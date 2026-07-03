Újabb Pegasus-botrány robbant ki

A Torontói Egyetem kutatóintézeteként működő Citizen Lab munkatársai megállapították, hogy Sztéliosz Kúloglu telefonját 2022-ben és 2023-ban is megfertőzték a Pegasusszal.

A baloldali politikus ezekben az években póttagként vett részt az Európai Parlament kémszoftvereket vizsgáló különbizottságában.

A szakértők nagy biztonsággal állnak ki az eredményeik mellett, azt azonban nem tudták megállapítani, ki állt a megfigyelés mögött. Megjegyezték ugyanakkor, hogy az izraeli NSO Group által kifejlesztett rendszert számos kormánynak értékesítették.

A pénteken közzétett jelentés heves reakciókat váltott ki Brüsszelben. Saskia Bricmont belga zöldpárti képviselő megdöbbentőnek nevezte a történteket, és arra szólította fel az Európai Bizottságot, hogy hozzon kötelező erejű intézkedéseket a kémszoftverek illegális használatának európai betiltására. A baloldali frakció szintén határozott fellépést sürgetett, míg a centrista Renew Europe képviselőcsoport komoly aggodalmának adott hangot.

A 2024-ig oknyomozó újságíróként és EP-képviselőként tevékenykedő Kúloglu idén májusban maga fordult a Citizen Labhoz, hogy vizsgáltassa meg a telefonját. Az Európai Parlament az ügyre reagálva közölte, hogy az illetékes szolgálatok folyamatosan nyomon követik a kiberbiztonsági fenyegetéseket és a lehetséges kibertámadásokat. Delphine Colard szóvivő tájékoztatása szerint 2022 óta minden uniós képviselő igénybe vehet egy kémszoftver-észlelő szolgáltatást, amely képes kimutatni a rosszindulatú programok jelenlétét a képviselők személyes eszközein.

A Pegasus-botrány 2021-ben robbant ki, amikor egy nemzetközi oknyomozó újságírói konzorcium feltárta, hogy a szoftverrel újságírók, politikusok, emberi jogi aktivisták és üzletemberek százait figyelték meg világszerte. A botrány hatására alakult meg az Európai Parlament PEGA nevű vizsgálóbizottsága, amely 2023-ban fejezte be a munkáját, és számos ajánlást fogalmazott meg a kémszoftverek alkalmazásának szigorítására a jogellenes megfigyelések visszaszorítása érdekében.

Magyar szál is volt

A Pegasus-ügy Magyarországon is 2021 nyarán robbant ki, ezt főként a Direkt36 tárta fel. Az újságírók szerint a kiszivárgott adatbázisban több mint 300 magyar telefonszám szerepelt lehetséges célpontként.

A megnevezett vagy azonosított célpontok között voltak oknyomozó újságírók — például a Direkt36 munkatársai, Panyi Szabolcs és Szabó András —, médiatulajdonosok, üzletemberek, ügyvédek, valamint a Fidesz-kormánnyal szemben kritikus vagy akkori ellenzéki körökhöz köthető szereplők.

A kormány eleinte nem adott egyértelmű választ arra, hogy Magyarország vásárolt-e vagy használt-e Pegasust. A hivatalos kommunikáció fő üzenete az volt, hogy Magyarországon a titkos információgyűjtés törvényes keretek között zajlik, és nem történt illegális megfigyelés. Később azonban Kósa Lajos, az Országgyűlés honvédelmi és rendészeti bizottságának fideszes elnöke újságírói kérdésre elismerte, hogy a magyar állam beszerzett és használt ilyen kémszoftvert; ezzel lényegében nyilvánosan is megerősítést nyert, hogy Magyarország érintett volt a Pegasus használatában. A kormányoldal ugyanakkor továbbra is azt állította, hogy minden megfigyelés engedélyhez kötötten és jogszerűen történt.

Az ügyben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, vagyis a NAIH is vizsgálatot indított. A hatóság a nyilvános összefoglaló szerint azt vizsgálta, hogy a sajtóban megjelent személyek esetében alkalmazták-e a kémszoftvert magyar bűnüldöző vagy nemzetbiztonsági szervek, és ha igen, az adatkezelés megfelelt-e a jogszabályoknak. A NAIH végül nem tárt fel jogsértést a Pegasus magyarországi alkalmazásával és engedélyezésével kapcsolatban, de a vizsgálat részleteinek jelentős része titkos maradt, ezért a döntést sok kritika érte.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images