Szó szerint felkavarták az állóvizet a Balatonon

A hétfői mérések szerint a vízfelszín hőmérséklete több helyen is átlépte a 30 fokot, Keszthelynél pedig megközelítette a 33 fokot is. Bár ezek az extrém értékek elsősorban a vízoszlop legfelső, mindössze öt centiméteres rétegét jellemezték, a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet adatai szerint a felmelegedés egyre mélyebb rétegekbe is lehatolt.

A fordulatot a szerdai hidegfront hozta el.

A viharos szél elkezdte felkavarni a vizet, majd az esti órákban a déli part felől érkező viharrendszerek a teljes tavat átmozgatták. Bár a legutóbbi front csapadékot már nem hozott, az erős légmozgás miatt a vízrétegek keveredése folytatódott. Ennek hatására a felszínközeli rétegek hőmérséklete több fokkal csökkent, így megszűnt a tó túlzott felmelegedése.

A hétvége közeledtével a szél várhatóan mérséklődik, a napsütés hatására pedig a felső vízrétegek újra melegedni kezdenek. A tó vize nem hűlt le drasztikusan, csupán visszatért a megszokott, ideális nyári hőmérséklethez.

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