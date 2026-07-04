A csőd szélére sodródott egy magyar település

A képviselők azért nem fogadták el a zárszámadást, mert szerintük a Ferenczy Ernő polgármester által vezetett önkormányzat tavaly 97 millió forinttal túllépte a 145 milliós kiadási előirányzatot. A polgármester szerint négy képviselő hangulatkeltéséről van szó, akik nem szavazzák meg a zárszámadást, ők viszont hitelfelvételből oldanák meg a bérek kifizetését, mivel szerintük amíg nem derül ki, mire ment el a település pénze, addig felelőtlenség lenne megszavazni a zárszámadást.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
250 éves az USA: Apokapliszis most vagy ellovaglás a naplementébe?
Mérlegen a hollywoodi fordulatokban bővelkedő eredettörténet.
Veszélyben az ukrán gázellátás? Orosz drónok miatt állítottak le egy létesítményt
Poltava régióban csaptak le.
Egyhetes gyászszertartás kezdődött Teheránban, milliókat várnak
Amerika-ellenes jelszavaktól hangos az iráni főváros.
Szentpétervárt sorozták éjjel az ukrán drónok
Olajlétesítményeket is érintett a támadás.
Felborította a választás a magyar költségvetést - Most kiderült, mihez kezd ezzel a Tisza-kormány 2027-ben
Az OTP Bank elemzői új számításokat végeztek.
Az ukránok szerint nem igaz, hogy orosz kézre került a kulcsfontosságú erődváros
Cáfolják a moszkvai bejelentést.
Nyilvános pályázaton lehet bekerülni az egyetemi alapítványok kuratóriumaiba
Már lehet pályázni.
Fontos kérdésekről szavaz ma Szlovákia
Népszavazást tartanak a szomszédunknál.
Ezzel a trükkel akkor is 65 évesen nyugdíjba vonulhatsz, ha emelik a korhatárt
Egészségesebbek vagyunk, tovább élünk, a társadalmunk pedig rohamosan öregszik. Emiatt az állami felosztó-kirovó nyugdíjrendszerek Európa-szerte óriási nyomás alatt állnak, és ez alól Mag
Sikeres cégeladás: miért kulcsfontosságú a tudatos M&A tárgyalási stratégia?
Egy cégeladás vagy vállalatértékesítés során az M&A-tranzakció egyik legérzékenyebb szakasza a tárgyalás. Ekkor dől el, hogy az előzetesen meghatározott vállalatérték, az eladó szá
Élelmezési kérdés is lehet a korallzátonyok helyreállítása
A világ népessége mára meghaladta a 8,3 milliárd főt, miközben sok régióban továbbra is komoly problémát jelent az alultápláltság. Az élelmiszerforrások egyre szűk
Pénzváltás brókernél? Vagy mégis máshol?
Sokakban felmerül a gondolat, hogy ha már a brókerük olyan nagyon jól vált pénzt, akkor azon, vagy valamelyik Fintech cégen keresztül oldják meg akár egy komolyabb vásárlás fedezetét vagy a
Regős Gábor: óvatosan kell bánni az árrésstop kivezetésével
Az Index az élelmiszerekre vonatkozó árrésstop esetleges kivezetésének inflációs hatásairól kérdezte Regős Gábort, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászát. The post Regős Gábor: óvato
Magyarország akkor torpant meg, amikor a legtöbb szomszéd nagyot lépett előre
A régió országai az elmúlt húsz évben látványosan visszaszorították a korai iskolaelhagyást, de nem mindenki haladt ugyanazzal a tempóval: Magyarország éppen azokban az években torpant... Th
Közműátírás ingatlanvásárlás után: határidő, költségek, vita esetén ki fizet?
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Közműátírás ingatlanvásárlás után: határidő, költségek, vita esetén ki fizet? Sokan úgy lélegeznek fel az adásvételi szerződés aláírása
Az osztalék portfólióm - 2026. június
Kevés osztalék, kicsi nyereség egy eladás után, mit ne mondjak, nem egy izmos hónap volt ez a június.VáltozásokVersant Media Group, Inc. (VSNT): Ez a cég egy Comcast spin-off, írtam róla sokat.
250 éves az USA: Apokapliszis most vagy ellovaglás a naplementébe?
Mérlegen a hollywoodi fordulatokban bővelkedő eredettörténet.
Repedések az AI-sztoriban? Figyelmeztetés jött a chipgyártóktól
Sok mindenről mesélnek a számok.
AI, rugalmasság, vezetői kultúra: új korszakban a szolgáltatóközpontok
Vendégünk volt Illés Gábor, a Syngenta Budapesti Szolgáltató Központjának vezetője.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!