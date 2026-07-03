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Újra indulhat az elektromosautó-vásárlásokat támogató program Magyarországon
Gazdaság

Újra indulhat az elektromosautó-vásárlásokat támogató program Magyarországon

Portfolio
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Akár 10 ezer elektromos autó beszerzését támogató e-autó vásárlástámogatási program indulhat kkv-k számára az uniós helyreállítási alap megnyílásával. A Tisza Párt képviselője, Kollár Kinga ejtett el új részleteket a tervezetről. A Magyar Elektromobilitási és Technológiai Egyesület felvetette, hogy érdemes lenne megvizsgálni, a lakossági felhasználók is kaphatnának-e támogatást a program keretein belül.
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Információ és jelentkezés

Hamarosan új elektromosautó-támogatási program nyílhat meg a hazai kis- és középvállalkozások számára – közölte a Magyar Elektromobilitási és Technológiai Egyesület.

A szervezet Kollár Kinga, a Tisza Párt képviselőjének tájékoztatására hivatkozva azt írta:

a tervezett program 10 ezer elektromos autó beszerzését támogathatná a kkv-szektorban.

A forrást a mintegy 10 milliárd eurós keretösszegű helyreállítási alap (RRF) biztosíthatná. A módosított Helyreállítási Tervben olyan fejlesztések kaphatnak támogatást, amelyek a közlekedés korszerűsítését és fenntarthatóbbá tételét szolgálják.

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A Magyar Elektromobilitási és Technológiai Egyesület üdvözli az új támogatási lehetőség előkészítését. Marsi Norbert, a szervezet elnöke ugyanakkor jelezte:

mivel nemrég zárult le egy szintén vállalkozásoknak szóló elektromosautó-támogatási program, érdemes lenne megvizsgálni, hogy a Helyreállítási Terv forrásaiból – akár azok megosztásával – a lakosság számára is nyílhat-e támogatási lehetőség.

Az egyesület közölte, hogy továbbra is figyelemmel kíséri a programmal kapcsolatos fejleményeket, és várja a hamarosan megjelenő részletszabályokat.

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