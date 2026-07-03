Minden idők legforróbb ünnepére készülnek Amerikában

Az amerikai országos meteorológiai szolgálat adatai szerint pénteken már több mint 185 millió embert érintettek a hőségriasztások, köztük olyan metropoliszok lakóit, mint Boston, New York, Philadelphia és Washington. A hőmérséklet pénteken tíz államban is átléphette a 38 Celsius-fokot. A nappali csúcsértékek mellett a magas éjszakai minimumok is komoly megterhelést jelentenek, mivel a levegő alig hűl le, így a szervezet képtelen regenerálódni.
New Yorkban Zohran Mamdani polgármester rendkívül veszélyesnek nevezte a helyzetet, és arra kérte a lakosokat, hogy maradjanak zárt, hűvös helyen. A város csütörtökön beállította az 1966-os, 38 Celsius-fokos rekordot, és pénteken ismét elérheti ezt az értéket. A metropoliszban most először állítottak szolgálatba olyan, egészségügyi dolgozókkal és mentősökkel felszerelt járműveket, amelyek vizet, elektrolitokat, valamint naptejet osztanak, ellenőrzik a veszélyeztetett lakosok állapotát, és szükség esetén hűtőközpontokba szállítják őket.
A hőség miatt Philadelphiában lemondták a pénteki függetlenség napi felvonulást, Nashville-ben pedig a legmelegebb órákban hideg palackozott vizet osztottak a hajléktalanoknak.
Washingtonban szombaton, július 4-én 38 Celsius-fok körüli csúcsérték várható, ami megdöntheti az 1919-es helyi rekordot
– éppen akkor, amikor a főváros egész napos rendezvénysorozattal ünnepli az ország fennállásának 250. évfordulóját.
A hőség mellett más veszélyekkel is számolni kell
A síkságok felől északkelet felé vonuló heves viharok délre fordulnak, és a hétvégén elérhetik az I-95-ös autópálya térségét is. Nyugaton, Utah és Colorado déli részén a szárazság és az erős szél pusztító bozóttüzeket táplál, a meteorológusok ráadásul akár 72 kilométer/órás széllökésekre és rendkívül alacsony, 7–12 százalékos páratartalomra figyelmeztetnek.
A rendkívüli meleg a legtöbb halálos áldozatot követelő időjárási jelenség, amely különösen az idősekre jelent nagy veszélyt. Példaként említhető, hogy a múlt heti európai hőhullám idején több mint 1300 többlethalálozást regisztráltak. Az orvosok arra figyelmeztetnek, hogy a hőkimerülés jelei közé tartozik a fáradtság, a szédülés, az izomgörcsök és az émelygés, míg a hőgutára utaló zavartság esetén már azonnali sürgősségi orvosi ellátásra van szükség. A gyermekek szintén fokozottan veszélyeztetettek, mivel magasabb az alap-testhőmérsékletük és a pulzusuk, miközben kevésbé képesek izzadni.
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