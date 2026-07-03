Tisza-kormány: véleményezhető az ügynökakták nyilvánosságáról szóló javaslat, újabb pozíciójából mentették fel Guller Zolánt

Újabb pozícióját vesztette el Guller Zoltán
Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter visszahívta Guller Zoltánt a Magyar Turisztikai Ügynökség igazgatóságának elnöki és tagsági tisztségéből. A döntés indokait nem közölték. Guller Zoltánt pénteken már a Szerencsejáték Zrt. elnök-vezérigazgatói posztjáról is felmentették, így rövid időn belül mindkét pozícióját elveszítette.
Hegedűs Zsolt feljelentést tesz a MedCenter-ügyben
Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter bejelentette, hogy hűtlen kezelés gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen feljelentést tett a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányságon. A beadvány a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és a MedCenter Kft. közötti ügyben feltárt körülmények alapján készült.
Véleményezhető az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról szóló javaslat
A kormány társadalmi egyeztetésre bocsátotta azt a törvényjavaslatot, amely az 1956-os forradalom 70. évfordulójára nyilvánossá tenné az egykori állambiztonsági szervek iratait, beleértve az úgynevezett hatos kartonokat és a mágnesszalagos nyilvántartásokat. A jogszabály célja a kommunista titkosszolgálati múlt teljes körű feltárása, miközben garantálja a diktatúra áldozatainak személyiségi jogait és a jelenlegi nemzetbiztonsági érdekek védelmét is.
Állománygyűlést tartott a Közlekedési és Beruházási Minisztérium
16 év után újra teljes állománygyűlést tartott a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. Vitézy Dávid azt mondta:
Több mint 1700 kollégával találkoztunk a Vasúttörténeti Parkban, hogy közösen megerősítettük azokat az értékeket, amelyek mentén dolgozni fogunk: a szakmaiságot, a korrupciómentes működést és a köz szolgálatát minden hatalmi gőgtől mentesen.
„Ez még csak a történet eleje” – újabb bizonyítékot mutatott Magyar Péter
Magyar Péter miniszterelnök újabb Facebook-bejegyzésben reagált Áder János korábbi felszólítására, amelyben a volt köztársasági elnök bizonyítékokat kért az ellene megfogalmazott vádak alátámasztására. A kormányfő ezúttal egy, állítása szerint közpénzből felújított szolgálati villáról tett közzé fotókat, amelyeket az első bizonyítéknak nevezett.
Új programmal védenék a menhelyi állatokat a nyári hőségben
Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter bejelentette a Kánikula program elindítását, amely az állatmenhelyek és ebrendészeti telepek támogatását szolgálja a nyári hőségben. A program keretében 200 darab, egyenként 120 ezer forint értékű egységcsomagot osztanak ki a menhelyeknek.
Büntetést hozott a hatvanpusztai uradalom
Egy évre eltiltotta a tervezéstől első fokon a Magyar Építész Kamara Etikai-fegyelmi Bizottsága Taraczky Dánielt, a hatvanpusztai uradalom műemlék istállóépületeinek lebontása miatt. Az építész nem fogadta el a döntést, fellebbezett, a másodfokú eljárás pedig június 23-án indult meg – számolt be a hvg.hu.
Kapitány István új energiapályázatokat jelentett be – itt vannak a részletek a több száz milliárd forintos programokról
Július 2-án megnyílt két, összesen több mint 500 milliárd forint értékű energetikai pályázat benyújtási lehetősége – jelentette be Kapitány István. A vissza nem térítendő uniós forrásokból finanszírozott programok az okosmérők telepítését és a villamosenergia-hálózat korszerűsítését támogatják, hogy a rendszer több megújuló energiaforrást tudjon befogadni. A beruházásoktól kiegyensúlyozottabb energiamixet, biztonságosabb ellátást és alacsonyabb vállalati energiaköltségeket várnak.
A kormány bejelentése után ellephetik az Alföldet az óriás "felhőkarcolók"
A magyar energiarendszer következő nagy beruházási hullámát már nem a napelemek, hanem a szélerőművek hozhatják el. A szabályozás lazítása és az új kijelölt könnyített térségek több ezer megawattnyi új kapacitás előtt nyithatják meg az utat. De miért van szükség Budapest legmagasabb épületénél, a MOL Campusnál is magasabb, akár 199 méteres szélturbinákra? A kormány legújabb bejelentése nyomán összeszedtük, milyen változások jöhetnek, hol épülhetnek új szélerőművek, és mikor indulhat el a hazai szélenergia új növekedési ciklusa.
Már 5 milliárd forint felett járnak Szijjártó Péter repülős számlái
Folytatódnak a külügyi tárcánál az átvilágítások, így Velkey György államtitkár már arról számolt be, hogy 5 milliárd forintnál is többet költött magánrepülős utakra Szijjártó Péter egykori miniszter.
Bóna Szabolcs fontos üzenetet küldött a klímaváltozásról
A víz mára az egyik legfontosabb stratégiai erőforrássá vált a miniszter szerint, aki úgy látja, a mindennapjainkat közvetlenül érintő éghajlatváltozás, valamint az egyre sűrűbben jelentkező hőhullámok és aszályos időszakok egyértelműen rávilágítanak arra, hogy a táji szintű vízgazdálkodás erősítése és a vízmegtartás már nem a távoli jövő, hanem a jelen égető feladata.
Ezt a gondolatot hangsúlyozta Fekete István is a Széchenyi István Egyetem és a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara közös, "Víz, amit akarunk – Egy élhető jövőért" elnevezésű jubileumi rendezvényén. A szakmai előadássorozat legfőbb üzeneteként megfogalmazódott, hogy mivel a legnagyobb természetes víztározónk maga a termőtalaj, a hatékony védekezés alapja a talaj egészségének megóvása és vízmegtartó képességének javítása.
A felvázolt kihívások kezelése és a környezeti változásokhoz való sikeres alkalmazkodás átfogó intézkedéseket igényel. A tanácskozáson elhangzottak alapján az illetékes minisztérium feladata, hogy mindehhez megteremtse a szükséges gyakorlati feltételeket, és kialakítsa a megfelelő, támogató szabályozási környezetet.
Magyar Péter ápolni akarja a magyar–amerikai kapcsolatokat
A miniszterelnök csütörtök esete az Egyesült Államok budapesti nagykövetségének, az amerikai függetlenség kikiáltásának 250. évfordulójának ünnepségén. Mindezt Rubik Ernővel és Polgár Judit sakk-királynővel tette meg a kormányfő, aki megtiszteltetésnek nevezte a meghívást az eseményre.
Lannert Judit: a térségi oktatási helyzetről egyeztetett a kormány
Naderi Zsuzsanna szakképzésért és felnőttkori tanulásért felelős államtitkárral, valamint Kapronczai Balázs parlamenti államtitkárral és országgyűlési képviselővel közösen egyeztettünk a kormánypárti frakció tagjaival oktatáspolitikai kérdésekben – közölte Lannert Judit oktatásügyi miniszter.
A kormánypárti képviselőktől a helyi oktatási helyzetekről beszélgettek. Ígéretet tett rá, hogy a kormány az oktatás helyi működtetését depolitizálja és szakmai alapokra helyezi.
Nem az számít, mennyi közpénzt költ el egy kormány, hanem az, mire és hogyan megy el az adófizetők pénze
A vállalkozások legnagyobb adminisztratív terhe nem maga a szabálykövetés, hanem a jelentéstételi kötelezettségek és az engedélyezési folyamatok bonyolultsága, amelyeken a digitalizáció és a mesterséges intelligencia gyors javulást hozhat – mondta el a Portfolio-nak adott interjújában Bertók János, az OECD közmenedzsmenttel foglalkozó igazgatóhelyettese. Ismertette, hogy a közbeszerzés – amely az OECD-országokban a GDP több mint 13 százalékát teszi ki – stratégiai eszközzé vált, ugyanakkor a korrupció és az átláthatóság hiánya továbbra is komoly kihívás. A költségvetési nyomás és az átlagosan 110 százalék feletti GDP-arányos államadósság mellett a kormányoknak egyszerre kell megerősíteniük a versenyképességet, visszaépíteniük a közbizalmat és hatékonyabban gazdálkodniuk a közpénzekkel. Az OECD tapasztalatai szerint ehhez nem elég több pénzt költeni: a döntő az, hogy az erőforrásokat mire és hogyan használják, legyen szó oktatásról, védelemről vagy közszolgáltatásokról, ami Magyarország számára is fontos tanulság lehet.
Török Gábor: ami a Fidesszel a választások óta történt az tragikus
A legfrissebb közvélemény-kutatások alapján a Tisza történelmi fölényt élvez: minden tíz magyar választóból hat a Tiszát támogatja, míg mindössze kettő áll a Fidesz mögött. A Fidesz a választás óta sem személyi, sem tartalmi megújulást nem hajtott végre, ami az ellenzéki párt számára majdnem olyan tragikus, mint maga a vereség – írta meg Török Gábor politilógus legfrissebb rövid elemzésében. A szakértő arra figyelmeztet: a korábbi kormánypárt téved, ha úgy gondolja, ráér a változásokkal, mert megújulás nélkül még az inga természetes visszalengésekor sem biztos, hogy a Fidesz felé mozdul a közhangulat.
Vitézy döntött: 32 milliárd forintból épülhet új villamosvonal Dél-Budán
Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter aláírta a Budai Fonódó Villamoshálózat második ütemének támogatási szerződését, amelyre 32 milliárd forint uniós támogatás jut. Az új villamosvonal a Szent Gellért tér térségéből indulva a Duna-parton halad végig a Kopaszi-gát térségéig, végállomása a Budafoki útnál lesz.
A vízhiányos napok margójára: Gajdos László a vízgazdálkodásról és a Velencei-tó helyreállításáról is beszélt
A Velencei-tó helyreállításáról, az ivóvízellátás zavartalan biztosításáról, az akkumulátorgyárak engedélyeinek szigorításáról, valamint a nemzeti parkokról is megszólalt Gajdos László, élő környezetért felelős miniszter a TETØ Talks legutóbbi eseményén.
Oszkó: mindenki boldog lesz év végén egy 7 százalékos költségvetési hiánnyal
Az első negyedéves kormányzati hiány elérte a GDP 9 százalékát, ami Oszkó Péter volt pénzügyminiszter szerint "hajmeresztő" mértékű: a központi költségvetés deficitje meghaladta a 2400 milliárd forintot. Oszkó szerint az uniós források nélkül az éves hiány akár 8,3 százalék körül is alakulhatna, és a tavalyi arányok alapján 7 százalék körüli éves deficit is sikernek számítana. A volt miniszter úgy látja, a deficit nem írható az új kormány számlájára, a piac pedig türelmes lehet, ha a kabinet hiteles konszolidációs pályát mutat be. A forintárfolyammal kapcsolatban Oszkó arra figyelmeztetett, hogy az MNB kamatcsökkentései megállíthatják a korábbi erősödést, és a 383–350 forintos sáv lenne kedvező a gazdaság számára.
A kormányfő szerint a Fidesz támadja az iskolakezdési támogatást
Magyar Péter nem részletekbe menve írt arról a Facebookon, hogy az előző kormánypártok bírálják az iskolakezdési támogatást, amelyet a rászoruló családok kapnak meg szeptembertől.
Milliós megbízásokat kötött az előző kormányhoz közeli vállalkozásokkal az ügyészség
A Legfőbb Ügyészség több tízmillió forintért szervez ki kommunikációs és informatikai feladatokat két, a kormánypárthoz köthető társaságnak, miközben saját szakemberekkel és belső osztályokkal is rendelkezik ezekre a munkákra.
Kimondták a magyar bírák: hatalmas kockázatot hordoz magában Magyar Péter új terve
A bírók és a szakmai szervezetek egyaránt aggályosnak tartják az Alaptörvény tervezett 17. módosítását, amely a jövőben a bírói karra bízná a Kúria és az Országos Bírói Hivatal (OBH) elnökének megválasztását, valamint visszahívását. Bár a javaslat elvileg a bírósági függetlenséget erősítené, az érintettek a szigorú belső függőségi viszonyok miatt a gyakorlatban kivitelezhetetlennek tartják a rendszert, és úgy vélik, hogy az új kormány rájuk hárítja a korábbi politikai vezetés által kinevezett tisztségviselők elmozdításának felelősségét – tudósított a Telex.
Magyar Péter beleállt Áder Jánosba
Áder János egy igazi közpénzhorgász: adófizetői milliárdokból felújított villában lakik, milliárdos alapítványt vezet és milliárdokat szór el rendezvényekre. "Ennek vége" - közölte Magyar Péter miniszterelnök pénteken a Facebook-oldalán.
Mint arra az MTI emlékeztet, a volt köztársasági elnök csütörtökön arra szólította fel Magyar Pétert, hogy az őt törvénysértéssel vádoló kijelentései miatt legkésőbb jövő hétfőig tegye közzé az elmondottakat alátámasztó bizonyítékait, vagy kérjen bocsánatot. A kormányfő véleményét a csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatón kérdezték arról, hogy Áder János alkotmányos puccsnak tartja a Sulyok Tamás államfő körüli helyzetet.
Magyar Péter úgy reagált: érthető Áder sértődöttsége, hiszen a kekvák állami tulajdonba vételével a hozzá köthető "milliárdos pénzszivattyú-alapítvány" is állami fenntartásba kerül, és "elesik egy nagy bevételtől ő is meg a sameszai is". Azt mondta, az Áder János vezette Kék Bolygó Alapítványból "évek óta lapátolták ki a közpénzt".
Nem elég, hogy a volt államfő kapja a havi hatmillió forintját, hogy másfél milliárd forintért felújítottak neki a magyar emberek egy villát, hogy jár neki sofőr, komornyik, neki még kellett egy alapítvány, egy tőkealap is - tette hozzá Magyar Péter, hiteltelennek minősítve Áder János szavait.
Betelt a pohár a kormánynál: rendkívül szigorú szabályok és egy új főhatóság jön az akkumulátorgyárak miatt
Szeptemberben egy új, az akkumulátorgyárakat kiemelten szigorúan ellenőrző főhatóság felállítását tervezi a kormány, miközben a debreceni Semcorp gyár szeparátorfólia-gyártási engedélyét azonnali hatállyal visszavonták – mondta Gajdos László élő környezetért felelős miniszter Tárkányi Zsolt, a debreceni választókerület tiszás országgyűlési képviselője által megosztott Facebook-videóban.
Földrengésszerű változások után beálltak az új pártviszonyok
A 21 Kutatóközpont legfrissebb, június végi felmérése szerint megállt a Fidesz támogatottságának választás utáni zuhanása, és az erőviszonyok is stabilizálódtak. A kutatás alapján a Tisza Párt továbbra is magabiztosan, a biztos szavazók körében 67 százalékos támogatottsággal vezet, míg a korábbi kormánypártra 23 százalék szavazna - közölte a 24.hu.
Tisza-kormány: sorra jönnek az új bejelentések az állami vezetői posztokról, érkezik egy új támogatás
Nem tart nyári szünetet a most felállt Magyar Péter vezette kormány, csütörtökön is sorra érkeztek az új bejelentések a kabinettől. Ezek közül az egyik legfontosabb a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatás részletezése volt: a kormány kétszer 50 ezer forinttal segíti a rászoruló családokat, az első részletet augusztus 24-ig utalja a Magyar Államkincstár, a második részlet novemberben érkezik utalvány formájában.
A támogatás automatikusan jár a gyermekvédelmi kedvezményben részesülőknek, az egyszülős családoknak, valamint a tartósan beteg, fogyatékossággal élő vagy sajátos nevelési igényű gyermekek után is.
A kormány becslése szerint mintegy 400 ezer gyermeket érintve, a költségvetésnek nagyjából 40 milliárd forintos terhet jelent az intézkedés.
Kármán András pénzügyminiszter a NAV vezetésének ügyében is pontosított: a hatóság végleges elnökét nyílt pályázaton választják ki, vagyis a korábbi bejelentések után átmeneti időszak következik az adóhivatal élén Tamásné Czinege Csilla vezetésével.
A kormányülés után több intézményi és közjogi változás is körvonalazódott: Magyar Péter miniszterelnök a költségvetés-tervezés átalakítását jelentette be: a kormány a jövőben ősszel nyújtaná be a büdzsét, hogy az frissebb gazdasági adatokra épülhessen, a 2027-es költségvetésnél pedig szigorúbb tervezési szabályokat, nagyobb átláthatóságot és erősebb parlamenti kontrollt ígérnek.
A kormány emellett döntött az ügynökakták ügyében is: a közigazgatási szerveknek át kell adniuk az 1990. április 8. előtt keletkezett irataikat az illetékes közlevéltárnak vagy az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának.
A személyi döntések csütörtökön is folytatódtak, így a Belügyminisztérium közlése szerint felmentették Hatala Annát, a Nemzeti Információs Központ főigazgatóját, változás történt az ORFK Személyügyi Főigazgatóságának vezetésében, és visszavonták a katasztrófavédelem egyik főigazgató-helyettesi kinevezését is.
A parlamenti intézményrendszerben Forsthoffer Ágnes házelnök Divinyi Zsombort jelöli az Országgyűlés Hivatala főigazgatói posztjára, a közmédiában pedig Horváth P. András kapott átmeneti vezetői megbízást, elsődlegesen a jogi és gazdasági átvilágítás levezénylésére.
Az egészségügyben és az állami működés több más területén is új döntések jelentek meg, ennek jegyében a Magyar Közlönyben megjelent határozat szerint célzott várólista-csökkentő és kapacitásbővítő program előkészítéséről határozott a kormány, miközben Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter bejelentette: a kórházi kamerákat a továbbiakban kizárólag biztonsági térfigyelésre és eseményfigyelésre lehet használni, az arcfelismerő funkciókat pedig kikapcsolták. A kórházakban a sajtó tudósítási lehetőségei is szabadabbá válhatnak, és új nyilatkozati rend készül a dolgozók megszólalásaira.
A debreceni Semcorp-ügy továbbra is a napirend egyik legsúlyosabb környezetvédelmi témája maradt. A gyár közleményben reagált az elmúlt napok fejleményeire, Debrecen polgármestere, Papp László ugyanakkor visszautasította a lemondását követelő nyilatkozatokat, és azt állította, hogy az ügyben a felelősséget a kormányhivatalokról próbálják az önkormányzatra hárítani. A kormányzati kommunikációban a vízhiány és a rendkívüli hőség kezelése is hangsúlyos maradt: takarékos ivóvízhasználatot kértek a lakosságtól, miközben több településen már korlátozások és honvédségi vízosztás is felmerült.
A nap végére több, a kormányzati struktúrát érintő döntés is megjelent, így felsőoktatási tevékenységet ellátó közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok esetében az alapítói jogokat az állam nevében kizárólagosan az oktatási és gyermekügyi miniszter, Lannert Judit gyakorolja majd, miközben az oktatási tevékenységet nem végző alapítványok vagyonának visszarendezése is napirenden van.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert
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