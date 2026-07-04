Felborította a választás a magyar költségvetést - Most kiderült, mihez kezd ezzel a Tisza-kormány 2027-ben

Többéves, 7-8 százalékos hiányt követően 2024-ben - a kedvezőtlen makrogazdasági környezet ellenére - kiigazítás történt, amely a költségvetési deficitet a GDP 4-5 százalékára szorította le, ami regionális összevetésben átlagosnak mondható. A 2025-ös 4,7 százalék után azonban a deficit 2026-ban akár 6,9 százalékig is emelkedhet, majd 2027-ben 5,3 százalék környékére javulhat - vetítik előre friss költségvetési elemzésükben az OTP Bank közgazdászai (érdemes felidézni, hogy Tardos Gergely, az OTP Bank elemzőcsapatának eddigi vezetője már az Államadósság Kezelő Központ vezérigazgatója), akik ugyanakkor arra is felhívták a figyelmet, hogy a Tisza-kormány új fiskális terveit a közeljövőben ismerhetjük csak meg részleteiben.

Az ESA-módszertan szerinti hiány 2026 első negyedévében – négy negyedéves gördülő alapon – 4,7-ről 5,5 százalékra nőtt, miután az első negyedévben önmagában 9 százalékos deficit keletkezett. A romlás mögött elsősorban a kiadási oldal állt, mivel a GDP-arányos kiadások 0,9 százalékponttal, míg a bevételek csupán 0,1 százalékponttal emelkedtek - idézik fel a napokban megjelent friss kormányzati szektor adatokat az OTP elemzői.

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A kiadásokat leginkább a közszféra magasabb bérei, köztük a fegyveres testületek hathavi juttatása és egyéb béremelések húzták fel, de nőttek az egyéb kiadások és a pénzügyi transzferek is; utóbbiak főként a 14. havi nyugdíj első heti kifizetése miatt. Az állami beruházások ezzel szemben mérséklődtek - foglalták össze a közgazdászok, akik

az idei évre 6,9%-os GDP-arányos költségvetési hiányt várnak.

Ez abból adódik, hogy figyelembe vették a büdzsébe már beépített intézkedéseket és az új kormány idei ígéreteit egyaránt. A korábbi kabinet több olyan nagy tételt vezetett be, amelyek 2026-ban különösen sok egyszeri kiadással terhelik az idei költségvetést - állapítják meg a szakérték, majd sorolták: ide tartozik a rendvédelmi és katonai állomány hathavi juttatása (450 milliárd forint), a vendéglátóhelyeknek és cukrászdáknak nyújtott támogatás (110 milliárd forint), az energiatárolási támogatás (100 milliárd forint), valamint a falusi felújítási program (180 milliárd forint).

Érdemes megemlíteni, hogy Magyar Péter miniszterelnök épp a napokban jelentette be, hogy a valós deficit az uniós források lehívása nélkül 2026-ra a 8 százalékot is meghaladta volna, de az EU-források elszámolásával is 7% felett lehet idén.

Az OTP Bank elemzői arra is felhívták a figyelmet, hogy tovább növelheti a deficitet, hogy az Európai Unió Bírósága áprilisban kimondta, hogy a szén-dioxid-kvótákra kivetett magyar adó ütközhet az uniós joggal. Amennyiben ezt a hazai bíróság is megerősíti, a kormánynak vissza kell térítenie a 2023 és 2025 között beszedett adót, ráadásul elesik a tervezett bevételektől is, ami mintegy 0,3 százalékponttal rontja a mérleget.

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Az üzemanyagár-sapka mellett a piaci ár alatt felszabadított stratégiai készletek és a csökkentett jövedéki adó további 0,2 százalékponttal növeli a hiányt, a havi pénzforgalmi adatok szerinti előrehozott költekezés pedig újabb 0,5 százalékpontot jelent. Az intézkedések együttes nettó hatása – a magasabb fogyasztási és jövedelemadó-bevételekkel korrigálva – nagyjából a GDP 2,4 százalékára rúg, amelyből mintegy 1,5 százalékpontot tesznek ki az egyszeri kiadások - számolták össze az OTP Bank elemzői és ennek szemléltetésére egy látványos ábrát is készítettek. Ezen a szürke színű elemek az egyszeri tételek a költségvetésben.

Forrás: OTP Bank research

Az új Tisza-kormány emellett iskolakezdési támogatást, az alacsony nyugdíjak emelését, valamint a családi pótlék 50 százalékos növelését ígérte. Ezek együttes nettó hatása mintegy 0,2 százalékpont lehet, míg egy esetleges nyugdíjas-élelmiszerutalvány további 0,1 százalékponttal terhelheti a büdzsét. Ugyanakkor azt feltételezik az elemzők, hogy a tervezett megtakarítási intézkedések (pl. a közbeszerzési hatékonyság javítása vagy a túlzott kommunikációs kiadások csökkentése) 2026-ban még nem fognak megvalósulni.

Uniós forrásokból mintegy 6,5 milliárd euró RRF-támogatás és 3,5 milliárd euró RRF-hitel folyhat be ebben az évben. Ezek a meglévő projektekre irányítva olcsóbb finanszírozási forrásként válthatják ki a hazai forrásokat, miközben az uniós pénzekből megvalósuló beruházások a gazdasági növekedést és az adóbevételeket is támogathatják - mutatnak rá.

Az OTP Bank elemzői egyúttal azzal számolnak, hogy 2027-ben a költségvetés hiánya 5,3%-ra csökkenhet.

Ennek az az oka, hogy az új kormány több fontos kvázi technikai segítséget kap:

az egyszeri kiadások – amelyek a GDP nagyjából 1 százalékát teszik ki – kiesnek a rendszerből, és

megszűnik a mintegy 0,4 százalékpontos választás előtti többletköltekezés is,

ráadásul a kamatkiadások is 0,5 százalékponttal csökkenhetnek.

Ezt a kedvező folyamatot részben ellensúlyozza a kétgyermekes anyák szja-mentességének kiterjesztése, a nyugdíjasonak megígért 14. havi nyugdíj újabb heti részletének kifizetése, valamint a különadók egy részének fokozatos kivezetése - mutatnak rá a költségvetés egyenlegére ható ellentétes folyamatokra.

Arra is kitérnek az elemzők, hogy az új kormány a 2027-es évre is vállalt kötelezettségeket, amelyek ronthatják a költségvetés egyenlegét, ugyanakkor lesznek olyan tételek, amelyek segítenek a stabilizálásban. Ilyen a költségvetési kiadásmegtakarítási lépések, valamint a bevételnövelő intézkedések, ezen belül is a lehetséges vagyonadó. Ezek együttes hatása semleges lehet, de azért a számításokat bizonytalanság övezi.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert