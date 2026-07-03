Megvan a közmédia új vezetőinek névsora

A lap felidézi, hogy a televíziós területért felelős Bodacz Balázs négy év után távozik az ATV-től, előtte a Magyar Nemzetnél és a Hír TV-nél is dolgozó műsorvezető a távozásakor hangsúlyozta, hogy olyan helyen folytatja a pályáját, ahol alapvető elvárás a hazugságoktól, manipulációktól és álhírektől mentes, a közönség megelégedésére szolgáló munka.
A rádió irányítását Kerényi György veszi át, aki 2006 és 2010 között a Kossuth Rádió főszerkesztőjeként már dolgozott a közmédiában. Szakmai múltjához tartozik a Tilos Rádió és a Rádió C alapítása, valamint vezetése, emellett újságíróként tevékenykedett a Magyar Narancsnál, a VS.hu-nál, a Pesti Hírlapnál és a Szabad Európánál is, 2017-ben pedig rövid ideig az MSZP kommunikációs igazgatói posztját töltötte be.
Az online részleg élére Mészáros Zsófiát, az Index egykori főszerkesztőjét és a 444.hu korábbi vezető szerkesztőjét kérték fel, aki az utóbbi években a Pelikán Projekt keretein belül foglalkozott a fiatal újságírók képzésével.
A szakmai vezetők hivatalos bejelentése a szerződések aláírása után várható, ezzel párhuzamosan az Országgyűlés kulturális bizottsága megválasztotta a közmédia átmeneti vezetését is: a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatója Horváth P. András ügyvéd lett, akinek legfőbb feladata az intézmény jogi és gazdasági átvilágításának lebonyolítása.
A végleges vezetőt később pályázaton választják ki, az MTI pedig visszanyeri az önállóságát.
A közmédia teljes átszervezését Grósz Judit miniszteri biztos irányítja, aki azt nyilatkozta a folyamatnak nem célja a dolgozók tömeges elbocsátása, ugyanakkor azoknak, akik részt vettek a társadalom megosztásában, riogatásában és a sajtóetikai szabályok megsértésében, vállalniuk kell a felelősséget és a következményeket.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/MTVA bizományosi/Róka László
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