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A csőd szélére sodródott egy magyar település
Gazdaság

A csőd szélére sodródott egy magyar település

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Június közepén a zárszámadás elfogadásának hiánya miatt a Magyar Államkincstár felfüggesztette Zebegény finanszírozását, így a településnek valószínűleg nem lesz pénze mintegy harminc alkalmazottjának fizetésére – írja a Telex.
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A képviselők azért nem fogadták el a zárszámadást, mert szerintük a Ferenczy Ernő polgármester által vezetett önkormányzat tavaly 97 millió forinttal túllépte a 145 milliós kiadási előirányzatot. A polgármester szerint négy képviselő hangulatkeltéséről van szó, akik nem szavazzák meg a zárszámadást, ők viszont hitelfelvételből oldanák meg a bérek kifizetését, mivel szerintük amíg nem derül ki, mire ment el a település pénze, addig felelőtlenség lenne megszavazni a zárszámadást.

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