Véleményezhető az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról szóló javaslat

A diktatúra állambiztonsági múltjának feltárása a rendszerváltás óta húzódó adóssága az országnak - olvasható a kormany.hu-n.
A törvénytervezet célja, hogy a társadalom végre megismerhesse az egykori titkosszolgálatokkal együttműködő személyek névsorát és jelentéseit, hiszen a múlttal való szembenézés elengedhetetlen a történelmi sebek gyógyulásához. Ennek érdekében a nemzetbiztonsági minősítéseket a lehető legszélesebb körben feloldják, az iratok pedig szabadon kutathatóvá válnak az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában.
Mi történik majd?
A törvény hatálybalépését követően a nemzetbiztonsági szolgálatoknak rövid határidőn belül át kell vizsgálniuk az összes náluk lévő dokumentumot és adatbázist. Azok az iratok, amelyek esetében nem kezdeményezik a titkosítás fenntartását, a levéltárba kerülnek, hogy a szakemberek előkészíthessék őket a 2026. október 22-i nyilvánosságra hozatalra. Ha egy dokumentum titkosságának megőrzését továbbra is indokoltnak tartják, arról egy újonnan felálló tanácsadó testület dönt majd. Ebben a bizottságban a nemzetbiztonsági szakemberekkel szemben többségben lesznek a civil tagok, köztük történészek, levéltárosok és jogászok, ami garanciát jelent arra, hogy az akták csak a legindokoltabb és legkivételesebb esetekben maradhassanak titkosak. A tervezet emellett
büntetőjogi felelősség terhe mellett kötelez mindenkit, aki jogellenesen birtokol ilyen dokumentumokat, hogy adja át azokat a levéltárnak.
A nyilvánosságra hozatal első fázisában
- a hálózati személyek beszervezési adatait tartalmazó hatos kartonok,
- valamint az 1990-ben átmásolt mágnesszalagok válnak megismerhetővé, amelyek az operatív, a hálózati és a kémelhárítási nyilvántartásokat tartalmazzák.
A második lépésben
- a hálózattal kapcsolatba lépő személyek aktáit
- és a beszervezettekről készült értékeléseket teszik közzé,
- az év végéig pedig a fennmaradt beszervezési, azaz B-dossziékat is publikálják.
Az iratok közzététele során kiemelt figyelmet fordítanak az emberi méltóság védelmére. A megfigyeltek személyiségi jogainak megóvása érdekében az aktákból kitakarják a személyi azonosítókat, valamint a különösen érzékeny magánéleti adatokat, például az egészségi állapotra vagy a szexuális irányultságra vonatkozó részleteket, és indokolt esetben a harmadik személyek nevei sem lesznek láthatóak.
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