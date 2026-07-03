Végre felszámolják a lassújeleket az egyik hazai vasútvonalon, de előtte komoly lezárások jönnek

A vágányzár idején az S71-es és a G71-es jelzésű vonatok kizárólag Vác és Veresegyház között közlekednek,
a kimaradó szakaszon pedig vonatpótló autóbuszokkal lehet utazni.
Egyes éjszakákon további menetrendi változásokra is készülni kell, mivel a szakemberek
a budapesti Nyugati pályaudvar felsővezeték-hálózatán is karbantartást végeznek.
A beruházás részeként Rákospalota-Újpest és Fót között nagyjából 700 méteres szakaszon cserélik ki a síneket, emellett teljesen átépítenek négy vasúti átjárót, amelyek közül egy a XV. kerületben, kettő Fót térségében, egy pedig Veresegyházon található. A fóti állomáson a talpfák és egy kitérő cseréjét is elvégzik.
A műszaki meghibásodások megelőzése és a biztonságosabb közlekedés érdekében Rákospalota-Újpest és Veresegyház között
- megtisztítják a vasúti pálya környezetét a belógó növényzettől,
- kivágják a veszélyes fákat, valamint
- elvégzik a felsővezeték-hálózat karbantartását is.
A felújítás legfőbb eredményeként az érintett szakaszokon felszámolják az eddigi 30-40 kilométer/órás sebességkorlátozásokat, így a vonatok ismét a pályára engedélyezett 60 kilométer/órás sebességgel haladhatnak.
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