Új programmal védenék a menhelyi állatokat a nyári hőségben

Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter bejelentette a Kánikula program elindítását, amely az állatmenhelyek és ebrendészeti telepek támogatását szolgálja a nyári hőségben. A program keretében 200 darab, egyenként 120 ezer forint értékű egységcsomagot osztanak ki a menhelyeknek.

Az állatmenhelyek és ebrendészeti telepek támogatását szolgáló Kánikula program elindítását jelentette be Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter. A kezdeményezés célja, hogy a nyári hőségben megfelelő körülményeket biztosítsanak a menhelyeken élő állatok számára.

A miniszter szerint az elmúlt napok rendkívüli forrósága is rámutatott arra, hogy a nyári hőség komoly kihívást jelent az állatvédelemben, ezért most a leghangsúlyosabb feladat a védtelen állatok hatékony hűtése.

A program keretében összesen 200 egységcsomagot osztanak ki, amelyek egyenként 120 ezer forint értékűek.

A csomagok árnyékolót, kutyamedencét és itatótálat tartalmaznak, hogy segítsék a menhelyeket a megfelelő hűsítés biztosításában.

A tárca célja, hogy ezekkel az eszközökkel biztonságosabb és hűvösebb környezetet teremtsenek a legforróbb nyári időszakban is.

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