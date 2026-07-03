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Szó szerint felkavarták az állóvizet a Balatonon
Gazdaság

Szó szerint felkavarták az állóvizet a Balatonon

Portfolio
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A héten érkezett hidegfrontok és az azokat kísérő viharok jelentősen lehűtötték a Balaton vizét. A korábban a 30 fokot is meghaladó, már-már termálvíz hőmérsékletű tó vize alaposan átkeveredett, így a fürdőzők ismét kellemes, frissítő élményre számíthatnak - közölte az Időkép.

A hétfői mérések szerint a vízfelszín hőmérséklete több helyen is átlépte a 30 fokot, Keszthelynél pedig megközelítette a 33 fokot is. Bár ezek az extrém értékek elsősorban a vízoszlop legfelső, mindössze öt centiméteres rétegét jellemezték, a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet adatai szerint a felmelegedés egyre mélyebb rétegekbe is lehatolt.

A fordulatot a szerdai hidegfront hozta el.

A viharos szél elkezdte felkavarni a vizet, majd az esti órákban a déli part felől érkező viharrendszerek a teljes tavat átmozgatták. Bár a legutóbbi front csapadékot már nem hozott, az erős légmozgás miatt a vízrétegek keveredése folytatódott. Ennek hatására a felszínközeli rétegek hőmérséklete több fokkal csökkent, így megszűnt a tó túlzott felmelegedése.

A hétvége közeledtével a szél várhatóan mérséklődik, a napsütés hatására pedig a felső vízrétegek újra melegedni kezdenek. A tó vize nem hűlt le drasztikusan, csupán visszatért a megszokott, ideális nyári hőmérséklethez.

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