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Pénzeső menti meg Magyarországot, de van egy komoly növekedési kockázat, ami egyre aggasztóbb
Gazdaság

Pénzeső menti meg Magyarországot, de van egy komoly növekedési kockázat, ami egyre aggasztóbb

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Nem tört meg, de kissé gyengült  a közép-, kelet- és délkelet-európai régiós növekedési sztorija, közben azonban az inflációs kilátások érezhetően romlottak - derül ki a bécsi Nemzetközi Gazdasági Összehasonlítások Intézete (wiiw) legfrissebb előrejelzéséből. Magyarország a 2024–2025-ös stagnálásközeli állapot után fokozatosan javuló pályára állhat, jövőre már 2,5 százalék felett lehet a bővülés, amit az EU-val megállapodott 16,4 milliárd eurónyi forrás beáramlása és a forint jelentős erősödése is támogathat. A kedvezőbb kilátások ugyanakkor feltételesek: az új kormány fenntarthatatlan fiskális helyzetet örökölt. A régió egésze továbbra is látványosan megelőzheti az eurózónát növekedésben, de a korábbi konvergenciamodell gyengülését jelzi, hogy az ipar a német kereslet visszaesésétől, a magasabb költségektől és a kínai versenytől egyaránt szenved.
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A közép-, kelet- és délkelet-európai régió (CESEE) növekedési sztorija a wiiw friss előrejelzése szerint alapvetően nem tört meg, de a gazdasági környezet érezhetően kellemetlenebbé vált: az energiaárak váratlan emelkedése miatt az inflációs kilátások romlottak, emiatt a jegybanki lazítás sok országban elakadt, de eközben a növekedési pálya csak mérsékelten gyengült. A bécsi intézet a CESEE-régió 2026-os GDP-növekedését 1,9 százalékra, a 2027-est 2,4 százalékra, a 2028-ast pedig 2,8 százalékra teszi, vagyis a következő években fokozatos gyorsulással számol. A térség továbbra is látványosan gyorsabban nőhet az eurózónánál, ahol a wiiw 2026-ra mindössze 0,7 százalékos, 2027-re 1,0 százalékos, 2028-ra 1,5 százalékos bővülést vár

Csakhogy a korábbi konvergenciamodell már kevésbé működik:

a fogyasztás és az EU-források még húzzák a régiót, az ipar viszont a gyenge német kereslettől, a magasabb költségektől és a kínai versenytől szenved.

A régiós képet az teszi kettőssé, hogy miközben a wiiw a tavaszi előrejelzéshez képest csak 0,2 százalékponttal rontotta a 2026-os növekedési várakozását, az inflációs prognózist már sokkal határozottabban emelte: 2026-ban átlagosan 1 százalékponttal, 2027-ben 1,4 százalékponttal lehet magasabb az áremelkedés a korábban vártnál. A sokk elsősorban az olaj- és energiaárakon keresztül érkezik, és nagyon eltérően hat az egyes gazdaságokra. Törökországban 35 százalékos, Ukrajnában és Kazahsztánban 10 százalékos, Romániában 7,8 százalékos, Moldovában 7,5 százalékos, Koszovóban 7 százalékos inflációt várnak 2026-ra. 

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Az EU-s közép-kelet-európai országokban ennél jóval alacsonyabbak lehetnek a számok, de ott sem tűnt el a pénzromlási kockázat: Bulgáriában 5,2, Horvátországban 4,6, Szlovákiában 4,0, Magyarországon 3,7, Lengyelországban 3,5 százalékos áremelkedést jeleznek előre.

A növekedési rangsorban továbbra is Lengyelország, Délkelet-Európa több országa és Kazahsztán áll a jobb oldalon, miközben Románia, Szlovákia és Oroszország látványosan gyengébb pályán mozog. Lengyelország 2026-ban 3,7 százalékkal nőhet, ami az EU-s régiós mezőny legjobb teljesítménye, Kazahsztánnál 4,5 százalékos, Törökországnál 3,3 százalékos, Albániánál 3,6 százalékos, Koszovónál 3,3 százalékos bővülést várnak. A skála másik végén Románia 0,1 százalékos visszaeséssel, Szlovákia 0,5 százalékos, Oroszország 0,6 százalékos, Ukrajna 1,0 százalékos növekedéssel szerepel. 

A térség EU-s országcsoportja összességében 2,2 százalékkal bővülhet 2026-ban, majd 2,4 és 2,7 százalékra gyorsulhat 2027-ben és 2028-ban, vagyis a régió EU-tagjai stabilabb, de nem kiugró növekedési sávba kerülnek.

Magyarország a wiiw szerint a korábbi évek gyenge teljesítménye után fokozatosan jobb pályára állhat:

a GDP 2024-ben 0,7 százalékkal, 2025-ben mindössze 0,5 százalékkal nőtt, 2026-ra viszont már 1,7 százalékos, 2027-re 2,6 százalékos, 2028-ra 2,8 százalékos bővülést vár az intézet.

Ez a 2026-os adat még elmarad az EU-CEE11 2,2 százalékos átlagától, Lengyelország 3,7 százalékától, Horvátország 2,6 százalékától, Bulgária 2,5 százalékától és Csehország 2,2 százalékától is, de már egyértelmű javulás a 2024–2025-ös stagnálásközeli állapothoz képest. A magyar pálya különösen 2027-től néz ki kedvezőbben, amikor a növekedés már meghaladná az EU-CEE11 átlagát, és a V4+Szlovénia országcsoport 2,6 százalékos ütemével kerülne egy szintre.

A wiiw nyári előrejelzése
Ország / régió GDP 2026 GDP 2027 Infláció 2026 Infláció 2027 Költségvetési egyenleg 2026 Költségvetési egyenleg 2027
EU27-átlag 0,9 1,2 3,4 2,7 -3,2 -3,1
Eurózóna-átlag 0,7 1,0 3,2 2,5 -3,6 -3,5
CESEE23-átlag 1,9 2,4 12,0 9,4 -3,9 -3,7
Magyarország 1,7 2,6 3,7 3,3 -6,6 -4,7
Csehország 2,2 2,3 2,6 2,9 -2,9 -2,9
Lengyelország 3,7 2,9 3,5 3,7 -6,5 -6,2
Szlovákia 0,5 1,6 4,0 3,5 -4,5 -4,8
Forrás: WiiW

A magyar gazdaság rövid távú javulását a wiiw részben a 2026 első negyedévében látott 1,7 százalékos éves GDP-növekedéssel indokolja, amely az előző év bármely negyedévéhez képest érdemi gyorsulást jelentett. A bővülést a háztartási és az állami fogyasztás húzta, amit az előző kormány választások előtti költekezése is támogatott.

Ez azonban egyszerre jelentett növekedési támaszt és költségvetési problémát:

a jelentés szerint az új, Magyar Péter vezette kormány fenntarthatatlan fiskális helyzetet örökölt, ezért a következő időszak egyik legfontosabb kérdése az lesz, hogy a konszolidáció mennyire fékezi le a belső keresletet.

A wiiw előrejelzése alapján míg a magyar költségvetési hiány 2025-ben a GDP 4,7 százalék volt, idén legalább 6,6 százalékra ugorhat, majd 2027-ben 4,7 százalékra, 2028-ban 3,7 százalékra mérséklődhet. A 2026-os előrejelzésük így optimistább, mint Kármán András pénzügyminiszter és Magyar Péter kormányfő várakozása, akik az elmúlt napokban 7 százalék körüli éves deficitet valószínűsített.

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A magyar kilátások egyik legerősebb pozitív eleme az uniós források várható újraindulása, amelyet a wiiw kifejezetten beruházásélénkítő tényezőként kezel.

A jelentés felidézi, hogy a kormány május legvégén megállapodott az EU-val a felfüggesztett források mobilizálásának feltételeiről, összesen 16,4 milliárd euróról, ami a várható 2026-os GDP mintegy 6,5 százalékának felel meg. A pénzek beáramlása azonban csak az év utolsó negyedévétől indulhat érdemben, ezért a keresleti és beruházási hatások döntően 2027-ben, 2028-ban és később jelenhetnek meg. Ez magyarázza, hogy a wiiw Magyarországnál nem 2026-ban, hanem 2027-re és 2028-ra lát erősebb növekedési javulást: a beruházások helyreállása nélkül a magyar gazdaság aligha tudna tartósan 2,5 százalék feletti tempóra váltani.

A magyar inflációs kép régiós összevetésben viszonylag kedvezőbb, de messze nem problémamentes: a wiiw 2026-ra 3,7 százalékos, 2027-re 3,3 százalékos, 2028-ra 3,1 százalékos áremelkedést vár. Ez alacsonyabb Románia 7,8 százalékos, Bulgária 5,2 százalékos, Horvátország 4,6 százalékos és Szlovákia 4,0 százalékos 2026-os adatánál, de magasabb Csehország 2,6 százalékánál és Szlovénia 3,0 százalékánál.

Magyarország egy szempontból kilóg a régiós tendenciából, mert a wiiw a tavaszi előrejelzéshez képest lefelé módosította a magyar inflációs várakozást a forint jelentős erősödése miatt:

a jelentés szerint a magyar deviza a 2025-ös átlaghoz képest 9–10 százalékkal értékelődött fel, ami olcsóbbá teszi az importot és fékezi az árnyomást.

A monetáris politikában Magyarország szintén eltérhet több régiós országtól, mert miközben Lengyelországban, Csehországban, Romániában, Szerbiában, Moldovában és Törökországban a wiiw szigorúbb kamatkörnyezetre számít, Magyarországon óvatos lazítás jöhet.

A jegybanki alapkamat a jelentés szerint 2024-ben és 2025-ben év végén 6,5 százalék volt, 2026 végére 5,75 százalékra, 2027 végére 5,0 százalékra, 2028 végére 4,0 százalékra csökkenhet a bécsi kutatók szerint.

A forint átlagos euróárfolyamára

  • 2026-ban 360-at,
  • 2027-ben és 2028-ban 365-öt várnak.

Ez jóval erősebb a 2024-es 395,3-as és a 2025-ös 397,8-as átlagnál. A wiiw szerint a kombináció – erősebb deviza, alacsonyabb kockázati prémium, fokozatos kamatcsökkentés – javíthatja az adósságfinanszírozás feltételeit, de a jelentés szerint a közel-keleti konfliktus tartós fennmaradása 0,5–1 százalékponttal magasabb inflációt és 0,2–0,5 százalékponttal alacsonyabb növekedést okozhat a magyar alappályához képest.

A külső egyensúlyi és munkaerőpiaci adatok alapján Magyarország nem tartozik a legsérülékenyebb országok közé, de a fiskális oldal látványosan gyenge pont marad. A folyó fizetési mérleg 2024-ben a GDP 1,7 százalékos többletét mutatta, 2025-ben 1,6 százalékot, 2026-ban 1,1 százalékot, 2027-ben 1,2 százalékot, 2028-ban pedig újra 1,7 százalékot vár a wiiw. Ez jobb kép, mint Romániában, ahol 2026-ban 7,1 százalékos folyó mérleghiány lehet, vagy Szlovákiában, ahol 4,0 százalékos deficitet várnak.

A munkanélküliségi ráta Magyarországon 2026-ban 4,4 százalék lehet, majd 2027-ben 4,3, 2028-ban 4,2 százalékra csökkenhet.

A wiiw előrejelzése alapján Magyarország 2026-ban még nem lesz a régió növekedési motorja, inkább egy gyenge időszakból kilábaló, de költségvetési kényszerekkel terhelt gazdaság képe rajzolódik ki. A magyar sztori kedvezőbb lett a forint erősödése, a kockázati prémium csökkenése, az EU-források várható felszabadulása és a beruházások remélt újraindulása miatt, miközben a régiós környezetet újra az infláció, az energiaárak és a magasabb kamatok nehezítik.

A 2027–2028-as magyar növekedési pálya már versenyképesebbnek tűnik a közép-európai mezőnyben, de az előrejelzés kulcsmondata valójában az, hogy a javulás feltételes: a fiskális konszolidációt úgy kellene végigvinni, hogy közben az EU-pénzek valóban beruházásokba forduljanak, a forint stabil maradjon, és a külső energiaár-sokk ne üsse ki újra a fogyasztási és beruházási bizalmat.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Máthé Zoltán

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