Végre felszámolják a lassújeleket az egyik hazai vasútvonalon, de előtte komoly lezárások jönnek

Mintegy 150 millió forintos saját forrásból végez pályakarbantartást a MÁV a Budapest-Veresegyház-Vác vasútvonalon, aminek köszönhetően több mint 1,3 kilométeren megszűnnek a sebességkorlátozások. A munkálatok miatt július 19-ig pótlóbuszok szállítják az utasokat a főváros és Veresegyház között.

A vágányzár idején az S71-es és a G71-es jelzésű vonatok kizárólag Vác és Veresegyház között közlekednek,

a kimaradó szakaszon pedig vonatpótló autóbuszokkal lehet utazni.

Egyes éjszakákon további menetrendi változásokra is készülni kell, mivel a szakemberek

a budapesti Nyugati pályaudvar felsővezeték-hálózatán is karbantartást végeznek.

A beruházás részeként Rákospalota-Újpest és Fót között nagyjából 700 méteres szakaszon cserélik ki a síneket, emellett teljesen átépítenek négy vasúti átjárót, amelyek közül egy a XV. kerületben, kettő Fót térségében, egy pedig Veresegyházon található. A fóti állomáson a talpfák és egy kitérő cseréjét is elvégzik.

A műszaki meghibásodások megelőzése és a biztonságosabb közlekedés érdekében Rákospalota-Újpest és Veresegyház között

megtisztítják a vasúti pálya környezetét a belógó növényzettől,

kivágják a veszélyes fákat, valamint

elvégzik a felsővezeték-hálózat karbantartását is.

A felújítás legfőbb eredményeként az érintett szakaszokon felszámolják az eddigi 30-40 kilométer/órás sebességkorlátozásokat, így a vonatok ismét a pályára engedélyezett 60 kilométer/órás sebességgel haladhatnak.

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