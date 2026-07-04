Hétvégén sem pihen a Tisza-kormány: nyílt pályázat az egyetemi alapítványok vezetésére

A Telex értesülései szerint Horváth P. András, az MTVA ideiglenes vezérigazgatója pénteken már fontos utasításokat adott: a közmédia átvilágítása alatt alkalmazandó szabályokról rendelkezik, illetve magához rendelte az összes sajtómegkeresést. Az intézkedés értelmében bármilyen új beszerzést, szerződést csak a vezérigazgató előzetes engedélyével köthetnek meg, 10 millió forint feletti kifizetéshez pedig írásos jóváhagyás szükséges. Az átvilágítás időtartama alatt fel kell függeszteni a napi működésen felüli minden tervezett eszközbeszerzést, beruházást, fejlesztést, de új projektek sem indulhatnak.

Az egyes területek vezetőinek hétfő délig kimutatást kell készíteniük a folyamatban lévő szerződésekről, kötelezettségvállalásokról, beszerzésekről, illetve a következő 30 napban tervezett kifizetésekről.