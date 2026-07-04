Azonnal felszálltak a magyar vadászgépek: percek alatt kellett közbeavatkozniuk a határon

A NATO integrált légvédelmi rendszerében szolgálatot teljesítő magyar vadászgépeket kora délután, 13 óra 42 perckor riasztották. Az intézkedésre azért volt szükség, mert
egy Hongkongból Londonba tartó, kínai felségjelzésű Airbus A350-es utasszállító a román légtérben haladva nem létesített kapcsolatot a helyi légiforgalmi irányítással.
A kecskeméti repülőbázisról felszálló magyar géppár mindössze kilenc perccel a riasztás után, 13 óra 51 perckor a határ közelében érte el a repülőgépet. Miután a vadászpilóták vizuálisan azonosították az utasszállítót, annak személyzete sikeresen helyreállította a kommunikációt a földi irányítással. A Dr. Ruszin-Szendi Romulusz által közzétett tájékoztatás szerint a helyzet rendeződése után a magyar egységek befejezték a feladatot, majd visszatértek kecskeméti támaszpontjukra.
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