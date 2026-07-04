Radikálisan átírják a milliárdos állami ingatlanbeszerzések szabályait

A kormány által előkészített módosítás közvetlenül az Európai Parlament és a Tanács legújabb energiahatékonysági irányelvének való megfelelést szolgálja. A jogszabálytervezet lényege, hogy az államnak mint az egyik legnagyobb ingatlanpiaci szereplőnek és megrendelőnek példát kell mutatnia a zöldátállásban, így a jövőben az adófizetők pénzéből nem lehet elavult, energiapazarló épületeket fenntartani vagy vásárolni.
A szabályozás értelmében a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó ajánlatkérő szervekre rendkívül szigorú energiahatékony beszerzési kötelezettség hárul. Ha egy állami vagy önkormányzati intézmény az uniós értékhatárt elérő vagy azt meghaladó értékben épületet vásárolna, esetleg bérleti szerződést kötne, azt kizárólag olyan ingatlannál teheti meg, amely
hivatalos energetikai tanúsítvánnyal igazolhatóan megfelel a közel nulla energiaigényű követelményeknek.
A tervezet ugyanakkor gondol a realitásokra is, így a szigorú főszabály alól több logikus kivételt és könnyítést is nevesít. Szóba került például, hogy nem kell alkalmazni a zöld kötelezettséget, ha a modernizáció műszakilag nem megvalósítható, vagy ha a beszerzés egy esetleges egészségügyi válsághelyzet elhárítását akadályozná. Szintén szabad kezet kapnak a hatóságok, ha a tranzakció kifejezetten mélyfelújítási vagy bontási céllal valósul meg, de a honvédelmi feladatok, a nemzetbiztonsági érdekek, valamint a védett műemléki értékek megőrzése, stáb, ugyancsak mentesülnek a merev energetikai elvárások alól.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Pénzeső menti meg Magyarországot, de van egy komoly növekedési kockázat, ami egyre aggasztóbb
Óvatos gyorsulás jöhet, de a régiót újra az infláció fogja vissza.
Soha ekkora hiánnyal nem számoltak Európa legerősebb gazdaságában
Hétfőn lehet hivatalos.
A csőd szélére sodródott egy magyar település
Nem fogadták el a zárszámadást.
Tájkép sokk után: így térhet magához a piac a benzin védett árának kivezetése után
Hosszabb időbe fog telni, mire minden helyreáll.
Kitörtek a harcok a lázadók és a kormányerők között az afrikai országban
Fegyverropogást hallani több városból is.
250 éves az USA: Apokapliszis most vagy ellovaglás a naplementébe?
Mérlegen a hollywoodi fordulatokban bővelkedő eredettörténet.
Veszélyben az ukrán gázellátás? Orosz drónok miatt állítottak le egy létesítményt
Poltava régióban csaptak le.
"A piac mindig meg fog szívatni" - Zsiday Viktor a befektetés legfontosabb szabályairól
"Egyetemistáknak mindig azt mondom, hogy nyissanak egy számlát, ne túl sok pénzzel, trédeljenek, mint a hülye, és bukjanak el pénzt, hogy megtanulják, hogyan kell befektetni."... The post "A p
Ezzel a trükkel akkor is 65 évesen nyugdíjba vonulhatsz, ha emelik a korhatárt
Egészségesebbek vagyunk, tovább élünk, a társadalmunk pedig rohamosan öregszik. Emiatt az állami felosztó-kirovó nyugdíjrendszerek Európa-szerte óriási nyomás alatt állnak, és ez alól Mag
Élelmezési kérdés is lehet a korallzátonyok helyreállítása
A világ népessége mára meghaladta a 8,3 milliárd főt, miközben sok régióban továbbra is komoly problémát jelent az alultápláltság. Az élelmiszerforrások egyre szűk
Pénzváltás brókernél? Vagy mégis máshol?
Sokakban felmerül a gondolat, hogy ha már a brókerük olyan nagyon jól vált pénzt, akkor azon, vagy valamelyik Fintech cégen keresztül oldják meg akár egy komolyabb vásárlás fedezetét vagy a
Sikeres cégeladás: miért kulcsfontosságú a tudatos M&A tárgyalási stratégia?
Egy cégeladás vagy vállalatértékesítés során az M&A-tranzakció egyik legérzékenyebb szakasza a tárgyalás. Ekkor dől el, hogy az előzetesen meghatározott vállalatérték, az eladó szá
Regős Gábor: óvatosan kell bánni az árrésstop kivezetésével
Az Index az élelmiszerekre vonatkozó árrésstop esetleges kivezetésének inflációs hatásairól kérdezte Regős Gábort, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászát. The post Regős Gábor: óvato
Magyarország akkor torpant meg, amikor a legtöbb szomszéd nagyot lépett előre
A régió országai az elmúlt húsz évben látványosan visszaszorították a korai iskolaelhagyást, de nem mindenki haladt ugyanazzal a tempóval: Magyarország éppen azokban az években torpant... Th
Közműátírás ingatlanvásárlás után: határidő, költségek, vita esetén ki fizet?
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Közműátírás ingatlanvásárlás után: határidő, költségek, vita esetén ki fizet? Sokan úgy lélegeznek fel az adásvételi szerződés aláírása
250 éves az USA: Apokapliszis most vagy ellovaglás a naplementébe?
Mérlegen a hollywoodi fordulatokban bővelkedő eredettörténet.
Repedések az AI-sztoriban? Figyelmeztetés jött a chipgyártóktól
Sok mindenről mesélnek a számok.
AI, rugalmasság, vezetői kultúra: új korszakban a szolgáltatóközpontok
Vendégünk volt Illés Gábor, a Syngenta Budapesti Szolgáltató Központjának vezetője.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!