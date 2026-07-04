Bejelentette Magyar Péter: 12 pontban írják át az Alaptörvényt

A szombati napot is munkával tölti a Tisza-kormány: Magyar Péter kora délután jelezte, hogy "a mai napon a kormány nevében benyújtom az Országgyűlésnek az Alaptörvény 17. módosítását. 16 órakor bejelentés a részletekről”.
A miniszterelnök videójában
12 pontban foglalta össze az Alaptörvény 17. módosításának lényegi változásait:
- 12 éves (vagy három ciklusos) Időkorlát az országgyűlési képviselőknek.
- A jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése.
- Függetlenebb Alkotmánybíróság. 70 éves életkori határ bevezetése.
- Erősebb bírói önigazgatás, a Kúria és az OBH elnökének bírók által kezdeményezhető visszahívása.
- Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása.
- Kevesebb sarkalatos törvény.
- Az Alkotmánybíróság hatásköreinek visszaadása.
- A Költségvetési Tanács vétójogának eltörlése.
- A közpénz védelmének erősítése.
- A vármegyék visszanevezése megyékre.
- Az önálló szabályozó szervek alaptörvényi szabályainak felülvizsgálata.
- Az önálló Országgyűlési Őrség megszüntetése. Egységes rendészeti igazgatás.
Részletek
A bejelentéssel egyidőben T/324-es számon hivatalosan is benyújtotta az Országgyűlésnek Magyarország Alaptörvényének tizenhetedik módosítását Magyar Péter miniszterelnök és Dr. Törőcsikné Dr. Görög Márta igazságügyi miniszter.
A hivatalos irományból további részletek is kiderülnek. A benyújtott dokumentum szerint a végcél "egy teljesen új Alkotmány megírása". Ahogy azt már többször jelezte a Tisza-kormány, a mostani 17. módosítás egy átmeneti lépés, amelynek kizárólag az a feladata, hogy az új Alkotmány hatálybalépéséig biztosítsa a demokratikus és jogszerű állami működést.
Az egyik legfontosabb változás, hogy a benyújtott Alaptörvény-módosítás alapján
azonnali hatállyal szabályozzák a korábbi rendszer kulcsfiguráinak betöltött pozícióit.
- Köztársasági elnök. A kihirdetését követő napon a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása megszűnik. Az Országgyűlés az új államfőt az új Alkotmány hatálybalépéséig, de legfeljebb öt évre választja meg.
- 70 éves korhatár az Alkotmánybíróságon (AB). Visszavezetik a 2013-ban eltörölt 70 éves felső korhatárt. Az az alkotmánybíró, aki a törvény hatálybalépésekor már betöltötte a 70. életévét, nem maradhat a székében: a megbízatása a módosítás hatálybalépését követő második hónap első napján automatikusan megszűnik. Az új tagok mandátuma 9 évre szól, és nem lesznek újraválaszthatók.
További változások:
- A 12 éves szabály. Nem választható meg országgyűlési képviselőnek az, aki korábban összesen már legalább 12 évig betöltötte ezt a tisztséget, vagy akit legalább három választáson képviselővé választottak. Fontos könnyítés viszont, hogy ez a korlátozás nem érinti a jelenleg bent ülő képviselők most futó mandátumát.
- Vármegye helyett megye. A szöveg szerint a „vármegye” elnevezés historizáló, és szimbolikus korlátja a modern közigazgatásnak, így mindenhol visszatér a megye kifejezés. Ez a passzus 2026. október 1-jén lép hatályba, de a felelős gazdálkodás jegyében a régi vármegyés elnevezések a gyakorlatban addig használhatók, amíg a csere gazdaságosan meg nem valósítható.
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A teljes normakontroll visszatér. A kormány hatályon kívül helyezi az Alaptörvény 37. cikkének (4) és (5) bekezdését. Ez azt jelenti, hogy megszűnik az Alkotmánybíróság pénzügyi korlátozása, azaz az AB a jövőben újra megsemmisítheti a költségvetési, adó-, illeték- és vámügyi törvényeket is, ha azok alaptörvény-ellenesek.
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Elbukja a vétóját a Költségvetési Tanács. Mivel a költségvetés elfogadása a Parlament kizárólagos joga, eltörlik a Költségvetési Tanács azon jogát, amellyel előzetesen megvétózhatta a büdzsét.
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Rengeteg sarkalatos törvény változhat. A javaslat rengeteg helyen eltörli a „sarkalatos” szót a meglévő cikkelyekből (például a nemzeti vagyon, a közpénzek, az adatvédelem vagy a Magyar Nemzeti Bank esetében), így a jövőben ezeket egyszerű parlamenti többséggel is módosítani lehet.
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Bírói önigazgatás és visszahívhatóság. A Kúria és az OBH elnökét a jövőben a köztársasági elnök csak a bírák által állított (max 3 fős) listáról jelölheti, és a bírák kezdeményezésére az elnökök visszahívhatóvá válnak.
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Pártpolitikusok kitiltása a közhivatalokból. Az Alaptörvénybe bekerült egy új passzus: „törvény határozza meg azokat a közhivatalokat, amelyeket párt tagja vagy tisztségviselője nem tölthet be.” Ez megnyitja az utat az előtt, hogy törvénnyel tiltsák ki a pártpolitikusokat különböző állami ügynökségek, hatóságok vagy akár bíróságok éléről.
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Megszűnik a trükkös „közpénz” definíció. Hatályon kívül helyezik a közpénz korábbi, szűkítő alaptörvényi meghatározását („közpénz az állam bevétele, kiadása és adózott vagyona”), mert az indokolatlanul korlátozta az információszabadságot és a közérdekű adatok megismerését - olvasható a módosítási javaslatban.
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A szabályozó szervek (NMHH, GVH) jogalkotási jogának megvonása. 2027. január 1-jével teljesen törlik az Alaptörvényből az „Önálló szabályozó szervek” fejezetet. Ez azt jelenti, hogy az olyan intézmények vezetői, mint a Médiahatóság (NMHH) vagy a Gazdasági Versenyhivatal (GVH), a jövőben nem alkothatnak önállóan rendeleteket (jogszabályokat). A korábbi rendeleteik ugyan hatályban maradnak, de új jogot már nem formálhatnak.
- Az új csodafegyver. A javaslat egy teljesen új, önálló szervezetként emeli be az Alaptörvénybe a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt, amely közvádlói jogkört kap. A leírás alapján ez a szerv rendkívül komoly jogosítványokat kap: az igazságszolgáltatás közreműködőjeként, mint közvádló léphet fel, vagyis az állam nevében közvetlenül érvényesítheti a büntetőigényt. Jogokat gyakorolhat a nyomozások során, képviselheti a közvádat a bíróságon, feladata pedig a jogellenesen felhasznált közvagyon felkutatása és visszaszerzése. Elnökét és helyetteseit 2/3-os többséggel, 6 évre választja a Parlament, a dolgozói pedig nem politizálhatnak.
- Megjelenik a miniszterelnöki rendelet. A jogforrási hierarchiába beemelik a miniszterelnöki rendeletet, mint önálló jogszabályt, ami eddig ebben a formában nem létezett (korábban kormányrendeletek vagy miniszteri rendeletek voltak).
- Végül a tervezet felszámolja az önálló Országgyűlési Őrséget. A szervezet 2027. január 1-jei határidővel megszűnik, és a parlamenti rendészetet az egységes állami rendészeti igazgatás alá lesz rendelve.
Az Alaptörvény-módosítási javaslatot akár már jövő heti, július 6-7. közötti parlamenti ülésszakban is tárgyalhatják.
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