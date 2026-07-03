Török Gábor: ami a Fidesszel a választások óta történt, az tragikus

A legfrissebb közvélemény-kutatások alapján a Tisza történelmi fölényt élvez: minden tíz magyar választóból hat a Tiszát támogatja, míg mindössze kettő áll a Fidesz mögött. A Fidesz a választás óta sem személyi, sem tartalmi megújulást nem hajtott végre, ami az ellenzéki párt számára majdnem olyan tragikus, mint maga a vereség – írta meg Török Gábor politilógus legfrissebb rövid elemzésében. A szakértő arra figyelmeztet: a korábbi kormánypárt téved, ha úgy gondolja, ráér a változásokkal, mert megújulás nélkül még az inga természetes visszalengésekor sem biztos, hogy a Fidesz felé mozdul a közhangulat.

Török Gábor politológus szerint a héten megjelent közvélemény-kutatások alapján rendkívül erős helyzetben van a Tisza, miközben a Fidesz támogatottsága történelmi mélységbe került. A politológus Facebook-bejegyzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy a két általa leghitelesebbnek tartott intézet, a Medián és a 21 Kutatóközpont szinte azonos eredményt mért: a Mediánnál 60–18, a 21 Kutatóközpontnál 57–20 százalék az állás a Tisza javára. Török ezt úgy foglalta össze, hogy jelenleg „minden 10 magyar választóból 6 a Tiszát támogatja és mindössze 2 maradt a Fidesz mögött”.

A politológus szerint természetesen nem lehet abból kiindulni, hogy a Tisza rekordmagas támogatottsága változatlanul fennmarad.

Úgy látja, a kérdés inkább az, mikor és milyen módon kezdődik el a kormánypárt népszerűségének olvadása. Emlékeztetett arra, hogy 2010 júniusában a Medián még 50 százalékra mérte a Fideszt a teljes népességben, két évvel később viszont már csak 21 százalékra. Török szerint ugyanakkor fontos különbség, hogy a jelentős visszaesés csak több mint fél évvel a kormányváltás után gyorsult fel, 2010 végén ugyanis a Fidesz még 45 százalék körül állt.

Török Gábor szerint lehet azzal érvelni, hogy a kormányváltás utáni első hónapokban szinte mindegy, mit tesz az ellenzék, mert ilyenkor a kormányoldal politikai értelemben kedvezményezett helyzetben van. A politológus azonban úgy véli,

az ellenzéki alternatíva minősége, sőt már a puszta létezése is jelentősen befolyásolja a kormányzati „mézeshetek” hosszát, illetve azt, hogy mi történik a kezdeti türelmi időszak után.

Megfogalmazása szerint ebből a szempontból legalább annyira fontos, hogy a Fidesz mit kezd saját vereségével, mint az, hogy a Tisza hogyan használja ki a mostani politikai helyzetet.

A választás óta eltelt időszakot Török a Fidesz szempontjából különösen kedvezőtlennek látja. Szerinte

az, ami a választás óta a Fideszben történt, illetve nem történt, az ellenzéki párt számára majdnem annyira tragikus, mint a választási eredmény.

Úgy fogalmazott, hogy a személyi és tartalmi megújulás teljes hiánya elvesztegetett idővé teszi ezt az időszakot a párt számára. A politológus szerint elképzelhető, hogy 2026 végén vagy 2027 elején már többen figyelnének arra, amit a Tisza ellenzéke mond, de ha a választók ugyanazokat a vezetőket és ugyanazt az üzenetet látják, mint most, akkor a Fidesznek nem lesz esélye a táborbővítésre.

Török Gábor szerint a Fidesz téved, ha abból indul ki, hogy ráér egy év múlva dönteni a változásokról.

A politológus úgy látja, a párt ezzel éppen azt az időszakot vesztegeti el, amely a politikai építkezés szempontjából kulcsfontosságú lenne. Megjegyezte, hogy egy új vezetővel és új irányvonallal a Fidesz valószínűleg ma sem állna jobban, sőt akár még gyengébb adatokat is mérhetnének neki, hosszabb távon viszont lenne esélye arra, hogy az inga elmozdulásakor növekedni kezdjen. Török szerint megújulás nélkül inkább az valószínű, hogy

az inga lassabban mozdul, s még az sem kizárt, hogy végül inkább másfelé indul el.

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