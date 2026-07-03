POR
Portugália 2 1 Horvátország
CRO
 Vége
32-es főtábla
SUI
Svájc 2 0 Algéria
ALG
 Vége
32-es főtábla
AUS
Ausztrália Egyiptom
EGY
 Ma 20:00
32-es főtábla
ARG
Argentína Zöld-foki Köztársaság
CPV
 Szombat 00:00
32-es főtábla
  • Megjelenítés
Portfolio Boost Your Business: 2026 a történelmi lehetőségek éve - Végre a magyar kkv-k is profitálhatnak belőle?
Gazdaság

Portfolio Boost Your Business: 2026 a történelmi lehetőségek éve - Végre a magyar kkv-k is profitálhatnak belőle?

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A magyar kkv-k folyamatosan változó piaci és makrogazdasági környezetben kénytelenek működni, elég csak az elmúlt néhány hónap eseményeire visszaemlékezni: az üzemanyagárak elszállása, kormányváltás, forinterősödés vagy az EU-s pénzek ígérete egy negyedév alatt forgathatta fel – megint – a cégvezetők életét. Nem kérdés: a stabil működés és a fejlődés továbbra is az alkalmazkodáson és a lehetőségek felismerésén múlik. A szektor közérzete azonban jelentősen javulhat: az új idők új gazdaságfejlesztési szemléletet, az érdemalapú, piaci verseny ígéretét hordozzák. Ha szeretnéd a céged sikeresen átnavigálni az átalakuló gazdasági, jogi és finanszírozási környezeten, akkor ott a helyed az év legfontosabb kkv-eseményén! 2026. szeptember 9-én a budapesti Marriott Hotel ad otthont a Boost Your Business 2026 konferenciának, amely gyakorlati útmutatót és kézzelfogható megoldásokat kínál a fejlődni vágyó vállalkozásoknak. Ne hagyd ki a lehetőséget, kattints és biztosítsd a helyed a rendezvényen még ma!

A magyar gazdasági és finanszírozási környezet jelenleg is jelentős átalakulás kapujában áll. Az uniós források felhasználásának változó szabályai, az új finanszírozási formák megjelenése, valamint a komplex jogi és működési kihívások mind-mind olyan kérdéseket vetnek fel, amelyekre a hazai kkv-szektornak gyors és hatékony választ kell adnia. Boost Your Business 2026 azért jött létre, hogy ne csupán elméleti elemzéseket, hanem valós, a mindennapi gyakorlatban is azonnal alkalmazható stratégiákat és megoldásokat nyújtson a hazai döntéshozók számára.

Boost Your Business 2026
A magyar gazdasági és finanszírozási környezet jelentős átalakuláson megy keresztül, ismét az alkalmazkodás kényszere elé állítva a hazai gazdasági ökoszisztémát. Erre reagálva a Portfolio új konferenciájának célja, hogy gyakorlati útmutatást adjon a magyar vállalkozásoknak az előttük álló gazdasági és működési kihívások kezeléséhez, és az abban rejlő fejlődési lehetőségek kiaknázásához.
Információ és jelentkezés

Program

A délelőtti szekciók során a résztvevők első kézből értesülhetnek a globális és hazai gazdasági kilátásokról, a monetáris politika irányairól, valamint az oly régóta várt EU-s források lehívásának menetéről és a pályázati felkészülésről. A pénzügyi és banki kerekasztalok emellett tiszta képet adnak a kkv-hitelezés aktuális helyzetével és a legújabb finanszírozási konstrukciókról a változó banki kockázatvállalási hajlandóság mellett.

Kurali Zoltán
Magyar Nemzeti Bank, monetáris politikáért, pénzügyi stabilitásért és devizatartalék-kezelésért felelős alelnök
2025. április 25-től a Magyar Nemzeti Bank monetáris politikáért, pénzügyi stabilitásért és devizatartalék-kezelésért felelős alelnöke, kinevezéséig a Magyar Államadósság Kezelő Központ Zrt. (ÁKK Zrt.
Tovább

Nem lehet elmenni amellett, hogy másfél évtized után kormányváltás történt, és vele együtt várhatóan új gazdaságpolitikai szemlélet alakítja át a kkv-k működési környezetét. Erre épül a délelőtti csúcs-panelbeszélgetés is: Új kormány – új gazdaságpolitika: ki hogyan készül a változásra? Termelékenység, innovációs képesség és alkalmazkodás.

Hatalmas a várakozás az EU-s pénzek kapcsán, ugyanakkor ezek formájában, és felhasználhatóságában még elég nagy a bizonytalanság, az azonban biztosnak látszik, hogy a források a likviditás erősítése helyett a beruházásösztönzésre fókuszálnak. Ezt járja körül a következő panelbeszélgetés is: Jönnek az EU-s pénzek!? Mit jelenthet ez a cégeknek a gyakorlatban? Kinek mire kéne, ha volna?

Még több Gazdaság

Tisza-kormány: sorra jönnek az új bejelentések az állami vezetői posztokról, érkezik egy új támogatás

Török Gábor: ami a Fidesszel a választások óta történt, az tragikus

Megvan a közmédia új vezetőinek névsora

Kapcsolódó cikkünk

Bemondta Kármán András, mikor indulhatnak meg az uniós pénzek Magyarországra

Megjöttek az első információk, mire is költheti el Magyarország a hatalmas uniós pénzt

Erre készülnek Magyar Péterék az uniós pénzeknél: óriási összegeket csoportosít át a kormány

A délután folyamán a fókusz a hatékonyságra és a modern technológiákra terelődik. Külön szekció foglalkozik a tudatos vállalati energiamenedzsmenttel, amely napjainkban a versenyképesség és a közvetlen költségcsökkentés legfőbb eszköze.

Klér Zoltán
Simon Plastics, pénzügyi vezető
Közgazdász végzettségű szakemberként, európai uniós szakközgazdász diplomával autóipari pénzügyi vezetőként több mint két évtizede dolgozom a műanyag fröccsöntés és fémalkatrész-gyártás világában, köz
Tovább

Mindezek mellett egy interaktív mesterséges intelligencia és digitalizációs workshop is várja a látogatókat, ahol a résztvevők saját, előzetesen beküldött üzleti elakadásaikra kaphatnak azonnali, szakértői akciótervet. Az eseményt egy inspiráló előadás zárja, amely rávilágít arra, hogyan építhetünk győztes, emberközpontú csapatot a digitális korban.

Kaszás Anikó
Solvelectric Technologies Kft., ügyvezető
Kaszás Anikó 1991 óta vezeti a SolvElectric Technologies Kft-t, egy 100%-ban magyar tulajdonú elektronikával foglalkozó családi vállalkozást. Anikó vezetésével a cég az elmúlt 35 év során egy kis
Tovább

Kinek javasoljuk a részvételt?

Olyan kis- és középvállalkozások tulajdonosainak és vezetőinek, könyvelőknek, pályázatíró és projektmenedzsment szakembereknek, illetve innovációban, digitalizációban és szervezetfejlesztésben érdekelt cégek képviselőnek, akik a sok bizonytalanság mellett is történelmi lehetőséget látnak az átalakuló gazdasági rendben és a piaci környezet változásaiban.

Boost Your Business 2026
A magyar gazdasági és finanszírozási környezet jelentős átalakuláson megy keresztül, ismét az alkalmazkodás kényszere elé állítva a hazai gazdasági ökoszisztémát. Erre reagálva a Portfolio új konferenciájának célja, hogy gyakorlati útmutatást adjon a magyar vállalkozásoknak az előttük álló gazdasági és működési kihívások kezeléséhez, és az abban rejlő fejlődési lehetőségek kiaknázásához.
Információ és jelentkezés

Ne maradj le az év egyik legfontosabb üzleti eseményéről! Készülj fel időben a jövő gazdasági és technológiai kihívásaira, építs értékes üzleti kapcsolatokat, és vigyél haza azonnal használható, gyakorlati megoldásokat. Biztosítsd a helyed most az extra early bird kedvezményes áron! Regisztrálj még ma, és fejleszd a vállalkozásod velünk!

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Kiszivárgott dokumentum: a felszínen barátkozik, a színfalak mögött gőzerővel készül a háborúra Amerika
Kész, ennyi volt: eltűnik a népszerű boltlánc Magyarországról
Tisza-kormány: megjöttek a részletek az iskolakezdési támogatásról, új vezető a közmédia élén
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility