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Radikálisan átírják a milliárdos állami ingatlanbeszerzések szabályait
Gazdaság

Radikálisan átírják a milliárdos állami ingatlanbeszerzések szabályait

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Újabb uniós irányelv mentén szigorítaná a kormány a hazai szabályozást: nyilvánosságra került az energiahatékonysági törvény módosításának tervezete. A jogszabálycsomag célja, hogy az állami szférában megvalósuló, uniós értékhatárt elérő ingatlanbeszerzések és -bérlések kötelezően környezetbarát pályára álljanak. A jövőben a közpénzből gazdálkodó szervezetek főszabály szerint már csak szigorú energetikai követelményeknek megfelelő, közel nulla energiaigényű épületek mellett köteleződhetnek el, közvetlenül ösztönözve a fenntarthatóbb ingatlanpiaci működést.
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Információ és jelentkezés

A kormány által előkészített módosítás közvetlenül az Európai Parlament és a Tanács legújabb energiahatékonysági irányelvének való megfelelést szolgálja. A jogszabálytervezet lényege, hogy az államnak mint az egyik legnagyobb ingatlanpiaci szereplőnek és megrendelőnek példát kell mutatnia a zöldátállásban, így a jövőben az adófizetők pénzéből nem lehet elavult, energiapazarló épületeket fenntartani vagy vásárolni.

A szabályozás értelmében a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó ajánlatkérő szervekre rendkívül szigorú energiahatékony beszerzési kötelezettség hárul. Ha egy állami vagy önkormányzati intézmény az uniós értékhatárt elérő vagy azt meghaladó értékben épületet vásárolna, esetleg bérleti szerződést kötne, azt kizárólag olyan ingatlannál teheti meg, amely

hivatalos energetikai tanúsítvánnyal igazolhatóan megfelel a közel nulla energiaigényű követelményeknek.

A tervezet ugyanakkor gondol a realitásokra is, így a szigorú főszabály alól több logikus kivételt és könnyítést is nevesít. Szóba került például, hogy nem kell alkalmazni a zöld kötelezettséget, ha a modernizáció műszakilag nem megvalósítható, vagy ha a beszerzés egy esetleges egészségügyi válsághelyzet elhárítását akadályozná. Szintén szabad kezet kapnak a hatóságok, ha a tranzakció kifejezetten mélyfelújítási vagy bontási céllal valósul meg, de a honvédelmi feladatok, a nemzetbiztonsági érdekek, valamint a védett műemléki értékek megőrzése, stáb, ugyancsak mentesülnek a merev energetikai elvárások alól.

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