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Újabb pozícióját vesztette el Guller Zoltán
Gazdaság

Újabb pozícióját vesztette el Guller Zoltán

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Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter visszahívta Guller Zoltánt a Magyar Turisztikai Ügynökség igazgatóságának elnöki és tagsági tisztségéből. A döntés indokait nem közölték. Guller Zoltánt pénteken már a Szerencsejáték Zrt. elnök-vezérigazgatói posztjáról is felmentették, így rövid időn belül mindkét pozícióját elveszítette.

Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter bejelentette, hogy a mai nappal

visszahívta Guller Zoltánt a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. igazgatóságának elnöki, valamint igazgatósági tagsági tisztségéből.

A miniszter Facebook-bejegyzése nem tér ki a döntés indokaira, mindössze a személyi változást közli.

Guller Zoltánt korábban a Szerencsejáték Zrt. elnök-vezérigazgatói posztjáról is felmentették. A társaság vezetését átmenetileg a helyettesítési rendnek megfelelően Pozsgai Balázs Attila gazdasági igazgató látja el.

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Pályafutása során Guller Zoltán a magyar turizmus egyik meghatározó állami vezetője volt: 2016 és 2022 között a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatójaként dolgozott, ezt követően az igazgatóság elnökeként folytatta munkáját. 2025 márciusában nevezték ki a Szerencsejáték Zrt. elnök-vezérigazgatójává, miközben az MTÜ-ben betöltött tisztségét is megtartotta.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hatházi Tamás

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