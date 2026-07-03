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Tisza-kormány: sorra jönnek az új bejelentések az állami vezetői posztokról, érkezik egy új támogatás
Gazdaság

Tisza-kormány: sorra jönnek az új bejelentések az állami vezetői posztokról, érkezik egy új támogatás

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A Magyar Péter vezette kormány csütörtökön is számos intézkedést jelentett be: részletezték a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást, amely mintegy 400 ezer rászoruló gyermeket érint, és két részletben – augusztusban és novemberben – érkezik a családokhoz. Kármán András pénzügyminiszter a NAV új vezetéséről, aminiszterelnök pedig a költségvetés-tervezés átalakításáról beszélt, emellett döntés született az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról is. Több személyi változás is történt a belügyi és rendvédelmi szervek élén, miközben az egészségügyben várólista-csökkentő programot és a kórházi kamerák használatának szigorítását jelentették be. A debreceni Semcorp-ügy és a rendkívüli hőség miatti vízhiány kezelése szintén a nap kiemelt témái között szerepelt.

Nem tart nyári szünetet a most felállt Magyar Péter vezette kormány, csütörtökön is sorra érkeztek az új bejelentések a kabinettől. Ezek közül az egyik legfontosabb a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatás részletezése volt: a kormány kétszer 50 ezer forinttal segíti a rászoruló családokat, az első részletet augusztus 24-ig utalja a Magyar Államkincstár, a második részlet novemberben érkezik utalvány formájában.

A támogatás automatikusan jár a gyermekvédelmi kedvezményben részesülőknek, az egyszülős családoknak, valamint a tartósan beteg, fogyatékossággal élő vagy sajátos nevelési igényű gyermekek után is.

A kormány becslése szerint mintegy 400 ezer gyermeket érintve, a költségvetésnek nagyjából 40 milliárd forintos terhet jelent az intézkedés.

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Kármán András pénzügyminiszter a NAV vezetésének ügyében is pontosított: a hatóság végleges elnökét nyílt pályázaton választják ki, vagyis a korábbi bejelentések után átmeneti időszak következik az adóhivatal élén Tamásné Czinege Csilla vezetésével.

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A kormányülés után több intézményi és közjogi változás is körvonalazódott: Magyar Péter miniszterelnök a költségvetés-tervezés átalakítását jelentette be: a kormány a jövőben ősszel nyújtaná be a büdzsét, hogy az frissebb gazdasági adatokra épülhessen, a 2027-es költségvetésnél pedig szigorúbb tervezési szabályokat, nagyobb átláthatóságot és erősebb parlamenti kontrollt ígérnek.

A kormány emellett döntött az ügynökakták ügyében is: a közigazgatási szerveknek át kell adniuk az 1990. április 8. előtt keletkezett irataikat az illetékes közlevéltárnak vagy az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának.

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A személyi döntések csütörtökön is folytatódtak, így a Belügyminisztérium közlése szerint felmentették Hatala Annát, a Nemzeti Információs Központ főigazgatóját, változás történt az ORFK Személyügyi Főigazgatóságának vezetésében, és visszavonták a katasztrófavédelem egyik főigazgató-helyettesi kinevezését is.

A parlamenti intézményrendszerben Forsthoffer Ágnes házelnök Divinyi Zsombort jelöli az Országgyűlés Hivatala főigazgatói posztjára, a közmédiában pedig Horváth P. András kapott átmeneti vezetői megbízást, elsődlegesen a jogi és gazdasági átvilágítás levezénylésére.

Az egészségügyben és az állami működés több más területén is új döntések jelentek meg, ennek jegyében a Magyar Közlönyben megjelent határozat szerint célzott várólista-csökkentő és kapacitásbővítő program előkészítéséről határozott a kormány, miközben Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter bejelentette: a kórházi kamerákat a továbbiakban kizárólag biztonsági térfigyelésre és eseményfigyelésre lehet használni, az arcfelismerő funkciókat pedig kikapcsolták. A kórházakban a sajtó tudósítási lehetőségei is szabadabbá válhatnak, és új nyilatkozati rend készül a dolgozók megszólalásaira.

A debreceni Semcorp-ügy továbbra is a napirend egyik legsúlyosabb környezetvédelmi témája maradt. A gyár közleményben reagált az elmúlt napok fejleményeire, Debrecen polgármestere, Papp László ugyanakkor visszautasította a lemondását követelő nyilatkozatokat, és azt állította, hogy az ügyben a felelősséget a kormányhivatalokról próbálják az önkormányzatra hárítani. A kormányzati kommunikációban a vízhiány és a rendkívüli hőség kezelése is hangsúlyos maradt: takarékos ivóvízhasználatot kértek a lakosságtól, miközben több településen már korlátozások és honvédségi vízosztás is felmerült.

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A nap végére több, a kormányzati struktúrát érintő döntés is megjelent, így felsőoktatási tevékenységet ellátó közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok esetében az alapítói jogokat az állam nevében kizárólagosan az oktatási és gyermekügyi miniszter, Lannert Judit gyakorolja majd, miközben az oktatási tevékenységet nem végző alapítványok vagyonának visszarendezése is napirenden van.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert

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