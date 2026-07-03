Tisza-kormány: sorra jönnek az új bejelentések az állami vezetői posztokról, érkezik egy új támogatás

Nem tart nyári szünetet a most felállt Magyar Péter vezette kormány, csütörtökön is sorra érkeztek az új bejelentések a kabinettől. Ezek közül az egyik legfontosabb a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatás részletezése volt: a kormány kétszer 50 ezer forinttal segíti a rászoruló családokat, az első részletet augusztus 24-ig utalja a Magyar Államkincstár, a második részlet novemberben érkezik utalvány formájában.
A támogatás automatikusan jár a gyermekvédelmi kedvezményben részesülőknek, az egyszülős családoknak, valamint a tartósan beteg, fogyatékossággal élő vagy sajátos nevelési igényű gyermekek után is.
A kormány becslése szerint mintegy 400 ezer gyermeket érintve, a költségvetésnek nagyjából 40 milliárd forintos terhet jelent az intézkedés.
Kármán András pénzügyminiszter a NAV vezetésének ügyében is pontosított: a hatóság végleges elnökét nyílt pályázaton választják ki, vagyis a korábbi bejelentések után átmeneti időszak következik az adóhivatal élén Tamásné Czinege Csilla vezetésével.
A kormányülés után több intézményi és közjogi változás is körvonalazódott: Magyar Péter miniszterelnök a költségvetés-tervezés átalakítását jelentette be: a kormány a jövőben ősszel nyújtaná be a büdzsét, hogy az frissebb gazdasági adatokra épülhessen, a 2027-es költségvetésnél pedig szigorúbb tervezési szabályokat, nagyobb átláthatóságot és erősebb parlamenti kontrollt ígérnek.
A kormány emellett döntött az ügynökakták ügyében is: a közigazgatási szerveknek át kell adniuk az 1990. április 8. előtt keletkezett irataikat az illetékes közlevéltárnak vagy az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának.
A személyi döntések csütörtökön is folytatódtak, így a Belügyminisztérium közlése szerint felmentették Hatala Annát, a Nemzeti Információs Központ főigazgatóját, változás történt az ORFK Személyügyi Főigazgatóságának vezetésében, és visszavonták a katasztrófavédelem egyik főigazgató-helyettesi kinevezését is.
A parlamenti intézményrendszerben Forsthoffer Ágnes házelnök Divinyi Zsombort jelöli az Országgyűlés Hivatala főigazgatói posztjára, a közmédiában pedig Horváth P. András kapott átmeneti vezetői megbízást, elsődlegesen a jogi és gazdasági átvilágítás levezénylésére.
Az egészségügyben és az állami működés több más területén is új döntések jelentek meg, ennek jegyében a Magyar Közlönyben megjelent határozat szerint célzott várólista-csökkentő és kapacitásbővítő program előkészítéséről határozott a kormány, miközben Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter bejelentette: a kórházi kamerákat a továbbiakban kizárólag biztonsági térfigyelésre és eseményfigyelésre lehet használni, az arcfelismerő funkciókat pedig kikapcsolták. A kórházakban a sajtó tudósítási lehetőségei is szabadabbá válhatnak, és új nyilatkozati rend készül a dolgozók megszólalásaira.
A debreceni Semcorp-ügy továbbra is a napirend egyik legsúlyosabb környezetvédelmi témája maradt. A gyár közleményben reagált az elmúlt napok fejleményeire, Debrecen polgármestere, Papp László ugyanakkor visszautasította a lemondását követelő nyilatkozatokat, és azt állította, hogy az ügyben a felelősséget a kormányhivatalokról próbálják az önkormányzatra hárítani. A kormányzati kommunikációban a vízhiány és a rendkívüli hőség kezelése is hangsúlyos maradt: takarékos ivóvízhasználatot kértek a lakosságtól, miközben több településen már korlátozások és honvédségi vízosztás is felmerült.
A nap végére több, a kormányzati struktúrát érintő döntés is megjelent, így felsőoktatási tevékenységet ellátó közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok esetében az alapítói jogokat az állam nevében kizárólagosan az oktatási és gyermekügyi miniszter, Lannert Judit gyakorolja majd, miközben az oktatási tevékenységet nem végző alapítványok vagyonának visszarendezése is napirenden van.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert
AI, rugalmasság, vezetői kultúra: új korszakban a szolgáltatóközpontok
Vendégünk volt Illés Gábor, a Syngenta Budapesti Szolgáltató Központjának vezetője.
Gondolt egyet Medvegyev, és újabb NATO-tagországot fenyegetett meg atomcsapással
A héten mondjuk még tényleg senkit nem akart lebombázni.
Kiszivárgott dokumentum: a felszínen barátkozik, a színfalak mögött gőzerővel készül a háborúra Amerika
Hatalmas összegek mozdulhatnak meg.
Még nincs végleges új elnöke a NAV-nak
Kármán András tisztázta a helyzetet.
"Moszkva el fog esni" – Üzent a kárpátaljai ukrán parancsnok a kétnapos akció után
Egy tucat alállomást támadtak az ukrán drónok.
Lép a kormány az egészségügyi várólisták ügyében, itt a határidő
Megkezdődik az előkészítés.
Lépett a kormány a titkosszolgálati iratok ügyében
Újabb határozat jelent meg.
Újabb döntés jött a kekvákról: kiderül, kihez kerülnek az egyetemi alapítványok
Megjelent a friss Magyar Közlöny.
Pénzváltás brókernél? Vagy mégis máshol?
Sokakban felmerül a gondolat, hogy ha már a brókerük olyan nagyon jól vált pénzt, akkor azon, vagy valamelyik Fintech cégen keresztül oldják meg akár egy komolyabb vásárlás fedezetét vagy a
Eljött a korrekció az ingatlanpiacon: csökkentek a lakásárak 2026. I. negyedévében
A KSH adatai alapján 2026 I. negyedévében 2,2 százalékkal mérséklődtek a lakásárak az előző negyedévhez képest. Az előző év azonos időszakához képest is érdemben lassult az áremelked
Regős Gábor: óvatosan kell bánni az árrésstop kivezetésével
Az Index az élelmiszerekre vonatkozó árrésstop esetleges kivezetésének inflációs hatásairól kérdezte Regős Gábort, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászát. The post Regős Gábor: óvato
Sikeres cégeladás: miért kulcsfontosságú a tudatos M&A tárgyalási stratégia?
Egy cégeladás vagy vállalatértékesítés során az M&A-tranzakció egyik legérzékenyebb szakasza a tárgyalás. Ekkor dől el, hogy az előzetesen meghatározott vállalatérték, az eladó szá
Magyarország akkor torpant meg, amikor a legtöbb szomszéd nagyot lépett előre
A régió országai az elmúlt húsz évben látványosan visszaszorították a korai iskolaelhagyást, de nem mindenki haladt ugyanazzal a tempóval: Magyarország éppen azokban az években torpant... Th
Közműátírás ingatlanvásárlás után: határidő, költségek, vita esetén ki fizet?
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Közműátírás ingatlanvásárlás után: határidő, költségek, vita esetén ki fizet? Sokan úgy lélegeznek fel az adásvételi szerződés aláírása
Az osztalék portfólióm - 2026. június
Kevés osztalék, kicsi nyereség egy eladás után, mit ne mondjak, nem egy izmos hónap volt ez a június.VáltozásokVersant Media Group, Inc. (VSNT): Ez a cég egy Comcast spin-off, írtam róla sokat.
Szigorúbb zöld pályára állítaná a mezőgazdaságot az új dán kormány
A dán agrárpolitika történelmi léptékű zöld fordulatot vesz.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
AI, rugalmasság, vezetői kultúra: új korszakban a szolgáltatóközpontok
Vendégünk volt Illés Gábor, a Syngenta Budapesti Szolgáltató Központjának vezetője.
Ketyeg az óra: 200–300 milliárdos számviteli veszteség fenyegeti a bankszektort
A bankok szerint sürgős döntésre lenne szükség.
A bivaly mentheti meg a pusztuló termőföldeket? Egyre többen tartják őket
Szabó László beszélt agrárprojektjéről.