Hétvégén sem pihen a Tisza-kormány: nyílt pályázat az egyetemi alapítványok vezetésére
Szombat reggel Lannert Judit oktatási miniszter jelentette be, hogy nyilvános pályázaton választják ki az egyetemi alapítványok kuratóriumainak tagjait. Várhatóan napközben további kormányzati hírek érkeznek, ahogy az elmúlt hetekben már megszokhattuk.
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Azonnal lépett az MTVA új vezére
A Telex értesülései szerint Horváth P. András, az MTVA ideiglenes vezérigazgatója pénteken már fontos utasításokat adott: a közmédia átvilágítása alatt alkalmazandó szabályokról rendelkezik, illetve magához rendelte az összes sajtómegkeresést. Az intézkedés értelmében bármilyen új beszerzést, szerződést csak a vezérigazgató előzetes engedélyével köthetnek meg, 10 millió forint feletti kifizetéshez pedig írásos jóváhagyás szükséges. Az átvilágítás időtartama alatt fel kell függeszteni a napi működésen felüli minden tervezett eszközbeszerzést, beruházást, fejlesztést, de új projektek sem indulhatnak.
Az egyes területek vezetőinek hétfő délig kimutatást kell készíteniük a folyamatban lévő szerződésekről, kötelezettségvállalásokról, beszerzésekről, illetve a következő 30 napban tervezett kifizetésekről.
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