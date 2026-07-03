Oszkó Péter: mindenki boldog lesz év végén egy 7 százalékos költségvetési hiánnyal

Az első negyedéves kormányzati hiány elérte a GDP 9 százalékát, ami Oszkó Péter volt pénzügyminiszter szerint "hajmeresztő" mértékű: a központi költségvetés deficitje meghaladta a 2400 milliárd forintot. Oszkó szerint az uniós források nélkül az éves hiány akár 8,3 százalék körül is alakulhatna, és a tavalyi arányok alapján 7 százalék körüli éves deficit is sikernek számítana. A volt miniszter úgy látja, a deficit nem írható az új kormány számlájára, a piac pedig türelmes lehet, ha a kabinet hiteles konszolidációs pályát mutat be. A forintárfolyammal kapcsolatban Oszkó arra figyelmeztetett, hogy az MNB kamatcsökkentései megállíthatják a korábbi erősödést, és a 383–350 forintos sáv lenne kedvező a gazdaság számára.

Budapest Economic Forum 2026 Átalakulóban a magyar gazdaságpolitika, a választások után gyökeresen változhatnak meg a körülmények és a célok. Merre tart a magyar kormány és mivel néz szembe a nemzetközi környezetben? Ez lesz a Portfolio idei kiemelt gazdaságpolitikai konferenciájának legfontosabb témája.

A kormányzati szektor első negyedéves, 2090 milliárd forintos, a GDP 9 százalékát kitevő hiánya az uniós statisztikai módszertan szerinti teljes hiánymutató. A központi költségvetés hiánya ennél is nagyobb, mintegy 2400 milliárd forint feletti lehetett, amit az önkormányzatok és a társadalombiztosítási alapok enyhén pozitív egyenlege húzott vissza valamelyest – mondta Oszkó Péter volt pénzügyminiszter az ATV-ben a friss KSH-adatokról.

Oszkó szerint a központi kormányzat „minden tekintetben brutálisan kiköltekezett”, a GDP 9 százalékára rúgó első negyedéves hiányt pedig hajmeresztőnek nevezte.

A volt pénzügyminiszter szerint reálisnak tűnik Kármán András pénzügyminiszter becslése, amely szerint a tényleges éves hiány 8 százalék felett, akár 8,3 százalék körül alakulhatna az uniós források nélkül. Oszkó elmagyarázta, hogy az uniós támogatásokat a magyar költségvetés előfinanszírozza, az EU pedig csak az elszámolások után fizet, ezért a mostani kormány által letárgyalt források év végéig javíthatják a hiányt.

Ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy bár az első negyedéves hiány jellemzően magasabb az évesnél, a tavalyi adatok alapján egy 9 százalékos első negyedéves számhoz arányosan egy 8 százalék feletti éves deficit társulhat.

Ezért évtizedekig szidták a Gyurcsány-kormányt, hogy ilyen összegű hiányokat hozott össze a 2006-os választás után

– fogalmazott.

Oszkó úgy látja, az idei hiányt nem lehet majd a Tisza-kormány nyakába varrni, mert az első negyedéves deficit önmagában is rendkívül magas volt, és azt nem az új kormány okozta. Szerinte a piac egyelőre türelmes lehet, különösen, ha a kabinet hitelesen mutatja be, milyen pályán akarja 2030-ra teljesíteni az euróbevezetés maastrichti feltételeit. A hiány csökkentését szerinte nem feltétlenül radikális megszorításokkal kell elérni: a kamatkiadások mérséklődése, a bizalomra épülő gazdaságpolitika, a növekedés visszatérése, az uniós források hazahozatala és a korrupció visszaszorítása együtt érdemi mozgásteret adhat.

Mint mondta, ha egy 9 százalékos első negyedéves hiány után az éves deficit 7 százalék körül alakulna, „azzal mindenki boldog lesz”.

A görög költségvetési fordulat kapcsán Oszkó arról beszélt, hogy érdemes tanulni azoktól az országoktól, amelyek súlyos hibákat követtek el, majd képesek voltak korrigálni azokat. Szerinte Görögország példája azért tanulságos, mert ott a válságkezelésnek voltak kudarcos, túlzottan vagdalkozó szakaszai is, később viszont fegyelmezett költségvetési politika mellett sikerült stabilizálni az ország működését. A 2027-es költségvetés tervezése kapcsán azt mondta, finom utalásnak tartja Kármán András bejelentését arra, hogy az elmúlt 16 évben a költségvetési tervezés nem feltétlenül a tényleges pénzügyi teljesítéshez igazodott. Oszkó szerint

a Fidesz visszaélésszerűen használta a korai költségvetés-elfogadást, ezért indokolt lehet visszatérni ahhoz, hogy a következő évi büdzsét csak ősszel, a valós gazdasági pálya jobb ismeretében zárják le.

A forintárfolyamról Oszkó azt mondta, hogy az MNB által megkezdett kamatcsökkentési ciklus megállíthatta a korábbi forinterősödést, mivel a magas kamatkülönbségre játszó nemzetközi carry traderek aktivitása csökkenhet. További kamatcsökkentések esetén szerinte minimális forintgyengülés is elképzelhető, miközben a nemzetközi kockázatok, köztük Donald Trump lépései és az iráni konfliktus alakulása is hatással lehetnek az inflációs várakozásokra, az energiaárakra és az európai gazdasági pályára.

Ugyanakkor Oszkó szerint egy konszolidálódó nemzetközi helyzet újra erősíthetné a forintot, de Magyarországnak nem érdeke a jelentős további forinterősödés. Úgy fogalmazott, inkább az lenne kedvező, ha a kamatszint sokkal alacsonyabb lenne, a forint pedig a 383–350 közötti sávban stabilizálódna.