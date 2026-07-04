ÉLŐ  20'
CAN
Kanada 0 0 Marokkó
MAR
Nyolcaddöntö
  • Megjelenítés
Időjárás: záporok és zivatarok zavarhatják meg a kellemes időt a következő napokban
Gazdaság

Időjárás: záporok és zivatarok zavarhatják meg a kellemes időt a következő napokban

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A HungaroMet időjárás-előrejelzése szerint a következő napokban túlnyomóan napos, meleg időre számíthatunk 26 és 31 Celsius-fok közötti csúcshőmérséklettel, amit helyenként erős szél, valamint elszórtan kialakuló záporok és zivatarok tesznek változatosabbá.

Időjárás szombaton

Szombat estétől északnyugat felől megvastagszik a felhőzet, így vasárnap hajnalban néhol már gyenge eső is előfordulhat. Éjszaka a levegő általában 11 és 18 Celsius-fok közé hűl majd le, de a hidegzugos területeken ennél alacsonyabb értékek is előfordulhatnak.

Időjárás vasárnap

Vasárnap napközben a változó felhőzet mellett sok napsütésre számíthatunk. Helyenként előfordulhat kisebb eső, zápor, sőt egy-egy zivatar is kialakulhat. Az északnyugati szelet sokfelé élénk, esetenként erős lökések kísérik, miközben a hőmérséklet délutánra

26 és 31 Celsius-fok közé emelkedik.

Kép forrása: HungaroMet

Időjárás hétfőn

Hétfőn a vasárnapihoz hasonló időjárás várható, a többórás napsütést felhőátvonulások zavarják majd meg, amelyekből elszórtan záporok, néhol zivatarok is kialakulhatnak. A nyugati és északnyugati szél továbbra is élénk, helyenként erős marad. A hajnal többnyire 12 és 18 Celsius-fok közötti hőmérséklettel indul, de a Nyírségben és az északi völgyekben ennél hűvösebb lesz a reggel. Napközben a legmagasabb nappali hőmérséklet ismét 26 és 31 fok között alakul.

Még több Gazdaság

Tisza-kormány: Magyar Péter bejelentette az Alaptörvény-módosítás részleteit

Megszólalt Vitézy Dávid az autópálya-koncessziókról: több mint 1000 milliárdot fizettek ki eddig

Bejelentette Magyar Péter: 12 pontban írják át az Alaptörvényt

Kapcsolódó cikkünk

Lecsapott a hőkupola: pokoli hőség miatt maradnak el a július 4-ei rendezvények az Egyesült Államokban

Hivatalos: régen tényleg nem voltak ennyire gyilkos nyarak

Nem sok jóra számíthatunk: komoly csapást mér az extrém időjárás a kávé- és cukortermelésre

Minden idők legforróbb ünnepére készülnek Amerikában

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Azonnal felszálltak a magyar vadászgépek: percek alatt kellett közbeavatkozniuk a határon
Tisza-kormány: Magyar Péter bejelentette az Alaptörvény-módosítás részleteit
Bilincsben vittek el egy kormányhivatali dolgozót: milliókat kért zsebbe a hatalmas támogatásokért cserébe
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility