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Megszállták a BKK-járatokat az ellenőrök és a rendőrök, vallottak a számokról
Gazdaság

Megszállták a BKK-járatokat az ellenőrök és a rendőrök, vallottak a számokról

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Júniusban négy alkalommal tartott nagyszabású közös ellenőrzést a Budapesti Közlekedési Központ, a rendőrség és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság a főváros forgalmas járatain és csomópontjain. Az akciók során több mint 26 ezer utast vizsgáltak meg, az ellenőrzöttek kevesebb mint egy százalékát pótdíjazták – írja az MTI. A rendőrök 228 embert igazoltattak, elfogtak egy körözött személyt, és négy eltűnés miatt keresett fiatalt is előállítottak.

Több mint 26 ezer utast ellenőrzött júniusban a Budapesti Közlekedési Központ a rendőrséggel közös akciók során a főváros több forgalmas járatán és csomópontján.

Az ellenőrzött utasok kevesebb mint egy százalékát pótdíjazták

– közölte pénteken a BKK.

Júniusban négy alkalommal tartott nagyszabású, több járatra kiterjedő ellenőrzést a Budapesti Rendőr-főkapitányság, a BKK és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság. Az akciók az 1-es és 1A, a 4-es és 6-os, valamint a 23-as és 24-es villamosokat, továbbá a 16-os, 16A, 105-ös, 116-os, 178-as, 210-es és 216-os buszokat érintették.

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Kelenföld vasútállomásnál, a Keleti pályaudvarnál, a Deák Ferenc téren és a Széll Kálmán téren a metróállomások ki- és bejáratainál is ellenőrizték az utasokat. A jegyellenőrök összesen 26 779 utast vizsgáltak, a jogosulatlanul utazókat pótdíjazták, a szabályszegőket pedig kizárták az utazásból.

Rendőri intézkedésre is több esetben szükség volt: 228 embert igazoltattak, elfogtak egy körözött személyt és egy korábbi bűncselekmény elkövetésével gyanúsított férfit, négy eltűnés miatt keresett fiatalt pedig előállítottak. Egy férfihoz mentőt kellett hívni az ellenőrzések során.

Buszsáv-ellenőrzéseket is tartottak az akciók részeként: a rendőrökkel együttműködve 40 emberrel szemben szabtak ki helyszíni bírságot a buszsáv jogosulatlan használata miatt. Emellett taxikat, valamint engedéllyel vagy engedély nélkül személyszállítást végző járműveket is ellenőriztek, ezeknél nyolc szabálytalanságot tártak fel és szankcionáltak.

A BKK szerint a közös akciók folytatódnak. Az együttműködés célja, hogy a lakossági visszajelzéseket is figyelembe véve hatékonyabbá tegyék a járatellenőrzéseket, és erősítsék a közösségi közlekedés biztonságát.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Balogh Zoltán

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