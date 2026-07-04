Nyilvános pályázaton lehet bekerülni az egyetemi alapítványok kuratóriumaiba

Megkezdtük az egyetemi alapítványi rendszer átalakítását, az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium korábbi vállalásának megfelelően nyílt pályázatot hirdetett a felsőoktatási intézményeket fenntartó közérdekű vagyonkezelő alapítványok (KEKVA-k) kuratóriumi és felügyelőbizottsági tagságaira – írta Facebook-oldalán szombat reggel Lannert Judit oktatási miniszter.

A részletekkel kapcsolatban a kabinetvezető kiemelte: a jelentkezők július 18-ig adhatják be pályázatukat, amelyeket a minisztérium az érintett felsőoktatási intézmények szenátusainak bevonásával bírál el.

A következő egyéves átmeneti időszak során a közérdekű vagyonkezelő alapítványi fenntartási rendszer még fennmarad annak érdekében, hogy a felsőoktatási intézmények működése stabil és kiszámítható maradjon. Az elmúlt időszakban megkezdett szakmai egyeztetéseket az egyetemek vezetőivel, a hallgatói szervezetekkel, a szakszervezetekkel és a felsőoktatás szereplőivel a jövőben is folytatjuk a magyar egyetemek jövőjéről.

Célunk, hogy a felsőoktatási intézmények irányításában a szakmai alkalmasság, az átláthatóság és az intézményi közösségek véleménye egyaránt érvényesüljön

- zárul a miniszter posztja.

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