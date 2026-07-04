Megjelent a kormány energiaterve: dinamikus tarifák, bürokráciacsökkentés és szélerőművek

A kormány által előkészített új törvénycsomag elsődleges célja, hogy
Magyarország zökkenőmentesen teljesítse az Európai Bizottság felé vállalt energetikai mérföldköveit.
A szabályozás egyik legfontosabb piaci elemeként szóba került a dinamikus, rugalmas áramtarifák kötelező felkínálása a nagyobb energiakereskedők részéről, amely lehetővé teszi, hogy a fogyasztók lekövethessék a tőzsdei árak mozgását, miközben a rezsicsökkentett lakossági keret védelme fix árakkal továbbra is garantált marad. Ezzel párhuzamosan a hálózati rugalmasság növelése érdekében megteremtik az úgynevezett független aggregátorok jogi hátterét, és teljes transzparenciát követelnek meg a villanyszámlákon szereplő rendszerhasználati díjak mögöttes költségszámításainál.
A jogszabálytervezet másik nagy csapásiránya a kőkemény bürokráciacsökkentés és a zöldfejlesztések felpörgetése. A kormány integrált, összevont engedélyezési eljárásokkal és különleges könnyített térségek kijelölésével vágná át a hivatali útvesztőket. A tempót olyannyira komolyan veszik, hogy a határidőkből kicsúszó hatóságokat súlyos pénzügyi szankcióval sújtanák, így a jövőben a lassú ügyintézésért extra 10 százalékos büntetést kellene fizetniük a beruházók részére.
Továbbá az adminisztráció áramvonalasításának jegyében teljesen megszüntetik a Geotermikus Energia Bizottságot is a földhő-projektek gyorsítása érdekében, miközben a hazai szélerőművek fejlesztéséhez szükséges könnyítéseket is bevezetik.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Koszticsák Szilárd
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