Időjárás: záporok és zivatarok zavarhatják meg a kellemes időt a következő napokban

A HungaroMet időjárás-előrejelzése szerint a következő napokban túlnyomóan napos, meleg időre számíthatunk 26 és 31 Celsius-fok közötti csúcshőmérséklettel, amit helyenként erős szél, valamint elszórtan kialakuló záporok és zivatarok tesznek változatosabbá.

Időjárás szombaton

Szombat estétől északnyugat felől megvastagszik a felhőzet, így vasárnap hajnalban néhol már gyenge eső is előfordulhat. Éjszaka a levegő általában 11 és 18 Celsius-fok közé hűl majd le, de a hidegzugos területeken ennél alacsonyabb értékek is előfordulhatnak.

Időjárás vasárnap

Vasárnap napközben a változó felhőzet mellett sok napsütésre számíthatunk. Helyenként előfordulhat kisebb eső, zápor, sőt egy-egy zivatar is kialakulhat. Az északnyugati szelet sokfelé élénk, esetenként erős lökések kísérik, miközben a hőmérséklet délutánra

26 és 31 Celsius-fok közé emelkedik.

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Időjárás hétfőn

Hétfőn a vasárnapihoz hasonló időjárás várható, a többórás napsütést felhőátvonulások zavarják majd meg, amelyekből elszórtan záporok, néhol zivatarok is kialakulhatnak. A nyugati és északnyugati szél továbbra is élénk, helyenként erős marad. A hajnal többnyire 12 és 18 Celsius-fok közötti hőmérséklettel indul, de a Nyírségben és az északi völgyekben ennél hűvösebb lesz a reggel. Napközben a legmagasabb nappali hőmérséklet ismét 26 és 31 fok között alakul.

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