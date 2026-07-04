Megszólalt Vitézy Dávid az autópálya-koncessziókról: több mint 1000 milliárdot fizettek ki eddig

Vitézy Dávid elmondta, hogy az autópálya-koncessziót 35 évre kötötte meg a magyar kormány Szijj László és Mészáros Lőrinc magántőkealapjaival. A koncesszió keretében szinte minden magyar autópálya működtetését és fejlesztését átengedte a kormány a szerződőknek.

Az eddigi vizsgálatok alapján a miniszter arról számolt be, hogy

Az elmúlt négy évben 1024 milliárd forintot fizettek ki az autópálya-koncesszornak, ami egy brutális, felfoghatatlan szám.

A miniszter szerint, miközben egy valódi koncesszió során a szerződők kockázatot vállalnak, majd a sikeres működés fényében nyerik vissza a befektetett pénzüket, addig ebben az esetben egy fejnehéz koncesszióról van szó, amelybe a magyar állam önti a közpénzt.

Vizézy szerint ugyan elkezdődtek építkezések az elmúlt években, 1000 milliárd forintnyi műszaki tartalom nem jött létre.

Ez valójában nem egy koncesszió, hanem egy közpénz-kicsatornázási eszköz.

- mondta el Vitézy Dávid.

A miniszter végezetül elmondta, hogy a későbbiekben mélyebb vizsgálatokra van szükség és hozzátette, hogy jelenleg az Európai Bizottság is folytat egy kötelezettségszegési eljárást ebben az ügyben.

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