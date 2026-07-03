Rendkívüli bejelentést tett Pakssal kapcsolatban Kapitány István

Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter bejelentette, hogy a Duna vízhőmérséklete annyira csökkent, hogy a Paksi Atomerőmű pénteken megkezdhette teljesítményének visszaemelését. Az erőmű az elmúlt napok rendkívüli hőhulláma miatt volt kénytelen visszafogni termelését.

Az előírások szerint a hűtővíz visszavezetése után a Duna hőmérséklete meghatározott határértéket nem haladhat meg, ezért a magas vízhőmérséklet miatt az atomerőmű korábban több lépcsőben csökkentette teljesítményét.

A miniszter közlése szerint a folyó vizének lehűlése lehetővé tette, hogy

az erőmű megkezdje a termelés fokozatos visszaállítását.

A rendkívüli hőhullám idején a MAVIR kezdeményezésére a miniszter ellátásbiztonsági okokra hivatkozva részleges felmentést adott a további teljesítménycsökkentés alól. A döntés értelmében a tervezett 640 megawatt helyett mindössze 40 megawattos csökkentést kellett végrehajtani, miközben a Duna vízhőmérsékletét folyamatosan ellenőrizték. A mostani lehűlésnek köszönhetően az atomerőmű ismét növelheti teljesítményét.

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