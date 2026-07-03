Portfolio Boost Your Business: 2026 a történelmi lehetőségek éve - Végre a magyar kkv-k is profitálhatnak belőle?

A magyar gazdasági és finanszírozási környezet jelenleg is jelentős átalakulás kapujában áll. Az uniós források felhasználásának változó szabályai, az új finanszírozási formák megjelenése, valamint a komplex jogi és működési kihívások mind-mind olyan kérdéseket vetnek fel, amelyekre a hazai kkv-szektornak gyors és hatékony választ kell adnia. Boost Your Business 2026 azért jött létre, hogy ne csupán elméleti elemzéseket, hanem valós, a mindennapi gyakorlatban is azonnal alkalmazható stratégiákat és megoldásokat nyújtson a hazai döntéshozók számára.

Boost Your Business 2026 A magyar gazdasági és finanszírozási környezet jelentős átalakuláson megy keresztül, ismét az alkalmazkodás kényszere elé állítva a hazai gazdasági ökoszisztémát. Erre reagálva a Portfolio új konferenciájának célja, hogy gyakorlati útmutatást adjon a magyar vállalkozásoknak az előttük álló gazdasági és működési kihívások kezeléséhez, és az abban rejlő fejlődési lehetőségek kiaknázásához. Információ és jelentkezés

A délelőtti szekciók során a résztvevők első kézből értesülhetnek a globális és hazai gazdasági kilátásokról, a monetáris politika irányairól, valamint az oly régóta várt EU-s források lehívásának menetéről és a pályázati felkészülésről. A pénzügyi és banki kerekasztalok emellett tiszta képet adnak a kkv-hitelezés aktuális helyzetével és a legújabb finanszírozási konstrukciókról a változó banki kockázatvállalási hajlandóság mellett.

Kurali Zoltán Magyar Nemzeti Bank, monetáris politikáért, pénzügyi stabilitásért és devizatartalék-kezelésért felelős alelnök 2025. április 25-től a Magyar Nemzeti Bank monetáris politikáért, pénzügyi stabilitásért és devizatartalék-kezelésért felelős alelnöke, kinevezéséig a Magyar Államadósság Kezelő Központ Zrt. (ÁKK Zrt. … Tovább

Nem lehet elmenni amellett, hogy másfél évtized után kormányváltás történt, és vele együtt várhatóan új gazdaságpolitikai szemlélet alakítja át a kkv-k működési környezetét. Erre épül a délelőtti csúcs-panelbeszélgetés is: Új kormány – új gazdaságpolitika: ki hogyan készül a változásra? Termelékenység, innovációs képesség és alkalmazkodás.

Hatalmas a várakozás az EU-s pénzek kapcsán, ugyanakkor ezek formájában, és felhasználhatóságában még elég nagy a bizonytalanság, az azonban biztosnak látszik, hogy a források a likviditás erősítése helyett a beruházásösztönzésre fókuszálnak. Ezt járja körül a következő panelbeszélgetés is: Jönnek az EU-s pénzek!? Mit jelenthet ez a cégeknek a gyakorlatban? Kinek mire kéne, ha volna?

A délután folyamán a fókusz a hatékonyságra és a modern technológiákra terelődik. Külön szekció foglalkozik a tudatos vállalati energiamenedzsmenttel, amely napjainkban a versenyképesség és a közvetlen költségcsökkentés legfőbb eszköze.

Klér Zoltán Simon Plastics, pénzügyi vezető Közgazdász végzettségű szakemberként, európai uniós szakközgazdász diplomával autóipari pénzügyi vezetőként több mint két évtizede dolgozom a műanyag fröccsöntés és fémalkatrész-gyártás világában, köz … Tovább

Mindezek mellett egy interaktív mesterséges intelligencia és digitalizációs workshop is várja a látogatókat, ahol a résztvevők saját, előzetesen beküldött üzleti elakadásaikra kaphatnak azonnali, szakértői akciótervet. Az eseményt egy inspiráló előadás zárja, amely rávilágít arra, hogyan építhetünk győztes, emberközpontú csapatot a digitális korban.

Kaszás Anikó Solvelectric Technologies Kft., ügyvezető Kaszás Anikó 1991 óta vezeti a SolvElectric Technologies Kft-t, egy 100%-ban magyar tulajdonú elektronikával foglalkozó családi vállalkozást. Anikó vezetésével a cég az elmúlt 35 év során egy kis … Tovább

Kinek javasoljuk a részvételt?

Olyan kis- és középvállalkozások tulajdonosainak és vezetőinek, könyvelőknek, pályázatíró és projektmenedzsment szakembereknek, illetve innovációban, digitalizációban és szervezetfejlesztésben érdekelt cégek képviselőnek, akik a sok bizonytalanság mellett is történelmi lehetőséget látnak az átalakuló gazdasági rendben és a piaci környezet változásaiban.

Boost Your Business 2026 A magyar gazdasági és finanszírozási környezet jelentős átalakuláson megy keresztül, ismét az alkalmazkodás kényszere elé állítva a hazai gazdasági ökoszisztémát. Erre reagálva a Portfolio új konferenciájának célja, hogy gyakorlati útmutatást adjon a magyar vállalkozásoknak az előttük álló gazdasági és működési kihívások kezeléséhez, és az abban rejlő fejlődési lehetőségek kiaknázásához. Információ és jelentkezés

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