Még nincs a NAV-nak végleges új elnöke

Csütörtök este új tájékoztatással jelentkezett Kármán András pénzügyminiszter a NAV vezetését illetően.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnöki pozíciójára nyilvános pályázatot írunk ki

- jelentette be.

A döntés hivatalos indoklása alapján a változtatással a teljes átláthatóságot szeretnék biztosítani, valamint azt, hogy az adóhatóság valamennyi területe kizárólag szakmai alapon és a politikai befolyástól mentesen működhessen.

Ennek gyakorlati megvalósításaként átalakítják a szervezet jelenlegi struktúráját. A korábbi gyakorlattól eltérően a NAV mindenkori elnöke a jövőben nem töltheti be a Pénzügyminisztérium államtitkári posztját, és az ehhez szükséges jogszabály-módosítási folyamat már el is kezdődött.

Amíg az új törvényi kereteket el nem fogadják, és az elnöki pozícióra kiírt nyilvános pályázat le nem zárul, a hatályos jogszabályok szerint a NAV elnöki teendőit az adószakmai elnökhelyettes látja el - fejtette ki csütörtök esti Facebook-posztjában a miniszter, aki viszont a friss bejegyzésében nem tér ki arra, hogy akkor mi történt hétfőn, amikor a Pénzügyminisztérium közleményben jelentette be, hogy a NAV új vezetését érintő döntés született.

Pár napja még azt írta a tárca és annak vezetője a Facebookon, hogy "a NAV korábbi elnökének a megbízatása a kormányváltással automatikusan megszűnt. Azóta az elnöki feladat- és hatásköröket az adószakmai feladatokért felelős elnökhelyettes látja el. Alapos szakmai egyeztetések után megszületett a döntés az új NAV-vezetéssel kapcsolatban. Kinevezése után a Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnöke Tamásné Czinege Csilla lesz, aki a kormányváltás óta már gyakorolta az elnöki jogkört. A NAV adószakmai elnökhelyettesének pedig Czöndör Szabolcsot javaslom".

A hétfői minisztériumi közleményben semmi nem utalt arra, hogy Tamásné Czinege Csilla kinevezése átmeneti lesz. A tárca akkor röviden méltatta az új NAV elnököt és azt hangoztatta, hogy az új vezető "célja egy olyan adóhivatal, amely a jogkövető adózók számára egyszerű és kiszámítható ügyintézést biztosít, miközben hatékonyan védi a költségvetési érdekeket és a tisztességes gazdasági versenyt". Azt is írta a szaktárca, hogy "a TISZA-kormány és azon belül a Pénzügyminisztérium elkötelezett, illetve pénzügyminiszterként én személyesen is elkötelezett vagyok a hatékonyan működő, eredményes, magas szakmai színvonalat képviselő és fejlődni képes adó- és vámhatóság iránt, amit meggyőződésem, hogy mindkét szakember szavatolni tud". Majd később azt is hozzátette a PM a hétfői közleményében, hogy "fontos, hogy a NAV olyan vezetőkkel rendelkezzen, akik nemcsak kiváló szakemberek, hanem értik azt is, hogy egy modern adóhatóság tekintélyét nem a szigor önmagában, hanem a következetesség, a kiszámíthatóság és a tisztesség alapozza meg". Majd így zárult a hivatalos minisztériumi és miniszteri közlemény: "Tisztelt Elnök asszony! Tisztelt Elnökhelyettes úr! A munkájukhoz jó egészséget, kitartást és sok sikert kívánok!"

A fentiek alapján látható tehát, hogy a hétfői bejelentés alapján az érdeklődők megalapozottan gondolhatták azt, hogy Tamásné Czinege Csilla tartósan az adóhatóság új elnöke lesz (a hétfői közleményben nem volt semmilyen ideiglenességre utaló kommunikációs elem, átmeneti állapotot és tartós állapotot állít szembe, záró köszöntés, stb), bár az is igaz, hogy a közlemény is úgy fogalmaz, hogy ez csakis a "kinevezése után" valósul meg. Ehhez a várakozáshoz és értelmezéshez képest érkezett a komoly fordulat csütörtökön, két lépcsőben.

Mindez feltehetően nem független attól, hogy többen is kritikusan viszonyultak a hétfői bejelentéshez. Hadházy Ákos korábbi parlamenti képviselő megkérdőjelezte, hogy ez erősíti-e a rendszerváltás folyamatát ma Magyarországon. Horváth András, a 2013-as NAV-os áfacsalási botrányt kirobbantó egykori adóügyi szakember is hangosan üzent a kinevezés hallatán.

Nagyon úgy tűnik, hogy a kormány meghallotta ezeket a kritikákat, már a délutáni kormányszóvivőn lehetett érzékelni, amikor Magyar Péter kormányfő azt mondta, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak jelenleg nincs kinevezett elnöke, Tamásné Czinege Csilla csak ideiglenes ügyvivő. Az adóhatóság átvilágítása után dönthet a végleges személyről.

Jelenleg az a jogszabály, hogy a NAV elnöke egyben államtitkár is, és az illető hölgy nem államtitkár. Tehát nem lett kinevezve még a NAV új elnöke - válaszolta Magyar Péter délután. Emlékeztetett arra is, hogy a pénzügyminiszter több elnökhelyettest eltávolított, majd megkereste a legkevésbé fertőzött területeket, és az illető hölgyre esett a miniszter választása, egy átmeneti időre, ami egy hónap vagy kettő. A miniszterelnök a kormányszóvivői tájékoztatón tehát azt hangsúlyozta, hogy a kormány eredeti terve eleve az volt, hogy ideiglenesen lesz a NAV vezetője Tamásné Czinege Csilla.

"Addig lesz a vezetője, amíg egy nyilvános pályázat ki nem lesz írva a NAV elnöki pozíciójára, ezért azt tudom mindenkinek javasolni, akármilyen dossziéja volt, hogy esetleg várja meg a végleges döntést, mielőtt körbeturnézza a sajtót" - üzent Horváth Andrásra, aki a zöld dossziéjáról vált híressé korábban. "Több türelmet szeretnénk kérni, érzem a nyomást, hogy mindenkit váltsunk le, aki él és mozog és az előző kormányhoz kötődik, de ez nem így működik, vannak szerződések és pénzügyi következmények. Meg kell vizsgálni a dolgokat, egy NAV nagyon fontos szervezet, nem maradhat operatív vezetés nélkül, még egy pályázat idejére sem" - fejtette ki.

Majd hozzátette: javaslatot tesz a pénzügyminiszter, hogy a jövőben válasszuk el az államtitkári posztot a NAV elnöki posztjától. Két külön pozíció lesz - húzta alá. A KEHI pályázatára fantasztikus jelöltek érkeztek, és biztos vagyok benne, hogy a NAV vezetői pozíciójára is hasonló jelöltek érkezhetnek. "Az a közös a most megbízott elnökben, és a zöld dossziés úrban, hogy mind a ketten pályázhatnak" - mondta.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Illyés Tibor