Vészjósló jelenség az óceánon: ez kihathat már az idei telünkre is

Európa szempontjából az egyik legfontosabb jelenség jelenleg az Atlanti-óceán északi részén kialakult úgynevezett „hideg folt” (North Atlantic warming hole), amely arra utalhat, hogy kevesebb meleg víz jut el a térségbe, vagyis gyengülhet az atlanti hőszállítás.
Egyes modellek szerint emiatt a 2026/2027-es tél során gyakoribbak lehetnek az enyhébb időszakok Európában, ugyanakkor ezt nem lehet biztos előrejelzésként kezelni.
Az európai időjárást ugyanis az Atlanti-óceán állapota mellett az észak-atlanti légnyomási mintázatok, a futóáramlás helyzete és a sarki hideg levegő mozgása is jelentősen befolyásolja, ezért a szezonális modellek egyelőre nagy bizonytalanságot mutatnak.
Észak-Amerikában ezzel párhuzamosan kialakult az El Niño, amely a NOAA előrejelzése szerint a következő hónapokban tovább erősödhet, és a 2026/2027-es télre akár nagyon erőssé is válhat. Ha ehhez pozitív PNA (Pacific–North American) légköri mintázat társul, akkor az Egyesült Államok déli, középső és keleti részein nagyobb eséllyel fordulhatnak elő hidegebb időszakok, miközben Kanada egyes részein és az USA nyugati partvidékén enyhébb lehet az idő. Ezek azonban valószínűségi forgatókönyvek, nem biztos előrejelzések.
A jelenségek hátterében az Atlanti-óceán nagy áramlási rendszere, az AMOC áll, amelynek legismertebb eleme a Golf-áramlat. Ez a rendszer szállítja a meleg vizet a trópusokról észak felé, így jelentős szerepe van abban, hogy Északnyugat-Európa éghajlata a földrajzi fekvéséhez képest enyhébb. A kutatások szerint vannak jelei annak, hogy az AMOC gyengülhet, amit az északi Atlanti-óceán hideg foltja és a tengerfelszíni hőmérsékleti anomáliák is alátámaszthatnak, ugyanakkor ezek önmagukban még nem bizonyítják a rendszer összeomlását.
A kutatók szerint a következő hónapokban az El Niño, az atlanti hőszállítás és az északi légköri folyamatok együttes alakulása határozhatja meg, milyen irányba mozdul el a 2026/2027-es tél Európában és Észak-Amerikában.
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