megye és a kormánymegbízott elnevezést, vagyis megszűnne a vármegye és a főispán megnevezés. A miniszterelnök azt is felvetette, hogy a korábban leszerelt táblákat ismét fel lehetne használni.

A Magyar Közút azonban közölte, hogy erre nincs lehetőség. A társaság szerint a régi táblákat a leszerelés után átfordították és átalakították, majd forgalomtereléseknél és egyéb útlezárásoknál használták fel, ezért már nem állnak rendelkezésre.

A közútkezelőnek jelenleg összesen 589 darab megyehatárt jelző táblája van.

Becslése szerint ezek cseréje közel 50 millió forintba kerülne.

Magyar Péter ugyanakkor úgy véli, létezhet olcsóbb megoldás is. Javaslata szerint a „vár” szót egy piros szív alakú matricával lehetne letakarni. A Magyar Közút szerint azonban ezt a jelenlegi útügyi szabályok nem teszik lehetővé, bár az illetékes szakmai bizottság kivételt engedélyezhet.

A vármegye és a főispán elnevezést az Orbán-kormány 2023. január 1-jétől vezette vissza. A névváltoztatás akkor is költségekkel járt: a Magyar Közút adatai szerint a megyehatár-táblák cseréje 36 millió forintba került, míg a Nemzeti Választási Irodánál a választási szoftverek módosítása több mint 16 millió forintba került. Emellett számos középület tábláját és hivatalos pecsétjét is lecserélték. Egy esetleges újabb névváltoztatás teljes költsége egyelőre nem ismert.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Máthé Zoltán