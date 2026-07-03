Portfolio Boost Your Business: 2026 a történelmi lehetőségek éve - Végre a magyar kkv-k is profitálhatnak belőle?

A magyar gazdasági és finanszírozási környezet jelenleg is jelentős átalakulás kapujában áll. Az uniós források felhasználásának változó szabályai, az új finanszírozási formák megjelenése, valamint a komplex jogi és működési kihívások mind-mind olyan kérdéseket vetnek fel, amelyekre a hazai kkv-szektornak gyors és hatékony választ kell adnia. Boost Your Business 2026 azért jött létre, hogy ne csupán elméleti elemzéseket, hanem valós, a mindennapi gyakorlatban is azonnal alkalmazható stratégiákat és megoldásokat nyújtson a hazai döntéshozók számára.
Program
A délelőtti szekciók során a résztvevők első kézből értesülhetnek a globális és hazai gazdasági kilátásokról, a monetáris politika irányairól, valamint az oly régóta várt EU-s források lehívásának menetéről és a pályázati felkészülésről. A pénzügyi és banki kerekasztalok emellett tiszta képet adnak a kkv-hitelezés aktuális helyzetével és a legújabb finanszírozási konstrukciókról a változó banki kockázatvállalási hajlandóság mellett.
Nem lehet elmenni amellett, hogy másfél évtized után kormányváltás történt, és vele együtt várhatóan új gazdaságpolitikai szemlélet alakítja át a kkv-k működési környezetét. Erre épül a délelőtti csúcs-panelbeszélgetés is: Új kormány – új gazdaságpolitika: ki hogyan készül a változásra? Termelékenység, innovációs képesség és alkalmazkodás.
Hatalmas a várakozás az EU-s pénzek kapcsán, ugyanakkor ezek formájában, és felhasználhatóságában még elég nagy a bizonytalanság, az azonban biztosnak látszik, hogy a források a likviditás erősítése helyett a beruházásösztönzésre fókuszálnak. Ezt járja körül a következő panelbeszélgetés is: Jönnek az EU-s pénzek!? Mit jelenthet ez a cégeknek a gyakorlatban? Kinek mire kéne, ha volna?
A délután folyamán a fókusz a hatékonyságra és a modern technológiákra terelődik. Külön szekció foglalkozik a tudatos vállalati energiamenedzsmenttel, amely napjainkban a versenyképesség és a közvetlen költségcsökkentés legfőbb eszköze.
Mindezek mellett egy interaktív mesterséges intelligencia és digitalizációs workshop is várja a látogatókat, ahol a résztvevők saját, előzetesen beküldött üzleti elakadásaikra kaphatnak azonnali, szakértői akciótervet. Az eseményt egy inspiráló előadás zárja, amely rávilágít arra, hogyan építhetünk győztes, emberközpontú csapatot a digitális korban.
Kinek javasoljuk a részvételt?
Olyan kis- és középvállalkozások tulajdonosainak és vezetőinek, könyvelőknek, pályázatíró és projektmenedzsment szakembereknek, illetve innovációban, digitalizációban és szervezetfejlesztésben érdekelt cégek képviselőnek, akik a sok bizonytalanság mellett is történelmi lehetőséget látnak az átalakuló gazdasági rendben és a piaci környezet változásaiban.
Ne maradj le az év egyik legfontosabb üzleti eseményéről! Készülj fel időben a jövő gazdasági és technológiai kihívásaira, építs értékes üzleti kapcsolatokat, és vigyél haza azonnal használható, gyakorlati megoldásokat. Biztosítsd a helyed most az extra early bird kedvezményes áron! Regisztrálj még ma, és fejleszd a vállalkozásod velünk!
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