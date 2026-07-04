ARG
Argentína 3 2 Zöld-foki Köztársaság
CPV
 Vége
32-es főtábla
COL
Kolumbia 1 0 Ghána
GHA
 Vége
32-es főtábla
CAN
Kanada Marokkó
MAR
 Ma 19:00
Nyolcaddöntö
PAR
Paraguay Franciaország
FRA
 Ma 23:00
Nyolcaddöntö
  • Megjelenítés
FONTOS Bejelentette Magyar Péter: 12 pontban írják át az Alaptörvényt
Azonnal felszálltak a magyar vadászgépek: percek alatt kellett közbeavatkozniuk a határon
Gazdaság

Azonnal felszálltak a magyar vadászgépek: percek alatt kellett közbeavatkozniuk a határon

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A magyar légierő készültségi vadászgépeinek kellett azonosítaniuk egy kínai utasszállító repülőgépet, amely nem vette fel a kapcsolatot a légiforgalmi irányítással. A vizuális kapcsolatfelvételt követően az utasszállító személyzete ismét bejelentkezett, így a katonai repülők visszatérhettek a bázisukra - írta a Dr. Ruszin-Szendi Romulusz.

A NATO integrált légvédelmi rendszerében szolgálatot teljesítő magyar vadászgépeket kora délután, 13 óra 42 perckor riasztották. Az intézkedésre azért volt szükség, mert

egy Hongkongból Londonba tartó, kínai felségjelzésű Airbus A350-es utasszállító a román légtérben haladva nem létesített kapcsolatot a helyi légiforgalmi irányítással.

A kecskeméti repülőbázisról felszálló magyar géppár mindössze kilenc perccel a riasztás után, 13 óra 51 perckor a határ közelében érte el a repülőgépet. Miután a vadászpilóták vizuálisan azonosították az utasszállítót, annak személyzete sikeresen helyreállította a kommunikációt a földi irányítással. A Dr. Ruszin-Szendi Romulusz által közzétett tájékoztatás szerint a helyzet rendeződése után a magyar egységek befejezték a feladatot, majd visszatértek kecskeméti támaszpontjukra.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Cáfolják az ukránok, hogy elesett a fontos erődváros, Európa már az összecsapásra készül – Híreink az orosz-ukrán háborúról szombaton
Tisza-kormány: 16 órakor jön Magyar Péter bejelentése, kikerült az energiaterv
Bilincsben vittek el egy kormányhivatali dolgozót: milliókat kért zsebbe a hatalmas támogatásokért cserébe
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility